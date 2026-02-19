bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Sport
Kommentar

Schade, waren die Olympia-Macher beim Skibergsteigen nicht mutiger

Switzerland&#039;s Marianne Fatton rips off her ski skins during the women&#039;s Ski Mountaineering sprint final at the 2026 Olympic Winter Games at the Stelvio Ski centre in Bormio, Italy, on Thursd ...
Marianne Fatton reisst sich die Felle von den Skis.Bild: keystone
Kommentar

Schade, dass die Olympia-Macher beim Skibergsteigen nicht mutiger waren

Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
19.02.2026, 15:4619.02.2026, 15:46
Ralf Meile
Ralf Meile

Für die Schweiz war die olympische Premiere des Skibergsteigens ein fantastischer Erfolg: Die 30-jährige Neuenburgerin Marianne Fatton gewann das erste Gold in der Geschichte ihrer Sportart. Auch im Mixed-Bewerb startet die Schweiz am Samstag mit grossen Hoffnungen auf eine Medaille, bei den Männern wurden Arno Lietha und Jon Kistler Vierter und Sechster.

Fatton gewinnt erstes Skibergsteigen-Gold – Männer im Final dramatisch am Podest vorbei

Positiv ist, dass es sich bei dieser neuen Disziplin um ein kurzweiliges und leicht verständliches Format handelt. Deshalb hatten die Organisatoren der Olympischen Spiele bewusst den Sprint ausgewählt, weil ein Durchgang nur rund drei Minuten dauert.

Eine Abfahrt wie bei Hans Jucker

Auf dem Papier verspricht das Format Spannung. Aber ohne Schweizer Brille stellen wir fest: Besonders attraktiv war das olympische Skibergsteigen nicht.

Es gab in Bormio selten Überholmanöver, kaum einmal Drama in den Wechselzonen – und in der Abfahrt erinnerten die Sportlerinnen und Sportler an jene zwei Hinterherfahrer, die Hans Jucker mit seinem Ausspruch «Do chömmet zwee! Nei, jetzt chömmet zwee!» verewigte.

Juckers Kult-Video beginnt mit den beiden Skifahrern, die zu zweit kommen.Video: YouTube/SRF Sport

«Schön, dass es endlich Olympiamedaillen fürs schnelle Aus- und Anziehen von Skis gibt», sagte neben mir Kollege Adrian Bürgler und ich kenne ihn lange genug, um den Sarkasmus in seiner Aussage zu erkennen.

In dieser Form braucht es das Skibergsteigen an den Olympischen Spielen nicht. Es ist zu weit weg von dem, was man sich landläufig darunter vorstellt: Skitouren auf die höchsten Berge, Abfahrten durch Pulverschnee.

Gold! Marianne Fattons grosser Erfolg.Video: SRF

Genau dorthin sollte Olympia. Es sollte den Mut haben, sich bewusst antizyklisch zu verhalten – und nicht Sportarten auf drei Minuten zu verkürzen, nur damit sie ins Social-Media-Zeitalter passen. Niemand käme ernsthaft auf die Idee, eine Fussball-WM allein im Penaltyschiessen auszutragen, nur damit alles möglichst kurz und knackig ist.

Fünf Tage statt drei Minuten?

Die nächsten Olympischen Winterspiele finden 2030 in den französischen Alpen statt. Die Heimat der Tour de France ist doch ideal für eine Tour de Ski der Skibergsteiger. Sie könnte so aussehen: Ein Sprint zum Auftakt, dann eine Etappe mit Bergankunft, dann ein Marathon, bei dem es über drei, vier Berge geht, noch eine Bergankunft an einem hohen Gipfel. Und zum Abschluss am fünften Wettkampftag ein Massenstart, bei dem der Führende der Gesamtwertung mit seinem Vorsprung startet, so dass der Erste im Ziel Gold gewinnt.

Eine Garantie, dass die Sportart so zum Publikumserfolg wird, ist das natürlich nicht. Aber zumindest wäre sie näher an ihrem Ursprung – und selbst in der Szene waren viele unglücklich darüber, dass ausgerechnet der Sprint zur olympischen Disziplin erkoren wurde. Rémi Bonnet, der Schweizer Star dieser Sportart, verzichtete deshalb auf eine Olympia-Teilnahme. Er kam wegen langer Touren auf einsame Gipfel zu diesem Sport und nicht für drei Minuten Vollgas.

Poland&#039;s Jan Elantkowski falls as he competes during a ski mountaineering men&#039;s sprint heat, at the 2026 Winter Olympics, in Bormio, Italy, Thursday, Feb. 19, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwe ...
Treppensteigen ist neu olympisch.Bild: keystone

Es ist richtig, dass das IOC neuen Sportarten eine Plattform gibt. Aber es sollte ihnen gerecht werden. So wie Fussball mehr ist als ein Penaltyschiessen, ist Skibergsteigen mehr als ein Drei-Minuten-Clip. Wenn Olympia diese Sportart wirklich will, sollte es den Mut haben, das auch zu zeigen.

Wolfshund verfolgte Langläuferinnen – Athletin: «Hatte Angst, dass er mich beisst»
Mehr Olympia:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 92
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Es scheint so als würde sich Vid Vrhovnik nicht so sehr auf den Schnee freuen.
quelle: keystone / filip singer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So sieht die neue Disziplin Skibergsteigen aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Olympiamedaille auf dem Prüfstand: Zu Besuch im Doping-Kontrolllabor
In Epalinges befindet sich das Schweizer Labor für Dopinganalysen (LAD). Es ist eines von 30 Laboren, die von der Welt-Antidoping-Agentur (WADA) akzeptiert sind. Unser Reporter erhielt vor einigen Wochen einen Einblick hinter Türen, die normalerweise verschlossen bleiben.
Auf dem Parkplatz des Gebäudes, das nur wenige Schritte von der Endstation der M2 entfernt in den Hügeln von Lausanne liegt, werden regelmässig Lieferungen abgegeben. Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich ein bekannter Baumarkt, aber die Mitarbeiter in den weissen Kitteln im zweiten Stock erhalten täglich eine andere Art von Paketen: Urin- und Blutproben.
Zur Story