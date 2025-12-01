QUALIFYING CLASSIFICATION



Piastri storms to his sixth pole of the season #F1 #QatarGP pic.twitter.com/vwslFfKsH0 — Formula 1 (@F1) November 29, 2025

Das McLaren-Duo gibt im Qualifying für den zweitletzten Grand Prix der Saison den Ton an.steht in Katar auf der Pole-Position, WM-Leaderkomplettiert die Frontreihe in Orange. Piastri muss am zweitletzten Rennwochenende der Formel-1-Saison liefern, um den Druck auf seinen in der WM-Wertung führenden Teamkollegen Norris vor dem Finale in einer Woche in Abu Dhabi aufrechtzuerhalten. Und der Australier, der die Meisterschaft während eines Grossteils des Jahres angeführt hatte, tut dies in Katar nach einem wochenlangen Formtief in eindrücklicher Manier.Nach seinem souveränen Start-Ziel-Sieg im letzten Sprintrennen der Saison unterstrich er auch im Qualifying für das Hauptrennen am Sonntag (17.00 Uhr) seine Klasse. Im entscheidenden dritten Teil der Zeitenjagd war Piastri auf dem Lusail International Circuit über eine Runde rund einen Zehntel schneller als Norris. Mit seinerverschaffte sich Piastri die beste Ausgangslage, um einen Sieg von Norris zu verhindern. Mit einem solchen würde sich der Engländer am Sonntag erstmals zum Formel-1-Weltmeister krönen. Sein Vorsprung in der WM beträgt 22 Punkte auf Piastri und 25 Zähler auf TitelverteidigerVerstappen geht am Sonntag aus der zweiten Startreihe ins Rennen. Der Sieger der letzten beiden Jahre in Katar nimmt mit Startplatz 3 auf jener Seite der Start-Ziel-Geraden Aufstellung, die als die bessere gilt. Hinter dem vierfachen Weltmeister folgenundin den Mercedes.Für die Fahrer des Teams Sauber endete die Qualifikation nach dem zweiten Teil. Der Deutschenimmt den 23. Grand Prix der Saison aus Position 11 unter die Räder. Der Brasilianerwird in der Startkolonne auf Platz 14 stehen. (pre/sda)