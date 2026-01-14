Clint Capela kehrt mit den Houston Rockets nach drei Niederlagen in Serie auf die Siegestrasse zurück. Beim 119:113 gegen die Chicago Bulls kommt der Genfer zu einem Kurzeinsatz.
Die Rockets gewannen ein Spiel, das lange auf der Kippe stand und in dem sie erst im letzten Viertel den Unterschied machten. Capela, der zuletzt gegen die Sacramento Kings nicht eingesetzt wurde, steuerte in knapp fünf Minuten Einsatzzeit je zwei Punkte und Rebounds zur Trendwende der Rockets bei. (nih/sda)
