Die Houston Rockets besiegen die Atlanta Hawks mit 117:95. Damit beendetet das Team von Clint Capela die beeindruckende Siegesserie der Gäste, die zuvor elf Siege in Folge feierten.
Houston, das zuletzt zwei Niederlagen in Folge gegen die Los Angeles Lakers hinnehmen musste, entschied das Spiel im dritten Viertel, das mit 39:22 gewonnen wurde. Capela hatte gegen seine ehemalige Mannschaft kaum Gelegenheit, sich in der Offensive zu profilieren. Der Genfer Center der Rockets kam auf 14 Minuten Spielzeit und erzielte 3 Punkte sowie 5 Rebound (abu/sda)
Houston, das zuletzt zwei Niederlagen in Folge gegen die Los Angeles Lakers hinnehmen musste, entschied das Spiel im dritten Viertel, das mit 39:22 gewonnen wurde. Capela hatte gegen seine ehemalige Mannschaft kaum Gelegenheit, sich in der Offensive zu profilieren. Der Genfer Center der Rockets kam auf 14 Minuten Spielzeit und erzielte 3 Punkte sowie 5 Rebound (abu/sda)