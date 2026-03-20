Cute News
Ist wirklich schon wieder Freitag? Als Belohnung gibt es 27 Tierbilder
Cute News, everybody!
Was gibt es Besseres, als an einem Freitagmorgen aufzustehen und zu wissen, dass bald Wochenende ist? Und als kleines Extra gibt es sogar noch ganz viele tolle Tierbilder.
Die Nachbarschaftswache ist bereits aktiv.
Zur Feier dafür, dass es auf iPhones bald Orca-Emojis gibt:
Packt die Bikinis aus, heute ist Badetag!
Geschwisterliebe.
Kleine Sportpause.
Du hast da was …
Zunge der Woche:
Wenn du einmal die Woche ein Rüebli isst, um gesund zu sein:
Grumpy Cuteness:
Achtung, supersüsse Pfötchen-Gefahr:
Cheese!
Suchspiel, Schwierigkeitslevel: Unmöglich.
Neugierige Unterwasser-Begleitung:
Hier gibt es noch mehr Robben:
(Unten geht es mit den Cute News weiter.)
Wenn endlich bald der Frühling kommt.
Hat jemand ‹Frühling› gesagt?
Wenn du deiner Katze deutlich machen möchtest, wie extrem sie haart:
Schon einmal von Geisterbären gehört?
Geisterbären (auch als Kermodebär bekannt) sind seltene Schwarzbären mit einem cremefarbenen Fell und brauner Nase.
Wichtig zu wissen: Geisterbären sind trotz ihres weissen Fells keine Albinos, denn sie haben immer noch Farbpigmente in den Augen und der Haut.
Geisterbären kommen so gut wie nur auf zwei Inseln in Kanada vor und machen rund 20 Prozent der lokalen Bärenpopulation aus.
Das weisse Fell dieser Bären ist auf ein spezielles Gen zurückzuführen, das nur bei ihnen vorkommt.
Dieses Gen führt dazu, dass es statt Guanin Adenin produziert. Und wenn beide Elternteile zu diesem Gen beitragen, ist das Ergebnis ein weisses Fell.
Für die indigene Bevölkerung in Kanada haben die Geisterbären eine wichtige Bedeutung und sind heilig. Denn laut Legenden schuf Raven (der Schöpfer der Welt) jeden zehnten Bären weiss, um die Menschen an die letzte Eiszeit zu erinnern.
Die Menschen erzählten auch Geschichten darüber, wie die Geistbären tief unter Wasser schwimmen und Menschen zu magischen Orten führen konnten.
Zweites Zünglein heute:
Ein letzter Fun Fact für heute: Tagsüber sind die weissen Bären 35 Prozent erfolgreicher bei der Lachsjagd. Dies, weil die Lachse die weissen Tiere weniger gut erkennen können.
Und tschüss!
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.