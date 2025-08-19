So spielt die Schweizer Hockey-Nati an der Heim-WM in Zürich

Die Hockey-Nati möchte nächsten Mai vor eigenem Anhang erstmals Weltmeister werden.Bild: keystone
Nach den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo im Februar, wartet nur drei Monate darauf bereits das nächste Highlight auf die Schweizer Eishockey-Nationalmansnchaft: die Weltmeisterschaft zuhause in Zürich und Fribourg.
Die Heim-WM geht vom 15. Mai bis 31. Mai 2026 über die Bühne. Seit Dienstagmittag ist der Spielplan für das Turnier in der Schweiz draussen.
Spiele der Schweizer Nati
- Freitag, 15. Mai 2026, 20.20 Uhr: USA – Schweiz
- Samstag, 16. Mai 2026, 20.20 Uhr: Schweiz – Lettland
- Montag, 18. Mai 2026, 20.20 Uhr: Deutschland – Schweiz
- Mittwoch, 20. Mai 2026, 16.20 Uhr: Österreich – Schweiz
- Donnerstag, 21. Mai 2026, 20.20 Uhr: Schweiz – Grossbritannien
- Samstag, 23. Mai 2026, 16.20 Uhr: Schweiz – Ungarn
- Dienstag, 26. Mai 2026, 20.20 Uhr: Schweiz – Finnland
Die Schweiz trägt all ihre Spiele in Zürich aus.
K.o.-Phase
- Donnerstag, 28. Mai 2026, 16.20 und 20.20 Uhr: Viertelfinals
- Samstag, 30. Mai 2026, 14.20 und 18.20 Uhr: Halbfinals (Zürich)
- Sonntag, 31. Mai 2026, 15.20 Uhr: Bronzespiel (Zürich)
- Sonntag, 31. Mai 2026, 20.20 Uhr: Final (Zürich)
Gesamter Spielplan
Den gibt es hier im PDF-Format.
Die Gruppen
Gruppe A (Zürich)
Schweiz 🇨🇭
USA 🇺🇸
Finnland 🇫🇮
Deutschland 🇩🇪
Lettland 🇱🇻
Österreich 🇦🇹
Ungarn 🇭🇺
Grossbritannien 🇬🇧
Gruppe B (Fribourg)
Kanada 🇨🇦
Schweden 🇸🇪
Tschechien 🇨🇿
Dänemark 🇩🇰
Slowakei 🇸🇰
Norwegen 🇳🇴
Slowenien 🇸🇮
Italien 🇮🇹
Tickets
Der Ticketverkauf für die IIHF Eishockey-WM 2026 erfolgt gestaffelt: Der offizielle Vorverkaufsstart mit den Tagespaketen beginnt am 8. September 2025 um 12 Uhr, bevor schliesslich ab Februar 2026 auch Einzeltickets erhältlich sind.
Hier kannst du dich schon jetzt für den Vorverkauf registrieren.
