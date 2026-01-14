undlanden beim letztender Weltcup-Saison deutlich neben dem Podest. Im Final der besten 12 verzeichnete Roth wegen zu hoher Anfahrtsgeschwindigkeit Probleme bei der Landung und konnte seinen Sprung nicht stehen. Auch Werner gelang kein optimaler Sprung.Roth klassierte sich schliesslich auf dem 7. Platz, Werner belegte direkt dahinter den 8. Rang. Damit verpassten beide den Super-Final der besten sechs Athleten und damit auch den Kampf um die Podestplätze. Den Sieg sicherte sich der Chinese Li Xinpeng vor Landsmann Wang Xindi. Der Kanadier Miha Fontaine komplettierte das Podest.Bei den Frauen gewann Weltmeisterin Kaila Kuhn den Abschluss der Weltcup-Saison. Die US-Amerikanerin setzte sich gegen die Xu Mengtao aus China durch, die bereits vor dem Final als Gesamtweltcupsiegerin feststand. Die Australierin Danielle Scott beendete den Wettkampf auf dem 3. Platz. Lisa Kozomara, die einzige Schweizerin, war in Lake Placid bereits in der Qualifikation gescheitert. (hkl/sda)