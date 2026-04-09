undliefern sich in den Playoff-Viertelfinals im ersten Spiel ein packendes Duell, das die Winterthurer zu Hause 29:28 gewinnen.Das 19:16 (35.) für Pfadi war die deutlichste Differenz in dieser Partie. Die St. Galler kämpften sich jedoch zurück und gingen in der 45. Minute beim 23:22 erstmals wieder in Führung. Nach dem 28:27 (56.) gelang ihnen jedoch kein Tor mehr. Den Siegtreffer der Winterthurer erzielte Niclas Mierzwa 19 Sekunden vor Schluss per Penalty. Dass die Gäste bis zum Schluss auf ein Break hoffen durften, lag zu einem grossen Teil an Goalie Andreas Björkman Myhr, der 14 Schüsse parierte - sechs mehr als das Torhüter-Duo von Pfadi.Eindeutiger verlief das erste Viertelfinalspiel im Derby zwischen demund, das 31:27 endete. Der siegreiche BSV lag nie im Rückstand und führte mit bis zu sieben Treffern (19:12/35.). Michael Kusio und Levin Wanner steuerten je acht Tore zum Sieg des letztjährigen Finalisten bei. (hkl/sda)