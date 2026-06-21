Mountainbikerin Ronja Blöchlinger gelingt beim Heim-Weltcup in Lenzerheide die Podestpremiere im olympischen Cross-Country. Die 25-jährige Appenzellerin muss sich einzig der Weltcup-Führenden Jenny Rissveds geschlagen geben. Zu Beginn des Rennens lag Blöchlinger, die am Freitag im Short Track schon Zweite geworden war, alleine in Führung, ehe Rissveds aufschloss. Im Verlauf der zweiten von sieben Runden setzte sich die Schwedin ab und siegte – ohne am Ende zu insistieren – mit einer Minute Vorsprung.



Hinter der Amerikanerin Savilia Blunk, die Blöchlinger noch bis auf zwölf Sekunden nahekam, klassierte sich Sina Frei im 4. Rang. Mit Nicole Koller (7.) und Ramona Forchini (9.) reihten sich zwei weitere Schweizerinnen in den ersten zehn ein.



Beim Heimrennen einen Rückschlag hinnehmen musste Alessandra Keller. Die Short-Track-Weltmeisterin, die vor zwei Wochen im österreichischen Leogang im Cross-Country Dritte geworden war, stürzte in der Startrunde und fiel weit zurück. Nach einer Aufholjagd näherte sich Keller den Top 10 zwar wieder an, aber am Ende musste sie für ihren Effort büssen und fiel noch in den 19. Rang zurück. (pre/sda)