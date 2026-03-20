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Sportnews-Ticker: Schweizerinnen gewinnen die Round Robin

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Schweizerinnen gewinnen die Round Robin +++ Aufholjagd der Devils gestoppt

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
20.03.2026, 23:4221.03.2026, 07:55
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Rockets stoppen die Hawks
Die Houston Rockets besiegen die Atlanta Hawks mit 117:95. Damit beendetet das Team von Clint Capela die beeindruckende Siegesserie der Gäste, die zuvor elf Siege in Folge feierten.

Houston, das zuletzt zwei Niederlagen in Folge gegen die Los Angeles Lakers hinnehmen musste, entschied das Spiel im dritten Viertel, das mit 39:22 gewonnen wurde. Capela hatte gegen seine ehemalige Mannschaft kaum Gelegenheit, sich in der Offensive zu profilieren. Der Genfer Center der Rockets kam auf 14 Minuten Spielzeit und erzielte 3 Punkte sowie 5 Rebound (abu/sda)
Schweizerinnen gewinnen die Round Robin
Das Schweizer Frauen-Team gewinnt die Round Robin an der Curling-WM in Calgary. Zum Abschluss feiert das Team um Skip Xenia Schwaller gegen Schweden einen ungefährdeten Sieg.

Gegen Schweden gaben sich die Schweizerinnen keine Blösse. Die Vorentscheidung brachte das sechste End, in welchem das Quartett des CC Grasshopper Club Zürich ein Dreierhaus schreiben konnte. Nach acht Ends gaben die Skandinavierinnen beim Stand von 7:3 für die Schweiz auf, die sich mit dem elften Sieg in Folge den Gewinn der Round Robin sicherte.

Den Halbfinal bestreiten die Schweizerinnen am Samstagabend (23.00 Uhr Schweizer Zeit). Der Gegner steht noch nicht fest. (sda/lak)
Aufholjagd der Devils gestoppt
Die New Jersey Devils werden im Kampf um die Playoff-Plätze zurückgebunden. Nach drei Siegen in Folge verliert das Team mit der Schweizer Fraktion um Captain Nico Hischier gegen die Washington Capitals 1:2.

Zuletzt stemmten sich die Devils gegen das drohende vorzeitige Saisonende. Aus den letzten neun Spielen resultierten sieben Siege, zuletzt gewann die Franchise mit den Schweizern Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler dreimal in Folge.

In der Hauptstadt erhielt die Aufholjagd der Devils einen Dämpfer. Die Gäste handelten sich einen frühen Rückstand ein, den sie nicht mehr wettmachen konnten. Der Rückstand der Devils auf die Detroit Red Wings, die den letzten Wild-Card-Platz im Osten belegen, beträgt nun 13 Spiele vor Ende der Regular Season zwölf Punkte. (sda/lak)

Sierre vor Finaleinzug - La Chaux-de-Fonds gleicht aus
Qualifikationssieger Sierre benötigt in der Swiss League noch einen Sieg zum Finaleinzug. Das Team von Trainer Chris McSorley gewann in Olten 5:1 und führt in der Best-of-7-Serie mit 3:1. Im anderen Halbfinal glich La Chaux-de-Fonds gegen Visp dank eines 7:1-Heimsiegs zum 2:2 aus.

Sierre gelang in Olten nur 19 Sekunden nach dem 1:1 von Devin Stehli (30.) dank Tyler Higgins die erneute Führung. Nach dem 3:1 von Sacha Berthoud (37.) war der Widerstand der Solothurner gebrochen. La Chaux-de-Fonds ging gegen Visp dank zweier Tore in der 31. Minute innert 15 Sekunden durch Noah Böhler und Stefan Rüegsegger mit 4:1 in Führung. (riz/sda)
Leipzig mit Kantersieg im Verfolgerduell
Vier Tore in einer Halbzeit - Leipzig feiert, Hoffenheim taumelt. Mit einem 5:0 gegen den direkten Konkurrenten um die Champions-League-Plätze gibt man ein klares Statement ab. Gegen die desolaten Kraichgauer mit ihrem bemitleidenswerten Nationaltorwart Oliver Baumann trafen Gruda (17./44.) und Baumgartner (21./30.) schon in der ersten Halbzeit jeweils doppelt. Den fünften Treffer besorgte in der Schlussphase der eingewechselte Henrichs (78.). Sein erstes Tor nach ewig langer Verletzungspause wurde kollektiv bejubelt.

