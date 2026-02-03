überrascht zum Auftakt des. Die Bündnerin bezwingt die einstige Top-Ten-SpielerinWaltert zeigte nach überstandener Qualifikation gegen die für Australien spielende Russin, vor drei Jahren die Nummer 8 der Welt und in der neuestenzu finden, nicht nur ausgezeichnetes Tennis, sondern auch Kämpfer-Qualitäten. Den ersten Durchgang gewann sie, obwohl Kasatkina zum Satzgewinn aufschlagen konnte und im Tiebreak 4:1 geführt hatte. Danach liess sie sich weder von den fünf in Folge verlorenen Games im zweiten Satz noch vom Servicedurchbruch Kasatkinas zum 3:2 im dritten Satz vom Weg abbringen. Nach 2 Stunden und 45 Minuten hatte die Nummer 94 im Ranking einen ihrer bisher wertvollsten Siege unter Dach und Fach gebracht.Waltertskündigt sich als noch grösserer Prüfstein an. Die Däninist die Nummer 16 der Welt. Die beiden haben bisher einmal, vor längerer Zeit, gegeneinander gespielt. Vor fünf Jahren hatte Tauson im Final des ITF-Turniers in Altenkirchen in Rheinland-Pfalz nach drei Sätzen das bessere Ende für sich behalten. (nih/sda)