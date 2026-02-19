bedeckt, wenig Regen
Sportnews-Ticker: Sinner in Doha scheitert überraschend früh

Sport-News

Sinner in Doha scheitert überraschend früh +++ Hodgkinson läuft Hallen-Weltrekord

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
19.02.2026, 23:4719.02.2026, 23:48
Keely Hodgkinson mit Weltrekord über 800 m
Die Olympiasiegerin Keely Hodgkinson hat am Donnerstag in Liévin in Nordfrankreich den Hallen-Weltrekord über 800 m gebrochen. Dieser war am Tag ihrer Geburt im März 2002 aufgestellt worden. Die Britin erzielte eine unglaubliche Zeit von 1:54,87 Minuten.

Hodgkinson, die mehrfach ihren Willen bekundet hatte, diesen Weltrekord zu brechen, unterbot die von der Slowenin Jolanda Ceplak aufgestellte Bestmarke von 1:55,82 um fast eine Sekunde. Sie gewann mit grossem Vorsprung vor der Schweizerin Audrey Werro. Die Freiburgerin lief eine Zeit von 1:58,38.


Sinner scheitert an Mensik
Jannik Sinner scheiterte beim ATP-500-Turnier in Doha überraschend bereits im Viertelfinal. Der Weltranglisten-Zweite aus Italien musste sich dem Tschechen Jakub Mensik (ATP 16) mit 6:7 (3:7), 6:2, 3:6 beugen. Sein grosser Widersacher Carlos Alcaraz hatte auch Mühe, besiegte den Russen Karen Chatschanow (ATP 17) aber 6:7 (3:7), 6:4, 6:4. (abu/sda)


Navarro setzt für die WM-Qualifikation auf routinierte Spielerinnen
Rafel Navarro nominiert sein erstes Kader im neuen Jahr. Für die bevorstehende WM-Qualifikation vertraut der Spanier auf altbekannte Kräfte. Es ist ein wichtiges Kader, das Rafel Navarro für den Zusammenzug Anfang März nominiert. Der Anfang der WM-Qualifikation steht an. Im Rahmen dieser trifft die Schweiz am 3. März in Lausanne auf Nordirland und am 7. März auswärts auf Malta.

Seraina Piubel erhält wiedereinmal die Chance, sich im Dress des Nationalteams zu zeigen. Die im EM-Pre-Camp aussortierte Mittelfeldspielerin war seit dem vergangenen Sommer nicht mehr zum Zug gekommen. «Sie spielt bei West Ham zwar nicht viel, aber immer wenn sie reinkommt, bringt sie Energie. Und sie kann auf verschiedenen Positionen spielen», begründete Navarro seinen Entscheid. Zudem wolle er sie mal live trainieren sehen. (riz/sda)


Marseille und Rennes finden neue Trainer
Olympique Marseille findet einen neuen Trainer nach dem Weggang von Roberto De Zerbi letzte Woche. Wie die Südfranzosen mitteilten, tritt der Senegalese Habib Beye die Nachfolge des Italieners an, der nach einer Reihe enttäuschender Resultate gehen musste. Der 48-jährige Beye war zuletzt Trainer von Breel Embolo in Rennes und wurde ebenfalls letzte Woche entlassen. Von 2003 bis 2007 spielte er als Verteidiger für Marseille.

In Rennes wurde derweil ein Nachfolger für Beye gefunden. Der im Dezember in Nizza freigestellte Franck Haise unterschrieb einen Vertrag bis 2027, wie der bretonische Klub mitteilte. (riz/sda)
Zwei Schweizer Siege in Bosnien-Herzegowina
Die Schweizer brillierten in den beiden Super-G im Europacup in Bjelasnica in Bosnien-Herzegowina. Den ersten gewann der 22-jährige Lenz Hächler vor dem Österreicher Manuel Traninger und dem Norweger Tollef Haugen, wobei sich fünf weitere Athleten von Swiss-Ski in den Top Ten klassierten. Hächler triumphierte zum sechsten Mal auf dieser Stufe, zum dritten Mal in einem Super-G. In dieser Saison war es für ihn der fünfte Podestplatz.

Im zweiten gab es gar einen Schweizer Doppelsieg durch Lars Rösti und Alessio Miggiano. Rösti gewann wie Hächler zum sechsten Mal im Europacup – erstmals wieder seit März 2024. Dritter wurde der Norweger Simen Sellaeg. (abu/sda)


Bencic in Dubai im Achtelfinal ausgeschieden
Belinda Bencic startet gegen Jelina Switolina gut in den Achtelfinal des WTA-1000-Turniers in Dubai und gewinnt den ersten Satz. Nach gut zwei Stunden ist es jedoch die Weltnummer 9 aus der Ukraine, die jubelt.

Das 6:4, 1:6, 3:6 gegen Switolina ist für Bencic (WTA 13) bereits die vierte Niederlage in Serie im «Head-to-Head». In den Direktbegegnungen der zwei Mütter führt Switolina, letzten Monat in Melbourne Halbfinalistin, mittlerweile mit 4:2 Siegen. (nih/sda)
Berner Stürmer Baumgartner fällt lange aus
Der SC Bern muss lange auf Benjamin Baumgartner verzichten. Der 25-jährige Stürmer hat in einem Testspiel gegen die Kölner Haie im Rahmen eines Turniers in Pardubice in Tschechien eine Unterkörperverletzung erlitten. Baumgartner hat die nötig gewordene Operation bereits vornehmen lassen. Er wird rund zweieinhalb Monate ausfallen. (abu/sda)


FCZ mehrere Wochen ohne Comenencia
Der FC Zürich muss rund vier Wochen ohne Livano Comenencia auskommen. Wie der Klub mitteilte, zog sich der 22-jährige Nationalverteidiger Curaçaos am Samstag im Heimspiel gegen Luzern eine nicht näher definierte Oberschenkelverletzung zu.

Comenencia wechselte auf diese Saison aus dem Nachwuchs von Juventus Turin zum FCZ. Beim aktuellen Neunten der Super League gehört er seither meist zum Stammpersonal. Mit Curaçao qualifizierte er sich für die WM im kommendem Sommer in den USA, Kanada und Mexiko. (nih/sda)
Themen
