Bald wieder Meister? Yann Sommer, die Nummer 1 von Serie-A-Leader Inter Mailand. Bild: keystone

«Sommer wäre der perfekte Mann» – FCB-Sportchef Stucki über die Goalie-Suche

Nach vier Saisons verlässt Marwin Hitz Ende Saison den FC Basel. Sportchef Daniel Stucki muss eine neue Nummer 1 verpflichten und spricht offen über seine Favoriten für die Torhüter-Position.

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Ein herausragender Torhüter ist oft die Basis zum Erfolg. Entsprechend geniesst das Thema bei Daniel Stucki, dem Sportchef des FC Basel, Priorität, seit Marwin Hitz seinen Abgang per Ende Saison angekündigt hat. Ob der 38-Jährige seine Karriere andernorts fortsetzt oder sie beendet, hat er noch nicht öffentlich gemacht.

Beim FCB gibt es für seinen Ersatz eine Traumlösung. Sie heisst: Yann Sommer. Die 37-jährige Nati-Legende kam in der Jugend zum FC Basel, reifte nach Leihen zu Vaduz und GC zur Nummer 1 und wurde in den grossen Jahren des Klubs zwischen 2011 und 2014 vier Mal in Folge Schweizer Meister.

FCB-Fans träumen von solchen Bildern: Sommer mit dem Meisterpokal 2014. Bild: Bongarts

«Yann Sommer, das darf ich sicher sagen, wäre der perfekte Mann in unserem Tor», sagte Stucki im SRF. Gleichzeitig dämpfte er die Hoffnungen vieler Fans: «Aber es ist ziemlich unrealistisch.» Sommer mache bei Inter Mailand jeden Match und werde wohl wieder Meister. «Er hat sicher noch andere Optionen, die für ihn ultraspannend sind und er ist noch voll im Saft. Das macht es für uns schwierig.»

Ein anderer Ex-Goalie von Rot-Blau könnte schon eher zurückgewonnen werden: Jonas Omlin. Er hatte den FC Basel 2020 in Richtung Montpellier verlassen, drängte sich in Frankreich für einen Wechsel in die Bundesliga auf. Bei Borussia Mönchengladbach verlor er jedoch seinen Stammplatz. Aktuell ist Omlin an Bayer Leverkusen ausgeliehen, wo er ebenfalls Ersatz ist.

Jonas Omlin: Noch einmal FC Basel? Bild: KEYSTONE

Stucki bestätigte, dass Omlin «einer der Kandidaten auf unserer Shortlist» sei. Diese umfasse sechs Namen. Derzeit prüfe der FC Basel, ob man sich den 32-jährigen Zentralschweizer leisten könne. Die Frage ist auch, ob es den vierfachen Nationalspieler in die Heimat drängt, oder ob er weiterhin im Ausland versuchen will, die Nummer 1 in einem Klub zu werden.

In der Gegenwart, bis Ende Saison, heisst der FCB-Goalie Marwin Hitz. Am Sonntag spielt Basel, das hinter dem De-facto-Meister FC Thun um einen Europacup-Platz kämpft, auswärts beim Super-League-Schlusslicht Winterthur. (ram)