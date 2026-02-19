Die Olympiasiegerin Keely Hodgkinson hat am Donnerstag in Liévin in Nordfrankreich den Hallen-Weltrekord über 800 m gebrochen. Dieser war am Tag ihrer Geburt im März 2002 aufgestellt worden. Die Britin erzielte eine unglaubliche Zeit von 1:54,87 Minuten.
Hodgkinson, die mehrfach ihren Willen bekundet hatte, diesen Weltrekord zu brechen, unterbot die von der Slowenin Jolanda Ceplak aufgestellte Bestmarke von 1:55,82 um fast eine Sekunde. Sie gewann mit grossem Vorsprung vor der Schweizerin Audrey Werro. Die Freiburgerin lief eine Zeit von 1:58,38.
