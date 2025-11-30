Die SCRJ Lakers zeigen zuhause erneut Kämpfer-Qualitäten. Bild: keystone

Rappi feiert seltenen Sieg gegen Lugano – Lausanne ringt Langnau nieder

SCRJ Lakers – Lugano 3:2 n.P.

Schon über ein Jahr hatten die Rapperswil-Jona Lakers nicht mehr gegen Lugano gewonnen. Bis am Sonntag. Da behalten die St. Galler im Penaltyschiessen das bessere Ende für sich.

Nach zwei Dritteln sah es so aus wie immer zuletzt, wenn die Rapperswil-Jona Lakers auf Lugano trafen: Topskorer Zach Sanford im ersten und Lorenzo Canonica im zweiten Abschnitt hatten für die Tessiner jeweils im Powerplay getroffen, sodass die Mannschaft von Tomas Mitell auf einen weiteren Sieg gegen die Lakers zusteuerte.

Doch das Team von Johan Lundskog warf die Flinte nicht ins Korn. Sandro Zangger und Igor Jelovac mit seinem ersten Saisontreffer brachten die Lakers zurück in die Partie und ins Penaltyschiessen. Und in diesem bewies das Heimteam Kaltblütigkeit. Malte Strömwall, Tyler Moy und der erst vor kurzem verpflichtete Philippe Maillet trafen für Rapperswil-Jona, während alle Luganesi an Melvin Nyffeler im Tor der Lakers scheiterten. Damit ziehen die St.Galler in der Tabelle an den Tessinern vorbei.

Rapperswil-Jona Lakers - Lugano 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0) n.P.

5798 Zuschauer. - SR Stolc (SVK)/Wuorenheimo (FIN), Stalder/Jusi (FIN).

Tore: 17. Sanford (Alatalo/bei 5 gegen 3) 0:1. 28. Canonica (Sgarbossa, Aebischer/Powerplaytor) 0:2. 44. Zangger (Larsson) 1:2. 56. Jelovac (Larsson, Moy) 2:2.

Penaltyschiessen: Strömwall 1:0, Sekac -; Maillet 2:0, Sanford -; Graf -, Fazzini -; Moy 3:0.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers, 2mal 2 Minuten gegen Lugano.

PostFinance-Topskorer: Strömwall; Sanford.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Quinn, Maier; Henauer, Larsson; Kellenberger, Jelovac; Bisig; Wetter, Dünner, Lammer; Moy, Rask, Zangger; Strömwall, Maillet, Fritz; Hofer, Taibel, Graf; Hornecker.

Lugano: Schlegel; Alatalo, Müller; Aebischer, Dahlström; Carrick, Jesper Peltonen; Brian Zanetti; Emanuelsson, Thürkauf, Sekac; Fazzini, Sanford, Canonica; Marco Zanetti, Sgarbossa, Tanner; Henry, Morini, Aleksi Peltonen.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Albrecht, Capaul, Dufner, Honka, Jensen und Pilut (alle verletzt), Lugano ohne Bertaggia, Kupari (beide verletzt) und Simion (gesperrt).

SCL Tigers – Lausanne 3:4

Die SCL Tigers verlieren nach dem Coup gegen die ZSC Lions zuhause gegen Lausanne 3:4. Die skandinavischen Spieler sind für den Erfolg der SCL Tigers zentral. Harri Pesonen und Co. haben im Emmental längst Legendenstatus erreicht. Dennoch schaffen es die Importspieler nicht immer, die Kohlen für das Team von Thierry Paterlini aus dem Feuer zu holen. Am Sonntag gegen Lausanne war es Captain Pesonen, der die Arena an der Ilfis zum Beben brachte. Der Finne entwischte in der 47. Minute in Unterzahl und schoss die Tigers 2:1 in Front. Goalie Luca Boltshauser sammelte dabei seinen ersten Assist der Saison.

Doch der LHC liess sich darob nicht aus dem Konzept bringen. Erik Brännström und Sami Niku mit seinem zweiten Treffer wendeten das Blatt innert sieben Minuten zugunsten der Waadtländer. Und wiederum nur eine Minute später schoss Jason Fuchs das Team von Geoff Ward 4:2 in Front – im Powerplay aufgelegt von Niku. Zwar kamen die Tigers durch Saku Mäenalanen noch einmal heran. Lausannes Skandinavier sollten an diesem Tag indes die Oberhand behalten.

SCL Tigers - Lausanne 3:4 (0:1, 1:0, 2:3)

6000 Zuschauer. - SR Hebeisen/Staudenmann, Duc/Humair.

Tore: 7. Niku (Sansonnens) 0:1. 25. Petersson (Mäenalanen, Björninen) 1:1. 47. Pesonen (Boltshauser/Unterzahltor!) 2:1. 51. Brännström (Rochette, Baragano) 2:2. 54. (53:25) Niku (Bougro, Douay) 2:3. 55. (54:25) Fuchs (Niku/Powerplaytor) 2:4. 57. Mäenalanen (Riikola, Petersson/Powerplaytor) 3:4 (ohne Torhüter).

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 5mal 2 Minuten gegen Lausanne.

PostFinance-Topskorer: Petersson; Czarnik.

SCL Tigers: Boltshauser; Meier, Riikola; Kinnunen, Erni; Lehmann, Baltisberger; Paschoud; Petersson, Björninen, Mäenalanen; Rohrbach, Flavio Schmutz, Pesonen; Julian Schmutz, Salzgeber, Bachofner; Allenspach, Felcman, Lapinskis; Fahrni.

Lausanne: Hughes; Baragano, Brännström; Niku, Marti; Vouardoux, Sansonnens; Martin; Fuchs, Czarnik, Caggiula; Riat, Rochette, Oksanen; Prassl, Jäger, Zehnder; Hügli, Bougro, Douay; Holdener.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Petrini (verletzt), Lausanne ohne Fiedler, Heldner, Kahun und Suomela (alle verletzt). SCL Tigers von 56:14 bis 56:20 und ab 58:00 ohne Torhüter. (pre/sda)

