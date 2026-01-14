wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Tour de Ski wird wieder international

Sport-News

Tour de Ski wird wieder international +++ Capela bei Sieg der Rockets mit Kurzeinsatz

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
14.01.2026, 12:5114.01.2026, 12:51
Schicke uns deinen Input
Kurzeinsatz von Capela bei Sieg der Rockets
Clint Capela kehrt mit den Houston Rockets nach drei Niederlagen in Serie auf die Siegestrasse zurück. Beim 119:113 gegen die Chicago Bulls kommt der Genfer zu einem Kurzeinsatz.

Die Rockets gewannen ein Spiel, das lange auf der Kippe stand und in dem sie erst im letzten Viertel den Unterschied machten. Capela, der zuletzt gegen die Sacramento Kings nicht eingesetzt wurde, steuerte in knapp fünf Minuten Einsatzzeit je zwei Punkte und Rebounds zur Trendwende der Rockets bei. (nih/sda)


Julie Zogg knapp neben dem Podest
Julie Zogg fährt im Parallelslalom auf den 4. Platz. Im Weltcup-Wettkampf in Bad Gastein unterliegt sie der späteren Siegerin Lucia Dalmasso im Halbfinal um 0,22 Sekunden. Im kleinen Final muss sich Zogg dann erneut geschlagen geben, die Polin Aleksandra Krol-Walas kommt 0,39 Sekunden vor ihr ins Ziel.

Nach einem 2. Platz im Parallel-Riesenslalom in Mylin Anfangs Dezember ist dieser 4. Rang Zoggs bestes Resultat der bisherigen Saison. Im ersten Parallelslalom der Saison war sie in Davos Neunte geworden. Die weiteren Schweizerinnen, Flurina Bätschi und Jessica Keiser, schieden im Achtelfinal aus. Auch die Männer blieben erfolglos. Dario Caviezel scheiterte im Viertelfinal an Cody Winters. (sda)
Vierschanzentournee der Frauen ab 2026 bewilligt
Ab der Saison 2026/27 wird es im Skispringen auch eine Vierschanzentournee der Frauen geben. Erstmals sollen die Skispringerinnen an allen vier Tournee-Orten dabei sein, teilte die FIS am Dienstag mit.

Bisher hatten die Frauen an der Two Nights Tour in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf teilgenommen, nicht aber an den Springen in Österreich. Grund dafür war die fehlende Infrastruktur in Innsbruck.

Nachdem sich das Land Tirol, die österreichische Regierung, die Stadt Innsbruck und Ski Austria auf die Finanzierung für den Bau einer Flutlichtanlage der Skisprungschanze Bergisel geeinigt hatten und damit eine vollwertige Vierschanzentournee der Frauen ermöglichen, wurde die Durchführung vom FIS-Rat bewilligt. (riz/sda)
Partie zwischen dem HSV und Bayer Leverkusen abgesagt
Die für diesen Dienstagabend geplante Bundesliga-Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen findet nicht statt. Die Deutsche Fussball Liga begründet die Absage wenige Stunden vor Spielbeginn mit «wetterbedingten statischen Risiken im Bereich des Stadiondachs».

Laut Sky sind Schneereste und tauendes Eis auf dem Dach des Volksparkstadions, der Heimstätte des HSV, dafür verantwortlich, dass das Stadion als Spielort kurzfristig gesperrt wurde. Die Partie wäre um 20:30 Uhr angepfiffen worden. Der Nachholtermin ist noch nicht bekannt. (riz/sda/dpa)


Giro-Tour-Double: Vingegaard peilt historische Siege an
Jonas Vingegaard wagt das Double: Der dänische Radprofi startet in diesem Jahr beim Giro d'Italia und der Tour de France. Ein Triumph bei beiden Rennen in einem Jahr hätte Seltenheitswert. Der 29-jährige Vingegaard bestätigte am Dienstag im Trainingscamp im spanischen La Nucia seine Premiere bei der Italien-Rundfahrt.

Sein grosser Rivale Tadej Pogacar hatte im vergangenen Jahr als erster Radprofi seit 26 Jahren das schwer zu erreichende Double aus den beiden wichtigsten Landesrundfahrten gewonnen. Der Slowene war erst der achte Fahrer, dem dies gelang.

Vingegaard würde mit einem Sieg beim Giro seinen Rivalen Pogacar in der Triple-Statistik hinter sich lassen. Der Däne hat bereits Siege bei der Tour (2022, 2023) und der Vuelta a España (2025) auf dem Konto und hätte mit einem Triumph in Rom am 31. Mai Siege bei allen drei Grand Tours. «Das hat bei meiner Entscheidung natürlich eine Rolle gespielt», sagte Vingegaard. Pogacar hat die Vuelta bislang nicht gewonnen. Zuletzt hatte der Brite Chris Froome 2018 das Grand-Tour-Triple komplettiert. (nih/sda/dpa)
In Zauchensee abgesagter Super-G in Soldeu
Der am Sonntag in Zauchensee abgesagte Weltcup-Super-G der Frauen wird Ende Februar in Andorra nachgeholt. In Soldeu finden nun drei Rennen statt.

