Ein Westschweizer kritisiert: «Die Olympischen Spiele verfälschen unseren Sport»

Für Romain Ducret «wäre es besser gewesen, ganz auf Skibergsteigen bei den Olympischen Spielen zu verzichten» als die Wettbewerbe in dieser Form durchzuführen.

Die Olympischen Winterspiele 2026 begrüssen eine kleine Premiere: Erstmals in der Geschichte ist Skibergsteigen ins olympische Programm aufgenommen worden. Doch die Wettkämpfe, an denen am Donnerstag und Samstag in Bormio vier Schweizer Athletinnen und Athleten auf Medaillenjagd gehen, sorgen bei vielen Liebhabern dieser Disziplin nicht gerade für Begeisterung.

Der zweifache Weltmeister Rémi Bonnet hat sogar entschieden, gar nicht erst an den Start zu gehen, weil er seinen Sport darin nicht wiedererkennt.

«Ich habe keinen einzigen Kenner des Skibergsteigens gehört, der das an den Olympischen Spielen vorgeschlagene Format unterstützt», sagt Romain Ducret im Gespräch mit watson. Der Westschweizer ist eine prägende Figur im «Skimo» – kurz für Ski Mountaineering: Er ist Mitbegründer der Schweizer Meisterschaften, des Schweizer Cups sowie der Nationalmannschaft. Zudem hat er seit 1984 an sämtlichen Austragungen der Patrouille des Glaciers teilgenommen.

«Wie ein Trailrun in der Halle»

Er erinnert daran, dass «das Wesen dieses Sports schon immer darin bestand, einen oder mehrere Berge zu besteigen und sie anschliessend so schnell wie möglich wieder zu verlassen». Genau das wird an den Olympischen Spielen nicht der Fall sein, denn die Organisatoren haben sich für zwei kurze Formate entschieden: den Sprint (bei Männern und Frauen) sowie die Mixed-Staffel. «Vielleicht finden Sie, dass ich übertreibe, aber es ist ein bisschen so, als würde man Curling durch ein Boccia-Spiel ersetzen oder einen Berg-Trail auf einen 80-Meter-Lauf in der Halle reduzieren», sagt Romain Ducret.

Dieser Logik folgend findet er, das Internationale Olympische Kommitee (IOC) hätte die Disziplin umbenennen müssen. «Das hat nichts mit unserem Wettkampfsport zu tun. So wie es jetzt ist, hätte ich es sogar vorgezogen, wenn sie gar nicht ins olympische Programm aufgenommen worden wäre. Aber wenn sie schon dabei ist, hätte man ihr einen anderen Namen geben müssen, um unseren Sport nicht zu verfälschen.»

Ein Risiko für die Zukunft

Hätte Milan-Cortina dennoch die logistischen Möglichkeiten und die Infrastruktur gehabt, um einen Wettkampf anzubieten, der dem Wesen des «Skimo» so entspricht, wie Romain Ducret die Disziplin versteht? Unser Experte ist überzeugt: Ja.

«Als wir damals den Schweizer Cup und die Nationalmeisterschaften ins Leben riefen, haben wir einige Rennen neben den Skipisten organisiert, ganz im echten Geist des Skibergsteigens. Die Strecken führten unter anderem an Berghütten vorbei, was das Interesse der Medien weckte und viele Zuschauerinnen und Zuschauer anlockte. Bei den Olympischen Spielen wäre es mit ein wenig Kreativität durchaus möglich, dasselbe zu tun. Man müsste einfach in der Nähe eines Sessellifts starten, die markierten Pisten über Korridore verlassen, mehrere Aufstiege und schöne Abfahrten miteinander verbinden – und schon wäre die Tour fertig.»

Romain Ducret, der bereits in den 1990er-Jahren Kontakt zum International Olympic Committee aufgenommen hatte, damit sein Sport im ursprünglichen Format ins olympische Programm aufgenommen wird, weiss, dass die Olympischen Spiele eine hervorragende Bühne für die vertretenen Disziplinen bieten. Sie ermöglichen es Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern, neue Sportarten kennenzulernen, und in den Monaten und Jahren danach ist es nicht ungewöhnlich, einen Anstieg der Vereinsmitgliedschaften zu beobachten.

«Aber indem das International Olympic Committee zwei Formate präsentiert, die weit von denen entfernt sind, wie sie üblicherweise bei grossen Rennen üblich sind, verpasst es die Gelegenheit, Begeisterung für unseren Sport zu wecken», räumt Romain Ducret ein.

«Heute, wenn ich höre, dass junge Leute in der Hoffnung trainieren, einmal zu den Olympischen Spielen zu gehen, kann ich meine Sorge nicht verbergen. Mit dieser spezifischen Vorbereitung werden sie an sehr wenigen schweizerischen oder europäischen Wettkämpfen oder Weltmeisterschaften teilnehmen, weil es schlichtweg nicht dieselbe Disziplin ist. Das grösste Risiko auf lange Sicht ist, dass die Zahlen der Teilnehmenden sinken, was die Entwicklung unseres Sports bremsen oder sogar gefährden könnte.»

