Der Titelverteidiger Oklahoma City Thunder hat als erstes Team der NBA die zweite Runde in den Playoffs erreicht. Der Meister gewann auch das vierte Duell in der Serie gegen die Phoenix Suns und zog durch das 131:122 ungeschlagen in die Halbfinals der Western Conference ein. Dort geht es wahrscheinlich gegen die Los Angeles Lakers, die in ihrer Serie gegen die Houston Rockets mit Clint Capela mit 3:1-Siegen vorne liegen.



Während der Meister seiner Favoritenrolle vollauf gerecht wird, steht das beste Team der Eastern Conference kurz vor dem frühen Aus in der ersten Runde. Gegen die Orlando Magic verloren die Detroit Pistons im vierten Spiel zum dritten Mal. (abu/sda)