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Sportnews-Ticker: Sierre und La Chaux-de-Fonds mit deutlichen Siegen

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Sierre und La Chaux-de-Fonds mit deutlichen Siegen ++ Leipzig nimmt Hoffenheim auseinander

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
20.03.2026, 23:4220.03.2026, 23:42
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Sierre vor Finaleinzug - La Chaux-de-Fonds gleicht aus
Qualifikationssieger Sierre benötigt in der Swiss League noch einen Sieg zum Finaleinzug. Das Team von Trainer Chris McSorley gewann in Olten 5:1 und führt in der Best-of-7-Serie mit 3:1. Im anderen Halbfinal glich La Chaux-de-Fonds gegen Visp dank eines 7:1-Heimsiegs zum 2:2 aus.

Sierre gelang in Olten nur 19 Sekunden nach dem 1:1 von Devin Stehli (30.) dank Tyler Higgins die erneute Führung. Nach dem 3:1 von Sacha Berthoud (37.) war der Widerstand der Solothurner gebrochen. La Chaux-de-Fonds ging gegen Visp dank zweier Tore in der 31. Minute innert 15 Sekunden durch Noah Böhler und Stefan Rüegsegger mit 4:1 in Führung. (riz/sda)
Leipzig mit Kantersieg im Verfolgerduell
Vier Tore in einer Halbzeit - Leipzig feiert, Hoffenheim taumelt. Mit einem 5:0 gegen den direkten Konkurrenten um die Champions-League-Plätze gibt man ein klares Statement ab. Gegen die desolaten Kraichgauer mit ihrem bemitleidenswerten Nationaltorwart Oliver Baumann trafen Gruda (17./44.) und Baumgartner (21./30.) schon in der ersten Halbzeit jeweils doppelt. Den fünften Treffer besorgte in der Schlussphase der eingewechselte Henrichs (78.). Sein erstes Tor nach ewig langer Verletzungspause wurde kollektiv bejubelt.

Durch den klaren Sieg zogen die Sachsen in der Fussball-Bundesliga nach Punkten mit Hoffenheim gleich und durch die bessere Tordifferenz auch gleich noch am VfB Stuttgart sogar auf Platz drei vorbei. Die Champions League ist für das Team von Trainer Ole Werner wenige Tage nach dem schmerzhaften 0:1 in Stuttgart wieder ein realistischeres Glücks-Szenario. (riz/sda)




Vaduz dank Doppelschlag zurück in der Spur
Der FC Vaduz legt im Rennen um den Aufstieg in die Super League vor. Dank einem Doppelschlag vor der Pause gewinnt er das Spitzenspiel der 27. Runde gegen Yverdon 2:1. Vaduz verhinderte damit einen dritten Rückschlag nach dem 0:0 in Rapperswil-Jona und vor allem der 0:2-Niederlage beim direkten Aufstiegskonkurrenten Aarau. Bevor die Aargauer am Samstag gegen Xamax spielen, beträgt der Vorsprung der Liechtensteiner wieder drei Punkte.

Im Kampf gegen den Abstieg schöpft das Schlusslicht nach einem 2:1-Sieg gegen Stade Lausanne-Ouchy nochmals etwas Hoffnung. Der Rückstand auf Etoile beträgt - bei einem Spiel mehr - noch sieben Punkte. Neun Zähler vor Bellinzona liegt Stade Nyonnais, das mit 2:1 gegen Rapperswil-Jona ebenfalls einen wichtigen Sieg feierte. (riz/sda)
Podestplatz für Giulia Tanno
Die Ski-Freestylerin Giulia Tanno belegte beim Big Air im französischen Tignes den 3. Rang. Für die 27-jährige Bündnerin war es im Weltcup in dieser Disziplin der neunte Podestplatz, der erste seit Januar 2021. Der Sieg in Tignes ging an Naomi Urness. Die Kanadierin setzte sich knapp vor der Finnin Anni Karava durch.

Bei den Männern ging der Final ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne. Es siegte der Norweger Tormod Frostad. (riz/sda)
Ehammer weiterhin auf Rekordkurs
Simon Ehammer nimmt an der Hallen-WM in Torun den zweiten Tag als Leader im Siebenkampf in Angriff. Der Appenzeller führt mit dem Zwischentotal von 3698 Zählern, der Vorsprung auf Hauptkonkurrent Kyle Garland aus den USA ist nach dem Kugelstossen und dem Hochsprung allerdings auf 38 Punkte geschrumpft. Ehammer dürfte jedoch am zweiten Tag mit dem Hürdensprint, dem Stabhochsprung und dem 1000-m-Lauf leichte Vorteile haben.

