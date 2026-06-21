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Sportnews-Ticker: Ronja Blöchlinger erstmals auf Cross-Country-Podest

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Blöchlinger erstmals auf dem Cross-Country-Podest +++ Malaga kehrt in LaLiga zurück

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
21.06.2026, 15:1621.06.2026, 15:16
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Blöchlinger erstmals auf dem Cross-Country-Podest
Mountainbikerin Ronja Blöchlinger gelingt beim Heim-Weltcup in Lenzerheide die Podestpremiere im olympischen Cross-Country. Die 25-jährige Appenzellerin muss sich einzig der Weltcup-Führenden Jenny Rissveds geschlagen geben. Zu Beginn des Rennens lag Blöchlinger, die am Freitag im Short Track schon Zweite geworden war, alleine in Führung, ehe Rissveds aufschloss. Im Verlauf der zweiten von sieben Runden setzte sich die Schwedin ab und siegte – ohne am Ende zu insistieren – mit einer Minute Vorsprung.

Hinter der Amerikanerin Savilia Blunk, die Blöchlinger noch bis auf zwölf Sekunden nahekam, klassierte sich Sina Frei im 4. Rang. Mit Nicole Koller (7.) und Ramona Forchini (9.) reihten sich zwei weitere Schweizerinnen in den ersten zehn ein.

Beim Heimrennen einen Rückschlag hinnehmen musste Alessandra Keller. Die Short-Track-Weltmeisterin, die vor zwei Wochen im österreichischen Leogang im Cross-Country Dritte geworden war, stürzte in der Startrunde und fiel weit zurück. Nach einer Aufholjagd näherte sich Keller den Top 10 zwar wieder an, aber am Ende musste sie für ihren Effort büssen und fiel noch in den 19. Rang zurück. (pre/sda)
video: srf
Reusser gewinnt zum dritten Mal die Tour de Suisse
Marlen Reusser gewinnt zum dritten Mal nach 2023 und 2025 die Tour de Suisse. Die Bernerin zeigt sich am letzten Tag mit der Bergankunft in Villars-sur-Ollon immer auf der Höhe des Geschehens und sichert sich überlegen den Gesamtsieg.

Reusser holte sich in der sehr anspruchsvollen Bergetappe, der schwierigsten überhaupt seit der Neulancierung der Schweizer Landesrundfahrt, auch den Tagessieg vor Cédrine Kerbaol. Die Französin büsste in der Gesamtwertung als Zweite 1:31 Minuten auf Reusser ein. (car/sda)


Malaga letzter Aufsteiger in Spanien
Malaga kehrt nach acht Jahren in die höchste Liga Spaniens zurück. Die Andalusier setzten sich am im Barrage-Rückspiel bei Almería 2:1 durch. Das Hinspiel war torlos ausgegangen.

Malaga spielte in der Saison 2012/13 noch in der Champions League, wurde durch die Abstiege 2018 und 2023 aber in die 3. Liga durchgereicht. (car/sda/afp)


Clark baut Führung aus
Der Amerikaner Wyndham Clark baut seinen Vorsprung am US Open am Samstag auf sechs Schläge aus. Scottie Scheffler rückt auf den 2. Platz vor.

Der 32-jährige Clark besitzt damit beste Chancen auf seinen zweiten Sieg am US Open nach 2023. Nur ein Spieler - Greg Norman am Masters 1996 - hat jemals ein Major-Turnier mit einem Vorsprung von sechs oder mehr Schlägen vor dem Finaltag aus der Hand gegeben. (car/sda/afp)


Golubic verpasst den Finaleinzug
Viktorija Golubic scheitert beim Rasenturnier von Nottingham in den Halbfinals an der Amerikanerin Emma Navarro und verpasst somit die Chance auf einen dritten Turniersieg auf der WTA-Tour. Die 33-jährige Schweizerin, derzeit an Position 76 klassiert, verlor gegen die Top-30-Spielerin aus den USA 6:7 (5:7), 2:6.

Den Final beim WTA-250-Event bestreitet Navarro gegen Marie Bouzkova aus Tschechien, auch sie eine Top-30-Spielerin. Viktorija Golubic stand erstmals seit Anfang November 2025 in den Halbfinals eines WTA-Tour-Turniers. Insgesamt fünf Mal schaffte sie sogar den Einzug in den Final. Und 2016 in Gstaad und 2024 im chinesischen Jiujiang schloss sie das Turnier sogar als Siegerin ab. (riz/sda)
Bagnaia gewinnt MotoGP-Sprint in Brünn
Francesco Bagnaia gewann den MotoGP-Sprint in Brünn. Der italienische Ducati-Pilot setzte sich in Tschechien knapp vor dem japanischen Pole-Setter Ai Ogura und Marc Marquez durch. Der WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi stürzte genauso wie KTM-Hoffnungsträger Pedro Acosta. Im WM-Klassement rückte das Feld vor dem Grand Prix am Sonntag wieder etwas mehr zusammen. Bezzecchi führt nun 15 Punkte vor seinem Aprilia-Kollegen Jorge Martin, der Fünfter wurde. Bagnaia hat als WM-Siebenter einen Rückstand von 69 Zählern. (pre/sda)
video: srf
Baumann rast aufs Podest
Die Schweizer Downhill-Fahrerin Lisa Baumann feiert beim Weltcuprennen in Lenzerheide Platz 2 belegt und damit den zweiten Podestplatz ihrer Karriere gefeiert. Die aktuelle Europameisterin setzte mit ihrer Fahrt zunächst die Bestzeit und durfte beim Heimrennen lange auf ihren ersten Weltcupsieg hoffen. Zahlreiche Konkurrentinnen scheiterten an ihrer Marke.

Erst die als Letzte gestartete Amerikanerin Anna Newkirk verdrängte Baumann noch. Newkirk, die seit ihrer Kindheit in der Schweiz lebt, nahm der Schweizerin sechs Zehntel ab und entschied das Rennen im Schlussabschnitt zu ihren Gunsten. Damit bleibt ein Schweizer Sieg beim Frauen-Downhill in Lenzerheide auch nach der zehnten Austragung aus. Baumann ist die dritte Schweizerin mit einem Podestplatz in Lenzerheide.

Bei den Männern ging kein Schweizer an den Start. Wie schon vor einer Woche in Leogang siegte der Kanadier Finn Iles, der auch die Führung in der Gesamtwertung übernahm. (riz/sda)
Douglass mit Weltrekord über 50 m Crawl
Kate Douglass stellt in Indianapolis mit 23,59 Sekunden einen Weltrekord über 50 m Crawl auf. Die 24-jährige Amerikanerin verbesserte die Bestmarke der Schwedin Sarah Sjöström, erzielt bei der WM 2023 in Fukuoka, um zwei Hundertstel. Zuvor war sie auf dieser Strecke nie schneller als 23,91 Sekunden geschwommen. Douglass gewann 2024 Olympia-Gold über 200 m Brust. (car/sda/afp)


Clark zur Halbzeit weiterhin mit vier Schlägen in Führung
New York, auch nach der zweiten Runde mit vier Schlägen Vorsprung. Noch nie bei einem US Open im geschichtsträchtigen Shinnecock Hills Golf Club lag ein Spieler nach 36 Löchern so tief unter Par (-7) wie der 32-Jährige.

Der amerikanische Titelverteidiger J. J. Spaun verpasste den Cut ebenso wie Landsmann Bryson DeChambeau und der Spanier Jon Rahm. (sda/afp)


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