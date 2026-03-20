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Cute News: Lustige Tierbilder von Bären, Katzen und Orcas

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Ist wirklich schon wieder Freitag? Als Belohnung gibt es 27 Tierbilder

20.03.2026, 06:1620.03.2026, 06:16
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Was gibt es Besseres, als an einem Freitagmorgen aufzustehen und zu wissen, dass bald Wochenende ist? Und als kleines Extra gibt es sogar noch ganz viele tolle Tierbilder.

Die Nachbarschaftswache ist bereits aktiv.

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Bild: reddit

Zur Feier dafür, dass es auf iPhones bald Orca-Emojis gibt:

cute news tier orca https://www.reddit.com/r/orcas/comments/1rwmf91/massive_male_orca/
Bild: reddit

Packt die Bikinis aus, heute ist Badetag!

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Bild: reddit

Geschwisterliebe.

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Bild: reddit

Kleine Sportpause.

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Du hast da was …

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Zunge der Woche:

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/296393219258342722/
Bild: pinterest

Wenn du einmal die Woche ein Rüebli isst, um gesund zu sein:

cute news tier https://ch.pinterest.com/pin/104075441384304733/
Bild: pinterest

Grumpy Cuteness:

cute news tier eule https://ch.pinterest.com/pin/8796161742211812/
Bild: pinterest

Achtung, supersüsse Pfötchen-Gefahr:

cute news tier pfote katze https://ch.pinterest.com/pin/386957793007917070/
Bild: pinterest

Cheese!

cute news tier reh https://www.instagram.com/p/DTJxoh3DFJ1/?img_index=3
Bild: instagram

Suchspiel, Schwierigkeitslevel: Unmöglich.

cute news tier esel https://ch.pinterest.com/pin/1121888957209242789/
Bild: pinterest

Neugierige Unterwasser-Begleitung:

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Bild: tiktok

Hier gibt es noch mehr Robben:

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Die Aqua-Pupper-Slideshow
Bild: Imgur
quelle: imgur
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(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

Wenn endlich bald der Frühling kommt.

cute news tier katzen https://www.tiktok.com/@thecomedycat/photo/7618277576443759894
Bild: tiktok

Hat jemand ‹Frühling› gesagt?

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Bild: tiktok

Wenn du deiner Katze deutlich machen möchtest, wie extrem sie haart:

cute news tier katze https://www.instagram.com/p/DV1VBsrgBM-/
Bild: instagram

Schon einmal von Geisterbären gehört?

cute news tier bär https://www.reddit.com/r/NatureIsFuckingLit/comments/1runi7x/a_ghost_bear/
Bild: reddit

Geisterbären (auch als Kermodebär bekannt) sind seltene Schwarzbären mit einem cremefarbenen Fell und brauner Nase.

Kermodebär Ursus americanus kermodei, Geisterbär, Kermodebären, Geisterbären, Bären, Raubtiere, Säugetiere, Tiere, American Black Bear Spirit Bear white morph, adult, fishing for salmon *** Kermode be ...
Bild: imago images

Wichtig zu wissen: Geisterbären sind trotz ihres weissen Fells keine Albinos, denn sie haben immer noch Farbpigmente in den Augen und der Haut.

Kermode bear, BC, Canada PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY acp82009 JohnxExMarriott Kermode Bear BC Canada PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY acp82009 JohnxExMarriott
Bild: imago stock&people

Geisterbären kommen so gut wie nur auf zwei Inseln in Kanada vor und machen rund 20 Prozent der lokalen Bärenpopulation aus.

Canada: Spirit Bear (Kermode Bear), TheÃ?Â Kermode bearÃ?Â also known as a Spirit Bear, is a subspecies of theÃ?Â black bearÃ?Â living in theÃ?Â Central and North Coast regionsÃ?Â ofÃ?Â British Columb ...
Bild: imago images

Das weisse Fell dieser Bären ist auf ein spezielles Gen zurückzuführen, das nur bei ihnen vorkommt.

Spirit bear (Ursus americanus kermodei), male, along salmon (Oncorhynchus sp.) creek, Great Bear Rainforest, British Columbia, Canada. Apoximately 1 in 10 bears of this subspecies of black bear is whi ...
Bild: imago stock&people

Dieses Gen führt dazu, dass es statt Guanin Adenin produziert. Und wenn beide Elternteile zu diesem Gen beitragen, ist das Ergebnis ein weisses Fell.

A Playful Kermode Bear, This special Kermode Bear also commonly known as spirit or ghost bears playing on the ground.
Bild: imago images

Für die indigene Bevölkerung in Kanada haben die Geisterbären eine wichtige Bedeutung und sind heilig. Denn laut Legenden schuf Raven (der Schöpfer der Welt) jeden zehnten Bären weiss, um die Menschen an die letzte Eiszeit zu erinnern.

Spirit bear, Spirit bear in river, rare subspecies of the American black bear, nature, wildlife
Bild: imago images

Die Menschen erzählten auch Geschichten darüber, wie die Geistbären tief unter Wasser schwimmen und Menschen zu magischen Orten führen konnten.

URSUS AMERICANUS Spirit / Kermode bear (Ursus americanus kermodei) white morph of the black bear, in stream fishing for salmon, Gribbell Island, Great Bear Rainforest, British Columbia, Canada, Septem ...
Bild: imago images

Zweites Zünglein heute:

Kermode bear (Ursus americanus kermodei), also known as the Spirit Bear. Just out of hibernation feeding on new grass shoots. Along Skeena river, between Kitwanga and Terrace, British Columbia PUBLICA ...
Bild: imago stock&people

Ein letzter Fun Fact für heute: Tagsüber sind die weissen Bären 35 Prozent erfolgreicher bei der Lachsjagd. Dies, weil die Lachse die weissen Tiere weniger gut erkennen können.

Amerikanischer Schwarzbär Ursus americanus kermodei Spirit Bear weiße Morphe, erwachsen, ernährt sich vom Fang, angelt Lachs am Flussufer im gemäßigten Küstenregenwald, Großer Bärenregenwald, Gribbell ...
Bild: imago images

Und tschüss!

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Bild: reddit
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