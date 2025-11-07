Nach dem Auftaktsieg gegen Finnland verliert das Schweizer Nationalteam das zweite Spiel der Euro Hockey Tour in Tampere gegen Schweden deutlich 3:8.
Vor allem defensiv konnten die Schweizer nicht an die starke Leistung am Donnerstag gegen den Gastgeber anknüpfen. Im Mitteldrittel musste man innert 13 Minuten vier Gegentreffer vom 2:2 zum 2:6 einstecken.
Den Abschluss macht das Team von Patrick Fischer am Sonntag gegen Tschechien.
(sda)
