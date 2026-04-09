Das Schweizer Handball-Nationalteam der Frauen wird im Dezember zum dritten Mal in Folge an einer EM-Endrunde dabei sein. Den letzten Schritt machen die Schweizerinnen in Bosnien-Herzegowina souverän.
Die Schweizerinnen siegten in Cazin gegen Bosnien-Herzegowina mit 32:13 und gewannen damit noch deutlicher als im Hinspiel in Winterthur (35:19). Zur Pause führten sie 21:7. Die beiden Torhüterinnen Lea Schüpbach (9 Paraden) und Seraina Kuratli (8) wehrten zusammen 17 der 30 Schüsse der Bosnierinnen ab. Nuria Bucher erzielte acht Tore.
Nach dem dritten Sieg im fünften Spiel haben die Schweizerinnen die vorzeitige Qualifikation geschafft. Vor der letzten Partie am Sonntag in der Zürcher Saalsporthalle gegen Italien kann das Team in der Gruppe 2 nicht mehr vom zweiten Tabellenplatz hinter den verlustpunktlosen Niederländerinnen verdrängt werden. (hkl/sda)
Die Schweizerinnen siegten in Cazin gegen Bosnien-Herzegowina mit 32:13 und gewannen damit noch deutlicher als im Hinspiel in Winterthur (35:19). Zur Pause führten sie 21:7. Die beiden Torhüterinnen Lea Schüpbach (9 Paraden) und Seraina Kuratli (8) wehrten zusammen 17 der 30 Schüsse der Bosnierinnen ab. Nuria Bucher erzielte acht Tore.
Nach dem dritten Sieg im fünften Spiel haben die Schweizerinnen die vorzeitige Qualifikation geschafft. Vor der letzten Partie am Sonntag in der Zürcher Saalsporthalle gegen Italien kann das Team in der Gruppe 2 nicht mehr vom zweiten Tabellenplatz hinter den verlustpunktlosen Niederländerinnen verdrängt werden. (hkl/sda)