14,87 m im Kugelstossen und 2,02 m im Hochsprung waren in Ordnung, aber keine persönliche Top-Leistungen wie zuvor am Vormittag im 60-m-Lauf (6,69) und im Weitsprung (8,15). Ehammer, der zum zweiten Mal nach 2024 Hallen-Weltmeister im Siebenkampf werden will, hat auch den Schweizer Rekord von 6506 Punkten im Visier, den er vor einem Jahr anlässlich der EM in Apeldoorn aufgestellt hat. Dieses Vorhaben dürfte gelingen, der Vorsprung nach (riz/sda)
Nadia Kälin und Weber in den Top 20
Den Schweizer Langläuferinnen gelingt im dichten Schneetreiben von Lake Placid kein Exploit. Beim Weltcup über 10 km klassisch mit Einzelstart belegt Nadja Kälin den 18. Platz, Anja Weber wird 20. Die Schwedinnen feierten im Olympiaort von 1932 und 1980 durch Linn Svahn und Frida Karlsson einen Doppelsieg. Dahinter folgten vier Norwegerinnen. Auf Svahn verloren die besten zwei Schweizerinnen gut zwei Minuten.

Am Samstag folgt in Lake Placid im Bundesstaat New York der letzte Sprint der Saison, in dem Nadine Fähndrich um den Gewinn der kleinen Kristallkugel kämpft. Am Sonntag geht der Weltcup mit einem Massenstartrennen über 20 km zu Ende. Die Amerikanerin Jessie Diggins steht schon länger und zum vierten Mal als Siegerin des Gesamtweltcups fest.

Bei den Männern sicherte sich Johannes Klaebo seinen 112. Weltcup-Sieg. Hinter dem norwegischen Dominator, der erstmals nach einer Mitte letzter Woche erlittenen Gehirnerschütterung wieder am Start war, reihten sich gleich vier weitere Landsleute ein. Bester Schweizer war Jason Rüesch als 30. (riz/sda)
Bencic trotzt dem Regen
Der hartnäckige Regen ist in Miami der einzige ernsthafte Gegner von Belinda Bencic. Mit einem 6:3, 6:2-Sieg gegen Zeynep Sönmez zieht die Ostschweizerin in die 3. Runde ein. Erst musste sie bei ihrem Einstieg ins prestigeträchtige Masters-1000-Turnier im Süden Floridas auf das Ende das Regens warten, dann gab es nach eineinhalb Games den ersten, weitere zwei Games später den nächsten Unterbruch. Spielerisch kannte Belinda Bencic (WTA 12) mit der Türkin Sönmez (WTA 83) aber keinerlei Probleme.

Gegnerin in der 3. Runde ist die Russin Diana Schnaider (WTA 20). Das bisher einzige Duell gewann die Olympiasiegerin von 2021 vor gut einem Jahr in Indian Wells. (sda)

Schweizerinnen nach zehntem Sieg in Serie in den Halbfinals
Das Schweizer Frauen-Team steht an der WM in Calgary in den Halbfinals. Nach dem 8:2 gegen die USA und dem 6:4 gegen Italien hat es nun zehn Siege in Folge errungen. Gegen die Amerikanerinnen, die vor dem Direktduell bloss einmal gewonnen hatten, taten sich Selina Rychiger, Fabienne Rieder, Selina Gafner und Skip Xenia Schwaller zunächst schwer.

Den Italienerinnen gestanden die Schweizerinnen nie mehr als einen Stein zu. Ihrerseits schrieben sie im vierten und neunten End je zwei Punkte, weshalb sie mit einer 6:3-Führung ins letzte End gingen. Dort agierten sie dann erneut sehr souverän, weshalb die Entscheidung bereits vor dem letzten Stein der Italienerinnen fiel. Zum Abschluss der Vorrunde trifft das Quartett des CC Grasshopper Club Zürich auf Schweden. Weil die ersten Verfolger Kanada und Japan noch gegeneinander spielen, können die Schweizerinnen nicht mehr aus den Top 2 verdrängt werden. (riz/sda)




Gesamtsieg für Perrot, keine Schweizer Spitzenplätze
Mit einem 3. Platz beim Sprint in Oslo sichert sich der Franzose Eric Perrot den Gesamtsieg im Biathlon-Weltcup. Bester Schweizer ist Niklas Hartweg im 18. Rang. Der Norweger Sturla Laegreid gewann zuhause am Holmenkollen sein viertes Weltcuprennen in Folge. Der 3. Rang reicht Perrot zwei Wettkämpfe vor Schluss zum erstmaligen Sieg im Gesamtweltcup.

