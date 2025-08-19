sonnig28°
Eishockey

Eishockey-WM 2026: Der Spielplan der Schweizer Nati, Gruppen, Tickets

Switzerland&#039;s forward Sven Andrighetto controls the puck, during the IIHF 2025 World Championship semifinal game between Switzerland and Denmark, at the Avicii Arena (Globe), in Stockholm, Sweden ...
Die Hockey-Nati möchte nächsten Mai vor eigenem Anhang erstmals Weltmeister werden.Bild: keystone

So spielt die Schweizer Hockey-Nati an der Heim-WM in Zürich

19.08.2025, 15:0219.08.2025, 15:02
Nach den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo im Februar, wartet nur drei Monate darauf bereits das nächste Highlight auf die Schweizer Eishockey-Nationalmansnchaft: die Weltmeisterschaft zuhause in Zürich und Fribourg.

Die Heim-WM geht vom 15. Mai bis 31. Mai 2026 über die Bühne. Seit Dienstagmittag ist der Spielplan für das Turnier in der Schweiz draussen.

Inhaltsverzeichnis
Spiele der Schweizer NatiK.o.-PhaseGesamter SpielplanDie GruppenTickets

Spiele der Schweizer Nati

  • Freitag, 15. Mai 2026, 20.20 Uhr: USA – Schweiz
  • Samstag, 16. Mai 2026, 20.20 Uhr: Schweiz – Lettland
  • Montag, 18. Mai 2026, 20.20 Uhr: Deutschland – Schweiz
  • Mittwoch, 20. Mai 2026, 16.20 Uhr: Österreich – Schweiz
  • Donnerstag, 21. Mai 2026, 20.20 Uhr: Schweiz – Grossbritannien
  • Samstag, 23. Mai 2026, 16.20 Uhr: Schweiz – Ungarn
  • Dienstag, 26. Mai 2026, 20.20 Uhr: Schweiz – Finnland

Die Schweiz trägt all ihre Spiele in Zürich aus.

Das gab es noch nie: Hockey-Nati zieht Ambühls Nummer 10 zurück

K.o.-Phase

  • Donnerstag, 28. Mai 2026, 16.20 und 20.20 Uhr: Viertelfinals
  • Samstag, 30. Mai 2026, 14.20 und 18.20 Uhr: Halbfinals (Zürich)
  • Sonntag, 31. Mai 2026, 15.20 Uhr: Bronzespiel (Zürich)
  • Sonntag, 31. Mai 2026, 20.20 Uhr: Final (Zürich)

Gesamter Spielplan

Den gibt es hier im PDF-Format.

Die Gruppen

Gruppe A (Zürich)

Schweiz 🇨🇭
USA 🇺🇸
Finnland 🇫🇮
Deutschland 🇩🇪
Lettland 🇱🇻
Österreich 🇦🇹
Ungarn 🇭🇺
Grossbritannien 🇬🇧

Gruppe B (Fribourg)

Kanada 🇨🇦
Schweden 🇸🇪
Tschechien 🇨🇿
Dänemark 🇩🇰
Slowakei 🇸🇰
Norwegen 🇳🇴
Slowenien 🇸🇮
Italien 🇮🇹​

Tickets

Der Ticketverkauf für die IIHF Eishockey-WM 2026 erfolgt gestaffelt: Der offizielle Vorverkaufsstart mit den Tagespaketen beginnt am 8. September 2025 um 12 Uhr, bevor schliesslich ab Februar 2026 auch Einzeltickets erhältlich sind.

Hier kannst du dich schon jetzt für den Vorverkauf registrieren.

(abu)

Mehr Eishockey-Geschichten:
Eismeister Zaugg
Zug, ein paar Wahrheiten aus dem Kühlschrank und eine Bier-Idee
Themen
Die besten Bilder der Eishockey-WM 2025
1 / 49
Die besten Bilder der Eishockey-WM 2025

Nati-Goalie Leonardo Genoni mit Tränen in den Augen: Erneut verliert die Schweiz einen WM-Final.
quelle: keystone / salvatore di nolfi
Hockey-Newbie vs. SCB-Nachwuchs
