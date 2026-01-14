FCB-Goalie Marwin Hitz. Bild: keystone

Goalie Hitz verlässt den FC Basel Ende Saison – jetzt träumen Fans schon von Sommer

Torhüter Marwin Hitz hat sich dazu entschieden, den Vertrag beim FCB im Sommer nicht zu verlängern.

Goalie Marwin Hitz verlängert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Basel nicht. «Nach reiflicher Überlegung hat Marwin Hitz sich entschieden, sein Abenteuer beim FC Basel im kommenden Sommer zu beenden», heisst es in der Mitteilung des amtierenden Schweizer Meisters. Im Trainingslager in Marbella habe noch ein Gespräch zwischen dem 38-Jährigen und Sportdirektor Daniel Stucki über den auslaufenden Vertrag stattgefunden.

«Der Klub bedauert diesen Entscheid sehr, respektiert ihn aber und blickt voller Vorfreude auf eine gemeinsame, erfolgreiche Rückrunde mit einem enorm starken Rückhalt zwischen den Pfosten», teilt der FCB mit. Auch Hitz sei die Entscheidung «alles andere als leichtgefallen, weil der FC Basel mir persönlich, wie auch meiner Familie in den letzten drei Jahren unglaublich ans Herz gewachsen ist».

Mit der frühzeitigen Kommunikation der Entscheidung will der Torhüter erreichen, dass «der Klub voller Klarheit planen kann und mögliche Spekulationen nicht aufkeimen. Mein voller Fokus gilt nun einer starken Rückrunde, damit wir unsere hochgesteckten Ziele erreichen werden.» Der FCB steht aktuell auf Platz 4 der Super League und hat acht Punkte Rückstand auf Leader Thun. In der Europa League spielt er noch ums Weiterkommen.

Hitz kam im Sommer 2022 ablösefrei von Borussia Dortmund nach Basel. Seither stand er in 153 Spielen für den FCB zwischen den Pfosten. Gleich in seiner ersten Saison erreichte er mit Rotblau den Halbfinal der Conference League, im letzten Jahr war er ein wichtiger Rückhalt auf dem Weg zum Double aus Meisterschaft und Cupsieg. Hitz erlebte in seinen bisher dreieinhalb Saisons aber auch schwierige Zeiten, in denen der FCB gar im Abstiegskampf verwickelt war.

Ob und wo der 38-Jährige seine Karriere fortsetzen wird, ist derzeit nicht bekannt. Hitz bringt die Erfahrung aus 181 Bundesligaspielen für Dortmund, Augsburg und Wolfsburg mit und spielte zudem insgesamt 36 Mal im Europacup – davon sieben Mal in der Champions League.

Eine Rückkehr von Yann Sommer wäre ein Traum vieler FCB-Fans. Bild: www.imago-images.de

Für den FC Basel beginnt mit dem Abgang von Marwin Hitz die Suche nach einer neuen Nummer 1. Aktuell ist der 31-jährige Mirko Salvi Ersatzmann, der 20-jährige Deutsche Tim Pfeiffer kam bisher nur in der Promotion League zum Einsatz. Viele FCB-Fans dürften von einer Rückkehr von Yann Sommer träumen. Der Vertrag des 37-Jährigen bei Inter Mailand läuft ebenfalls im Sommer aus. (nih/vro)