Das Programm in Soldeu sieht nun von Freitag, 27. Februar, bis Sonntag, 1. März, der Reihe nach eine Abfahrt, das Ersatzrennen für Zauchensee und den schon im ursprünglichen Kalender aufgeführten Super-G vor.

Im Salzburgerland hatten heftige Schneefälle in der Nacht auf Sonntag und starker Wind die Durchführung des Super-G verunmöglicht. (nih/sda)
Fabian Bösch hört Ende Saison auf
Der Schweizer Freeski-Fahrer Fabian Bösch kündigt seinen Rücktritt nach der laufenden Saison an. Mit dem 28-jährigen Bösch zieht sich einer der erfolgreichsten Vertreter seines Sports zurück. Der Engelberger zählt seit mehr als zehn Jahren zu den prägenden Figuren im internationalen Freeski-Zirkus – sowohl im Slopestyle als auch im Big Air.

Seine grössten Erfolge errang Bösch an Weltmeisterschaften. Vor elf Jahren gewann er in Kreischberg in der Steiermark Gold im Slopestyle, vier Winter danach in Park City, Utah, Gold im Big Air. Im Weltcup reichte es ihm nie zum Sieg; in seiner bisherigen Bilanz hat er als Bestergebnisse je vier zweite und dritte Ränge stehen.

Auch auf der grössten Bühne des Freestyle-Sports, den X Games, setzte Bösch Meilensteine. Vor zehn Jahren holte er in Aspen, Colorado, Gold im Big Air, einen Monat später Silber bei den X Games in Oslo. (nih/sda)
Paris Saint-Germain verliert im Cup gegen den Paris FC
Paris Saint-Germain verliert in den Sechzehntelfinals des französischen Cups gegen den Paris FC mit 0:1. Damit scheidet der Titelverteidiger bereits früh aus dem Rennen um den Cupsieg aus.

Spielentscheidend war das einzige Tor der Partie von Jonathan Ikoné in der 74. Minute. Mit diesem sicherte der Franzose seiner Mannschaft den Sieg, trotz der Überlegenheit von PSG. Die Sieger der Champions League 2024/25 verbuchten im Vergleich zum Paris FC rund viermal mehr Torschüsse. (nih/sda)


Roth und Werner neben dem Podest
Noe Roth und Pirmin Werner landen beim letzten Aerials-Wettkampf der Weltcup-Saison deutlich neben dem Podest. Im Final der besten 12 verzeichnete Roth wegen zu hoher Anfahrtsgeschwindigkeit Probleme bei der Landung und konnte seinen Sprung nicht stehen. Auch Werner gelang kein optimaler Sprung.

Roth klassierte sich schliesslich auf dem 7. Platz, Werner belegte direkt dahinter den 8. Rang. Damit verpassten beide den Super-Final der besten sechs Athleten und damit auch den Kampf um die Podestplätze. Den Sieg sicherte sich der Chinese Li Xinpeng vor Landsmann Wang Xindi. Der Kanadier Miha Fontaine komplettierte das Podest.

Bei den Frauen gewann Weltmeisterin Kaila Kuhn den Abschluss der Weltcup-Saison. Die US-Amerikanerin setzte sich gegen die Xu Mengtao aus China durch, die bereits vor dem Final als Gesamtweltcupsiegerin feststand. Die Australierin Danielle Scott beendete den Wettkampf auf dem 3. Platz. Lisa Kozomara, die einzige Schweizerin, war in Lake Placid bereits in der Qualifikation gescheitert. (hkl/sda)

Kilde startet nicht in Wengen
Aleksander Kilde verzichtet auf einen Start in Wengen. Wie der Norweger via Instagram mitteilt, kommt das Rennwochenende für ihn, zwei Jahre nach seinem schweren Sturz, noch zu früh. Stattdessen will er sich zum jetzigen Zeitpunkt auf Trainingstage mit seinen Trainern fokussieren.

Im Januar 2024 hatte Kilde bei der Lauberhorn-Abfahrt im Ziel-S die Kontrolle verloren und war heftig in die Fangnetze geprallt. Der 33-Jährige musste daraufhin am Knie und an der Schulter operiert werden, eine Blutvergiftung verlangsamte seinen Heilungsverlauf zusätzlich. (ram/sda)
Liebe Userinnen und User

Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen.
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
Die goldene Regel, die Xabi Alonso bei Real Madrid missachtet hat
Xabi Alonso ist nach nur 232 Tagen nicht mehr Trainer von Real Madrid. Der 44-jährige Baske scheiterte an seinem Verhältnis zu den Stars – diese fühlten sich ihrer Freiheiten auf und neben dem Platz beraubt.
Als deutscher Nationaltrainer prägte Berti Vogts in den Neunzigern das Motto «Der Star ist die Mannschaft». Das starke Kollektiv soll bei vielen Klubs über den einzelnen Spielern stehen. Bei Real Madrid ist dies nicht der Fall: Hier sind die Stars die Stars.
Zur Story