Qualifikationssieger Sierre benötigt in der Swiss League noch einen Sieg zum Finaleinzug. Das Team von Trainer Chris McSorley gewann in Olten 5:1 und führt in der Best-of-7-Serie mit 3:1. Im anderen Halbfinal glich La Chaux-de-Fonds gegen Visp dank eines 7:1-Heimsiegs zum 2:2 aus.
Sierre gelang in Olten nur 19 Sekunden nach dem 1:1 von Devin Stehli (30.) dank Tyler Higgins die erneute Führung. Nach dem 3:1 von Sacha Berthoud (37.) war der Widerstand der Solothurner gebrochen. La Chaux-de-Fonds ging gegen Visp dank zweier Tore in der 31. Minute innert 15 Sekunden durch Noah Böhler und Stefan Rüegsegger mit 4:1 in Führung. (riz/sda)
Sierre gelang in Olten nur 19 Sekunden nach dem 1:1 von Devin Stehli (30.) dank Tyler Higgins die erneute Führung. Nach dem 3:1 von Sacha Berthoud (37.) war der Widerstand der Solothurner gebrochen. La Chaux-de-Fonds ging gegen Visp dank zweier Tore in der 31. Minute innert 15 Sekunden durch Noah Böhler und Stefan Rüegsegger mit 4:1 in Führung. (riz/sda)