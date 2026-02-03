Fantastische Leistung von Joceline Wind am Hallenmeeting in Ostrava: In 4:06,55 Minuten stellte die 25-jährige Bernjurassierin einen Schweizer Hallenrekord auf und lief auf Platz 6. Wind verbesserte die bisherige Bestmarke von Sandra Gasser aus dem Jahr 1993 (4:07,98) um mehr als anderthalb Sekunden.
Erst am Sonntag hatte Wind in Val-de-Reuil in 4:37,02 Minuten eine nationale Indoor-Bestmarke über die Meile aufgestellt. (hkl/sda)
