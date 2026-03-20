Cute News

Ist wirklich schon wieder Freitag? Als Belohnung gibt es 27 Tierbilder

Corina Mühle Folge mir

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Cute News, everybody!

Was gibt es Besseres, als an einem Freitagmorgen aufzustehen und zu wissen, dass bald Wochenende ist? Und als kleines Extra gibt es sogar noch ganz viele tolle Tierbilder.

Die Nachbarschaftswache ist bereits aktiv.

Zur Feier dafür, dass es auf iPhones bald Orca-Emojis gibt:

Packt die Bikinis aus, heute ist Badetag!

Geschwisterliebe.

Kleine Sportpause.

Du hast da was …

Zunge der Woche:

Wenn du einmal die Woche ein Rüebli isst, um gesund zu sein:

Grumpy Cuteness:

Achtung, supersüsse Pfötchen-Gefahr:

Cheese!

Suchspiel, Schwierigkeitslevel: Unmöglich.

Neugierige Unterwasser-Begleitung:

Hier gibt es noch mehr Robben:

1 / 11 Die Aqua-Pupper-Slideshow Bild: Imgur quelle: imgur

(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

Wenn endlich bald der Frühling kommt.

Hat jemand ‹Frühling› gesagt?

Wenn du deiner Katze deutlich machen möchtest, wie extrem sie haart:

Schon einmal von Geisterbären gehört?

Geisterbären (auch als Kermodebär bekannt) sind seltene Schwarzbären mit einem cremefarbenen Fell und brauner Nase.

Bild: imago images

Wichtig zu wissen: Geisterbären sind trotz ihres weissen Fells keine Albinos, denn sie haben immer noch Farbpigmente in den Augen und der Haut.

Bild: imago stock&people

Geisterbären kommen so gut wie nur auf zwei Inseln in Kanada vor und machen rund 20 Prozent der lokalen Bärenpopulation aus.

Bild: imago images

Das weisse Fell dieser Bären ist auf ein spezielles Gen zurückzuführen, das nur bei ihnen vorkommt.

Bild: imago stock&people

Dieses Gen führt dazu, dass es statt Guanin Adenin produziert. Und wenn beide Elternteile zu diesem Gen beitragen, ist das Ergebnis ein weisses Fell.

Bild: imago images

Für die indigene Bevölkerung in Kanada haben die Geisterbären eine wichtige Bedeutung und sind heilig. Denn laut Legenden schuf Raven (der Schöpfer der Welt) jeden zehnten Bären weiss, um die Menschen an die letzte Eiszeit zu erinnern.

Bild: imago images

Die Menschen erzählten auch Geschichten darüber, wie die Geistbären tief unter Wasser schwimmen und Menschen zu magischen Orten führen konnten.

Bild: imago images

Zweites Zünglein heute:

Bild: imago stock&people

Ein letzter Fun Fact für heute: Tagsüber sind die weissen Bären 35 Prozent erfolgreicher bei der Lachsjagd. Dies, weil die Lachse die weissen Tiere weniger gut erkennen können.

Bild: imago images

Und tschüss!

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!