Die Schweizer konnten wie in den letzten Wochen nicht mit den Besten mithalten. Niklas Hartweg lief mit einem Schiessfehler auf den 18., Jeremy Finello nach deren zwei auf den 30. und Joscha Burkhalter nach einer Strafrunde auf den 31. Platz. Damit ist in der Verfolgung vom Samstag zumindest noch einiges möglich. (riz/sda)
Australier McEvoy bricht 17 Jahre alten Weltrekord
Der australische Schwimmer Cameron McEvoy verbesserte den 17 Jahre alten Weltrekord über 50 m Crawl. Bei einem Meeting im chinesischen Shenzhen schlug der 31-jährige Olympiasieger in 20,88 Sekunden an. Er war damit drei Hundertstel schneller als der Brasilianer Cesar Cielho, der seine Zeit im Jahr 2009 noch in den mittlerweile nicht mehr erlaubten Polyurethan-Anzügen geschwommen war. (riz/sda/afp)


Skicrosserin von Moos Junioren-Weltmeisterin
Die Schweizerinnen feiern bei der Junioren-WM im Skicross zuhause einen Doppelsieg. In St. Moritz setzte sich die 20-jährige Obwaldnerin Chiara von Moos im Final vor der gleichaltrigen Walliserin Valentine Lagger durch. «Perfektes Wetter, gute Vibes, perfekte Läufe», resümierte von Moos. «Ich bin stolz, mit Valentine auf dem Podest zu stehen.»

Bei den Junioren siegte der Deutsche Sebastian Machl. Als bester Schweizer schied Noa Galliano in den Viertelfinals aus. (riz/sda)
Schweizer Dominanz im Ski-Europacup
Die Schweizer dominieren die letzte Europacup-Abfahrt des Winters im grossen Stil. Sandro Manser, Lenz Hächler und Philipp Kälin sorgen beim Finale in Saalbach für einen Dreifach-Sieg.

Manser belegt in der Abfahrts-Schlusswertung hinter dem Franzosen Ken Caillot und vor dem fünf Jahre älteren Waadtländer Gaël Zulauf Rang 2. Manser und Zulauf, der sich im Pinzgau mit Rang 32 bescheiden musste, sicherten sich damit einen fixen Startplatz für die Weltcup-Abfahrten im kommenden Winter.


Bei den Frauen gewann Stefanie Grob. Die bald 22-jährige Appenzellerin unterstrich ihre sehr gute Form: Im Weltcup überzeugte sie zuletzt mit sechs Klassierungen in den Punkterängen. Wie Manser und Zulauf hat Grob im nächsten Winter ihren Startplatz in den Weltcup-Abfahrten auf sicher. Sie gewann die Disziplinen-Wertung. (ram/sda)
Ehammer auf Gold- und Rekordkurs
Mehrkämpfer Simon Ehammer legte an der Leichtathletik-Hallen-WM in Torun einen sehr starken Start im Siebenkampf hin. Der Appenzeller eröffnete mit dem 60-m-Lauf in 6,69 Sekunden und senkte die persönliche Bestzeit um drei Hundertstel. Nur fünf Zehnkämpfer waren in der Halle je schneller gelaufen. In seiner Paradedisziplin Weitsprung überzeugte der 25-Jährige mit 8,15 m und flog somit über einen halben Meter weiter als der Zweitbeste.

Ehammer hat im Kampf um Gold tüchtig vorgelegt. Hauptkonkurrent Kyle Garland aus den USA liegt bereits 232 Zähler im Hintertreffen. Ehammer schielt auch auf den Europarekord. (ram/sda)
Auch Masarova fliegt früh raus
Rebeka Masarova ist beim WTA-1000-Turnier in Miami als dritte Schweizerin in der 1. Runde gescheitert. Sie verlor gegen die Amerikanerin Caty McNally 2:6, 5:7. Vor Masarova waren bereits Simona Waltert und Viktorija Golubic in der 1. Runde ausgeschieden. Somit verbleibt als einzige Schweizerin Belinda Bencic im Turnier.