Durch den klaren Sieg zogen die Sachsen in der Fussball-Bundesliga nach Punkten mit Hoffenheim gleich und durch die bessere Tordifferenz auch gleich noch am VfB Stuttgart sogar auf Platz drei vorbei. Die Champions League ist für das Team von Trainer Ole Werner wenige Tage nach dem schmerzhaften 0:1 in Stuttgart wieder ein realistischeres Glücks-Szenario. (riz/sda)




Vaduz dank Doppelschlag zurück in der Spur
Der FC Vaduz legt im Rennen um den Aufstieg in die Super League vor. Dank einem Doppelschlag vor der Pause gewinnt er das Spitzenspiel der 27. Runde gegen Yverdon 2:1. Vaduz verhinderte damit einen dritten Rückschlag nach dem 0:0 in Rapperswil-Jona und vor allem der 0:2-Niederlage beim direkten Aufstiegskonkurrenten Aarau. Bevor die Aargauer am Samstag gegen Xamax spielen, beträgt der Vorsprung der Liechtensteiner wieder drei Punkte.

Im Kampf gegen den Abstieg schöpft das Schlusslicht nach einem 2:1-Sieg gegen Stade Lausanne-Ouchy nochmals etwas Hoffnung. Der Rückstand auf Etoile beträgt - bei einem Spiel mehr - noch sieben Punkte. Neun Zähler vor Bellinzona liegt Stade Nyonnais, das mit 2:1 gegen Rapperswil-Jona ebenfalls einen wichtigen Sieg feierte. (riz/sda)
Podestplatz für Giulia Tanno
Die Ski-Freestylerin Giulia Tanno belegte beim Big Air im französischen Tignes den 3. Rang. Für die 27-jährige Bündnerin war es im Weltcup in dieser Disziplin der neunte Podestplatz, der erste seit Januar 2021. Der Sieg in Tignes ging an Naomi Urness. Die Kanadierin setzte sich knapp vor der Finnin Anni Karava durch.

Bei den Männern ging der Final ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne. Es siegte der Norweger Tormod Frostad. (riz/sda)
Ehammer weiterhin auf Rekordkurs
Simon Ehammer nimmt an der Hallen-WM in Torun den zweiten Tag als Leader im Siebenkampf in Angriff. Der Appenzeller führt mit dem Zwischentotal von 3698 Zählern, der Vorsprung auf Hauptkonkurrent Kyle Garland aus den USA ist nach dem Kugelstossen und dem Hochsprung allerdings auf 38 Punkte geschrumpft. Ehammer dürfte jedoch am zweiten Tag mit dem Hürdensprint, dem Stabhochsprung und dem 1000-m-Lauf leichte Vorteile haben.

14,87 m im Kugelstossen und 2,02 m im Hochsprung waren in Ordnung, aber keine persönliche Top-Leistungen wie zuvor am Vormittag im 60-m-Lauf (6,69) und im Weitsprung (8,15). Ehammer, der zum zweiten Mal nach 2024 Hallen-Weltmeister im Siebenkampf werden will, hat auch den Schweizer Rekord von 6506 Punkten im Visier, den er vor einem Jahr anlässlich der EM in Apeldoorn aufgestellt hat. Dieses Vorhaben dürfte gelingen, der Vorsprung nach (riz/sda)
Nadia Kälin und Weber in den Top 20
Den Schweizer Langläuferinnen gelingt im dichten Schneetreiben von Lake Placid kein Exploit. Beim Weltcup über 10 km klassisch mit Einzelstart belegt Nadja Kälin den 18. Platz, Anja Weber wird 20. Die Schwedinnen feierten im Olympiaort von 1932 und 1980 durch Linn Svahn und Frida Karlsson einen Doppelsieg. Dahinter folgten vier Norwegerinnen. Auf Svahn verloren die besten zwei Schweizerinnen gut zwei Minuten.

