recht sonnig
DE | FR
burger
Sport
Fussball

«Sommer wäre der perfekte Mann» – FCB-Sportchef Stucki zur Goalie-Suche

epa12717293 Inter&#039;s Yann Sommer during the warm up prior to the Italian Serie A soccer match between US Sassuolo and FC Inter Milan at Mapei Stadium in Reggio Emilia, Italy, 8 February 2026. EPA/ ...
Bald wieder Meister? Yann Sommer, die Nummer 1 von Serie-A-Leader Inter Mailand.Bild: keystone

«Sommer wäre der perfekte Mann» – FCB-Sportchef Stucki über die Goalie-Suche

Nach vier Saisons verlässt Marwin Hitz Ende Saison den FC Basel. Sportchef Daniel Stucki muss eine neue Nummer 1 verpflichten und spricht offen über seine Favoriten für die Torhüter-Position.
19.03.2026, 09:5419.03.2026, 09:54

Ein herausragender Torhüter ist oft die Basis zum Erfolg. Entsprechend geniesst das Thema bei Daniel Stucki, dem Sportchef des FC Basel, Priorität, seit Marwin Hitz seinen Abgang per Ende Saison angekündigt hat. Ob der 38-Jährige seine Karriere andernorts fortsetzt oder sie beendet, hat er noch nicht öffentlich gemacht.

Beim FCB gibt es für seinen Ersatz eine Traumlösung. Sie heisst: Yann Sommer. Die 37-jährige Nati-Legende kam in der Jugend zum FC Basel, reifte nach Leihen zu Vaduz und GC zur Nummer 1 und wurde in den grossen Jahren des Klubs zwischen 2011 und 2014 vier Mal in Folge Schweizer Meister.

BASEL SWITZERLAND - MAY 18: Yann Sommer of FC Basel celebrate with the cup after the Raiffeisen Super League match between FC Basel and FC Lausanne Sport at St. Jakob-Park stadium on May 18, 2014 in B ...
FCB-Fans träumen von solchen Bildern: Sommer mit dem Meisterpokal 2014.Bild: Bongarts

«Yann Sommer, das darf ich sicher sagen, wäre der perfekte Mann in unserem Tor», sagte Stucki im SRF. Gleichzeitig dämpfte er die Hoffnungen vieler Fans: «Aber es ist ziemlich unrealistisch.» Sommer mache bei Inter Mailand jeden Match und werde wohl wieder Meister. «Er hat sicher noch andere Optionen, die für ihn ultraspannend sind und er ist noch voll im Saft. Das macht es für uns schwierig.»

Ein anderer Ex-Goalie von Rot-Blau könnte schon eher zurückgewonnen werden: Jonas Omlin. Er hatte den FC Basel 2020 in Richtung Montpellier verlassen, drängte sich in Frankreich für einen Wechsel in die Bundesliga auf. Bei Borussia Mönchengladbach verlor er jedoch seinen Stammplatz. Aktuell ist Omlin an Bayer Leverkusen ausgeliehen, wo er ebenfalls Ersatz ist.

Basels Torhueter Jonas Omlin jubelt nach dem 1:0 im Fussball Meisterschaftsspiel der Super League zwischen dem FC Basel 1893 und dem FC St. Gallen 1879 im Stadion St. Jakob-Park in Basel, am Sonntag, ...
Jonas Omlin: Noch einmal FC Basel?Bild: KEYSTONE

Stucki bestätigte, dass Omlin «einer der Kandidaten auf unserer Shortlist» sei. Diese umfasse sechs Namen. Derzeit prüfe der FC Basel, ob man sich den 32-jährigen Zentralschweizer leisten könne. Die Frage ist auch, ob es den vierfachen Nationalspieler in die Heimat drängt, oder ob er weiterhin im Ausland versuchen will, die Nummer 1 in einem Klub zu werden.

In der Gegenwart, bis Ende Saison, heisst der FCB-Goalie Marwin Hitz. Am Sonntag spielt Basel, das hinter dem De-facto-Meister FC Thun um einen Europacup-Platz kämpft, auswärts beim Super-League-Schlusslicht Winterthur. (ram)

Kaum ein Job ist weniger sicher als der des Trainers in der Super League
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Nati-Rekordspieler
1 / 28
Die Rekordspieler der Schweizer Nati

1905 trug die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft ihr erstes Spiel aus. Diese Akteure liefen 75 Mal oder öfter für die Schweiz auf. [Stand: 9. September 2025]
quelle: keystone / peter klaunzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Der Sommer ist da! Diese watsons verraten, warum sie die Hitze geil finden
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Das ist Yakins Aufgebot für das letzte Nati-Treffen vor der WM
Murat Yakin kann in den Tests gegen Deutschland und Norwegen aus dem Vollen schöpfen. Er hat bewährte Kräfte aufgeboten.
Der Countdown läuft. In 84 Tagen beginnt die Fussball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Unmittelbar vor dem Turnier wird die Schweizer Fussball-Nati in St.Gallen ein letztes Testspiel gegen den WM-Teilnehmer Jordanien bestreiten, dann gilt es ernst.
Zur Story