Für die erste grosse Überraschung des Turniers sorgte Magda Linette. Die Polin, Nummer 50 der Welt, bezwang in der 2. Runde ihre Landsfrau Iga Swiatek, die Nummer 2 der Welt, nach Satzrückstand. Swiatek kassierte nach 73 Siegen in Folge wieder einmal eine Niederlage in einem Auftaktspiel. (ram/sda)
Nächster Erfolg der Schweizer Curlerinnen
Das Schweizer Team hat seine Erfolgsserie an der Curling-WM der Frauen in Calgary verlängert. Das 8:2 gegen die USA war der neunte Sieg hintereinander. Selina Rychiger, Fabienne Rieder, Selina Gafner und Skip Xenia Schwaller traten gegen die Amerikanerinnen als klare Favoritinnen an. Gleichwohl taten sich die Schweizerinnen lange schwer. Erst im sechsten End sorgten sie mit einem Dreierhaus für klare Verhältnisse.

Am Freitag bestreiten die Schweizerinnen ihre letzten zwei Spiele in der Vorrunde. Am Nachmittag Schweizer Zeit ist Italien der Gegner, am Abend Schweden. (ram/sda)
video: srf
Golubic in der Startrunde out
Viktorija Golubic (WTA 84) scheidet am WTA-1000-Turnier in Miami in der 1. Runde aus. Die 33-jährige Zürcherin unterliegt nach überstandener Qualifikation der Einheimischen Peyton Stearns (WTA 47) in zwei Sätzen.

Golubic musste sich der neun Jahre jüngeren Amerikanerin, die vor drei Wochen in Austin, Texas, ihren zweiten Turniersieg auf WTA-Stufe nach der Premiere 2024 in Rabat errungen hatte, im ersten Direktduell 6:7 (6:8), 4:6 geschlagen geben. (abu/sda)

Wildcard für Wawrinka in Monte Carlo
Stan Wawrinka (ATP 94) erhält für das Masters-1000-Turnier in Monte Carlo eine Wildcard und darf damit noch einmal auf die Bühne zurückkehren, auf der er 2014 triumphierte. Damals gewann der Ende Saison zurücktretende Waadtländer den Final gegen Roger Federer.

Das Turnier im Fürstentum beginnt am Sonntag, 5. April. Seine Sandsaison eröffnet Wawrinka bereits in der kommenden Woche beim Challenger-Turnier in Neapel. (abu/sda)
FIFA büsst israelischen Verband wegen Diskriminierung
Die Disziplinarkommission der FIFA hat am Donnerstag eine Busse in der Höhe von 150'000 Schweizer Franken gegen den israelischen Fussballverband verhängt. Der Grund seien «schwere und wiederholte Verstösse» gegen die Verpflichtungen im Kampf gegen Diskriminierung.

Der Verband habe es versäumt, «konkrete und transparente Massnahmen gegen diskriminierendes Verhalten zu ergreifen», heisst es in der Begründung. Genannt wird insbesondere offen zur Schau gestellter Rassismus von Anhängern des Klubs Beitar Jerusalem. Zudem habe der Verband «politisierte und militaristische Botschaften in Fussballkontexten toleriert», führt die FIFA weiter aus. (abu/sda/afp)

Schweizerinnen siegen weiter
Die Schweizer Curlerinnen bauen ihre Siegesserie an der WM in Calgary aus. Nach dem 10:1-Kantersieg gegen Australien lässt das Team von Skip Xenia Schwaller auch beim 8:4 gegen Norwegen nichts anbrennen.

Gegen Norwegen stellten die Schweizerinnen ihren achten aufeinanderfolgenden Sieg dank einem exzellenten Start sicher. Im ersten und dritten End gelang ihnen ein Zweierhaus, nach einem weiteren gaben die in diesem Turnier erst zweimal siegreichen Norwegerinnen nach neun Ends auf. Das Team Schweiz steht am Donnerstag gegen die USA noch ein zweites Mal im Einsatz. Die Amerikanerinnen haben wie Australien erst einen Sieg auf dem Konto. (abu/sda)


Thibaut Courtois verpasst Viertelfinals gegen Bayern
Thibaut Courtois, belgischer Torhüter von Real Madrid, zog sich im Achtelfinal-Rückspiel bei Manchester City eine Muskelverletzung zu und muss gemäss spanischen Medien sechs Wochen lang pausieren. Damit wird Courtois die Viertelfinalpartien gegen Bayern München am 7. April (in Madrid) und am 15. April in München beide verpassen. Die Nummer 2 bei Real Madrid ist der Ukrainer Andrej Lunin. (abu/sda)


Deutschland mit Bayern-Block gegen die Schweiz
Mit sieben Akteuren von Bayern München und sieben England-Legionären tritt Deutschland nächste Woche in Basel gegen die Schweiz an. Bundestrainer Julian Nagelsmann experimentiert mehr als in der Schweiz Murat Yakin.