Am Samstag folgt in Lake Placid im Bundesstaat New York der letzte Sprint der Saison, in dem Nadine Fähndrich um den Gewinn der kleinen Kristallkugel kämpft. Am Sonntag geht der Weltcup mit einem Massenstartrennen über 20 km zu Ende. Die Amerikanerin Jessie Diggins steht schon länger und zum vierten Mal als Siegerin des Gesamtweltcups fest.

Bei den Männern sicherte sich Johannes Klaebo seinen 112. Weltcup-Sieg. Hinter dem norwegischen Dominator, der erstmals nach einer Mitte letzter Woche erlittenen Gehirnerschütterung wieder am Start war, reihten sich gleich vier weitere Landsleute ein. Bester Schweizer war Jason Rüesch als 30. (riz/sda)
Bencic trotzt dem Regen
Der hartnäckige Regen ist in Miami der einzige ernsthafte Gegner von Belinda Bencic. Mit einem 6:3, 6:2-Sieg gegen Zeynep Sönmez zieht die Ostschweizerin in die 3. Runde ein. Erst musste sie bei ihrem Einstieg ins prestigeträchtige Masters-1000-Turnier im Süden Floridas auf das Ende das Regens warten, dann gab es nach eineinhalb Games den ersten, weitere zwei Games später den nächsten Unterbruch. Spielerisch kannte Belinda Bencic (WTA 12) mit der Türkin Sönmez (WTA 83) aber keinerlei Probleme.

Gegnerin in der 3. Runde ist die Russin Diana Schnaider (WTA 20). Das bisher einzige Duell gewann die Olympiasiegerin von 2021 vor gut einem Jahr in Indian Wells. (sda)

Schweizerinnen nach zehntem Sieg in Serie in den Halbfinals
Das Schweizer Frauen-Team steht an der WM in Calgary in den Halbfinals. Nach dem 8:2 gegen die USA und dem 6:4 gegen Italien hat es nun zehn Siege in Folge errungen. Gegen die Amerikanerinnen, die vor dem Direktduell bloss einmal gewonnen hatten, taten sich Selina Rychiger, Fabienne Rieder, Selina Gafner und Skip Xenia Schwaller zunächst schwer.

Den Italienerinnen gestanden die Schweizerinnen nie mehr als einen Stein zu. Ihrerseits schrieben sie im vierten und neunten End je zwei Punkte, weshalb sie mit einer 6:3-Führung ins letzte End gingen. Dort agierten sie dann erneut sehr souverän, weshalb die Entscheidung bereits vor dem letzten Stein der Italienerinnen fiel. Zum Abschluss der Vorrunde trifft das Quartett des CC Grasshopper Club Zürich auf Schweden. Weil die ersten Verfolger Kanada und Japan noch gegeneinander spielen, können die Schweizerinnen nicht mehr aus den Top 2 verdrängt werden. (riz/sda)




Gesamtsieg für Perrot, keine Schweizer Spitzenplätze
Mit einem 3. Platz beim Sprint in Oslo sichert sich der Franzose Eric Perrot den Gesamtsieg im Biathlon-Weltcup. Bester Schweizer ist Niklas Hartweg im 18. Rang. Der Norweger Sturla Laegreid gewann zuhause am Holmenkollen sein viertes Weltcuprennen in Folge. Der 3. Rang reicht Perrot zwei Wettkämpfe vor Schluss zum erstmaligen Sieg im Gesamtweltcup.

Die Schweizer konnten wie in den letzten Wochen nicht mit den Besten mithalten. Niklas Hartweg lief mit einem Schiessfehler auf den 18., Jeremy Finello nach deren zwei auf den 30. und Joscha Burkhalter nach einer Strafrunde auf den 31. Platz. Damit ist in der Verfolgung vom Samstag zumindest noch einiges möglich. (riz/sda)
Australier McEvoy bricht 17 Jahre alten Weltrekord
Der australische Schwimmer Cameron McEvoy verbesserte den 17 Jahre alten Weltrekord über 50 m Crawl. Bei einem Meeting im chinesischen Shenzhen schlug der 31-jährige Olympiasieger in 20,88 Sekunden an. Er war damit drei Hundertstel schneller als der Brasilianer Cesar Cielho, der seine Zeit im Jahr 2009 noch in den mittlerweile nicht mehr erlaubten Polyurethan-Anzügen geschwommen war. (riz/sda/afp)


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