So spielt die Schweizer Hockey-Nati an der Heim-WM in Zürich

Nach den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo im Februar, wartet nur drei Monate darauf bereits das nächste Highlight auf die Schweizer Eishockey-Nationalmansnchaft: die Weltmeisterschaft zuhause in Zürich und Fribourg.

Die Heim-WM geht vom 15. Mai bis 31. Mai 2026 über die Bühne. Seit Dienstagmittag ist der Spielplan für das Turnier in der Schweiz draussen.

Spiele der Schweizer Nati

Freitag, 15. Mai 2026, 20.20 Uhr: USA – Schweiz

USA – Schweiz Samstag, 16. Mai 2026, 20.20 Uhr: Schweiz – Lettland

Schweiz – Lettland Montag, 18. Mai 2026, 20.20 Uhr: Deutschland – Schweiz

Deutschland – Schweiz Mittwoch, 20. Mai 2026, 16.20 Uhr: Österreich – Schweiz

Österreich – Schweiz Donnerstag, 21. Mai 2026, 20.20 Uhr: Schweiz – Grossbritannien

Schweiz – Grossbritannien Samstag, 23. Mai 2026, 16.20 Uhr: Schweiz – Ungarn

Schweiz – Ungarn Dienstag, 26. Mai 2026, 20.20 Uhr: Schweiz – Finnland

Die Schweiz trägt all ihre Spiele in Zürich aus.

K.o.-Phase

Donnerstag, 28. Mai 2026, 16.20 und 20.20 Uhr: Viertelfinals

Viertelfinals Samstag, 30. Mai 2026, 14.20 und 18.20 Uhr: Halbfinals (Zürich)

Halbfinals (Zürich) Sonntag, 31. Mai 2026, 15.20 Uhr: Bronzespiel (Zürich)

Bronzespiel (Zürich) Sonntag, 31. Mai 2026, 20.20 Uhr: Final (Zürich)

Gesamter Spielplan

Den gibt es hier im PDF-Format.

Die Gruppen

Gruppe A (Zürich)

Schweiz 🇨🇭

USA 🇺🇸

Finnland 🇫🇮

Deutschland 🇩🇪

Lettland 🇱🇻

Österreich 🇦🇹

Ungarn 🇭🇺

Grossbritannien 🇬🇧

Gruppe B (Fribourg)

Kanada 🇨🇦

Schweden 🇸🇪

Tschechien 🇨🇿

Dänemark 🇩🇰

Slowakei 🇸🇰

Norwegen 🇳🇴

Slowenien 🇸🇮

Italien 🇮🇹​

Tickets

Der Ticketverkauf für die IIHF Eishockey-WM 2026 erfolgt gestaffelt: Der offizielle Vorverkaufsstart mit den Tagespaketen beginnt am 8. September 2025 um 12 Uhr, bevor schliesslich ab Februar 2026 auch Einzeltickets erhältlich sind.

Hier kannst du dich schon jetzt für den Vorverkauf registrieren.