Auch ohne Jamal Musiala stellen die Bayern mit sieben Akteuren fast ein Drittel des deutschen Aufgebots. Erstmals aufgeboten wurden beispielsweise der erst 18-jährige Lennart Karl und Goalie Jonas Urbig. Aus England ist nach Mehr als einem Jahr (Verletzungspause) Kai Havertz wieder mit dabei. Zu überraschenden DFB-Comebacks kommen Pascal Gross (Brighton & Hove Albion) und nach fast vier Jahren Anton Stach (Leeds United). (abu/sda)


Hischier und Meier treffen bei Sieg
Die New Jersey Devils halten in der NHL ihre kleine Chance auf die Teilnahme an den Playoffs aufrecht. Sie bezwangen die New York Rangers 6:3. Der Rückstand auf einen Platz in der K.o.-Phase der Meisterschaft beträgt immer noch zehn Punkte – bei 14 ausstehenden Spielen in der Regular Season.

Nico Hischier traf im ersten Drittel wie ein Baseballer zum 1:1. Der Walliser war mit seinem Saisontor Nummer 24 im Powerplay erfolgreich:


Timo Meier, mit nunmehr 19 Treffern hinter Hischier der zweitbeste Torschütze des Teams, erhöhte im dritten Drittel auf 4:2. Verteidiger Jonas Siegenthaler, der dritte Devils-Schweizer, war an keinem der sechs Tore beteiligt.

Lian Bichsel befindet sich mit den Dallas Stars weiterhin im Hoch. Die Nummer 2 der Liga entschied das Gipfeltreffen gegen die Nummer 1, die Colorado Avalanche, auswärts mit 2:1 nach Penaltyschiessen für sich. Die Stars haben 15 ihrer letzten 17 Partien gewonnen.

Eine weitere Niederlage mussten auch die St. Louis Blues mit Pius Suter hinnehmen. Sie verloren das Duell zweier Teams aus den hinteren Ranglisten-Regionen bei den Calgary Flames 1:2 nach Penaltyschiessen. (ram/sda)
Curlerinnen tätschen Australien weg
Die Schweiz baute ihre Siegesserie an der Curling-WM in Calgary aus. Sie machte mit Aussenseiter Australien kurzen Prozess und gewann 10:1. Xenia Schwaller und ihre Teamkolleginnen Selina Rychiger, Fabienne Rieder und Selina Gafner ebneten den Weg zum siebten Sieg hintereinander schon früh, nach vier Ends lagen sie bereits 8:0 vorne. Nach sechs Ends gaben die überforderten Australierinnen auf.

Das Team Schweiz steht am Donnerstag zweimal im Einsatz. Erster Gegner wird Norwegen sein, das von seinen bisherigen acht Spielen zwei gewonnen hat. Die USA, der übernächste Kontrahent, hat wie Australien erst einen Sieg auf dem Konto. (ram/sda)
video: srf
Doncic mit 40 Punkten, LeBron mit 30
Die Houston Rockets mussten sich im Duell mit Ranglisten-Nachbar Los Angeles Lakers geschlagen geben. Die Mannschaft mit «Kurzarbeiter» Clint Capela verlor zuhause 116:124. Überragend aufseiten der Lakers war einmal mehr Luka Doncic. Der Slowene steuerte 40 Punkte bei und hatte in seiner Bilanz zudem 10 Assists und 9 Rebounds stehen. LeBron James brachte es auf 30 Punkte.

Der Einfluss von Clint Capela bei den Rockets war dagegen bescheiden. Der Genfer stand lediglich während knapp drei Minuten auf dem Parkett. (ram/sda)
Luzern vier Wochen ohne Knezevic
Der FC Luzern muss vier Wochen auf Stefan Knezevic verzichten. Der 29-jährige Innenverteidiger zog sich im Training eine Fussverletzung zu, wie der Siebte der Super League mitteilte. Auch Stürmer Sinan Karweina wird den Innerschweizern mit einer Adduktorenverletzung rund einen Monat fehlen. (riz/sda)


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