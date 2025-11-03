freundlich12°
DE | FR
burger
Sport
Super League

Super League: Team der Runde vom 12. Spieltag

Andrejs Ciganiks (FCL), Bung Meng Freimann (FCL), Matteo Di Giusto (FCL), Julian von Moos (FCL) und Taisei Abe (FCL), von links, feiern nach dem Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwi ...
Matteo Di Giusto erhält Glückwünsche von seinen Teamkollegen.Bild: keystone

Di Giusto überragt alle – Luzern und Winti dominieren das Team der Runde

Zwei Tore und eine Vorlage lieferte Matteo Di Giusto beim 6:0-Heimsieg vom FC Luzern gegen GC. Von den Innerschweizern sind gleich vier Akteure im Team der Runde vertreten.
03.11.2025, 13:3103.11.2025, 14:37
Timo Rizzi
Timo Rizzi

Waren es unter der Woche noch Thun und Basel, dominieren nun Luzern und Winterthur das Team der Runde. Insgesamt sieben Akteure der beiden Vereine überzeugten an diesem Wochenende so sehr, dass sie zur besten Elf des Spieltags gehören.

Das Team der Runde präsentiert watson in Zusammenarbeit mit Sofascore und Opta. Es wird rein auf Grundlage statistischer Werte erstellt:

TOTW Runde 12 Super League
Bild: sofascore

Spieler der Runde

Es führt kein Weg an Matteo Di Giusto vorbei. Der offensive Mittelfeldspieler überragte gegen den Grasshopper Club Zürich und war an drei der sechs Treffer direkt beteiligt. Das absolute Highlight war dabei sein zweiter persönlicher Treffer. Mit einem Fallrückzieher sorgte er für das 4:0.

Di Giusto mit dem Fallrückzieher.Video: SRF

«Es ist ein unglaublicher Moment für mich. So ein Treffer gelingt einem nicht oft. Dieses Tor werde ich mir noch ein, zwei Mal anschauen und wird mir auch noch im Schlaf durch den Kopf gehen», sagte der 25-Jährige nach der Partie.

Luzern vs. GC: Matteo di Giusto ist der MVP.
Bild: sofascore

Mit Adrian Bajrami, Oscar Kabwit und Adrian Grbic haben auch noch drei Teamkollegen von Di Giusto den Sprung in das Team der Runde geschafft.

Nach dem ersten Saisonsieg darf sich der FC Winterthur über drei Nominationen freuen. Théo Golliard war trotz zwei Treffern statistisch gesehen nicht der beste vom FCW. Stefanos Kapino im Tor der Winterthurer erhielt noch eine bessere Bewertung. Randy Schneider, welcher das entscheidende 3:1 erzielte, ist ebenfalls in der besten Elf vertreten.

Trotz Niederlagen schafften es auch Baltazar Costa vom FC Sion und FCZ-Stürmer Matthias Phaëton in das Team der Runde. Besonders sehen liess sich dabei der Treffer von Baltazar. Der Brasilianer haute seinen Volley so perfekt unter die Latte, dass der Ball zuerst zweimal an die Latte ging, bevor er die Linie überquerte.

Das Traumtor von Baltazar.Video: SRF
Welches Tor ist schöner?
An dieser Umfrage haben insgesamt 116 Personen teilgenommen

Zum dritten Mal nacheinander ist Thun-Verteidiger Jan Bamert dabei. Auch beim 2:1-Sieg gegen Sion überzeugte der 27-Jährige. Über die zweite Nomination in dieser Saison durfte sich Flavius Daniliuc vom FC Basel freuen.

Shaqiri-Foul sorgt für Diskussionen – FCB-Star kommt mit Gelb davon
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Super-League-Teams der Woche in der Saison 2025/26
1 / 13
Alle Super-League-Teams der Woche in der Saison 2025/26
quelle: sofascore / sofascore
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir machen das Nonsense-Quiz mit der Schweizer Frauen Fussball-Nati
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻
2
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
3
«Die Biden-Regierung wollte nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt»
4
Trump-Umfeld zieht sich auf Militärbasen zurück
5
Student mit über 100 km/h in 50er-Zone geblitzt – Bundesgericht hebt Urteil auf
Meistkommentiert
1
«Juso will Erben bluten sehen»: Das Streitgespräch zur Erbschaftssteuer
2
Halbzeit der Legislatur: Jetzt schlägt die Stunde der SVP
3
Druck aus Brüssel: Schweizer Unis müssen Gebühren für EU-Studenten senken
4
Auch Papst Leo ist ein Fundi, glaubt er doch an den Satan und befürwortet den Exorzismus
5
«Wirklich wüst»: So gruselig war die AKW-«Arena»
Meistgeteilt
1
Tote Zivilisten bei russischen Angriffen ++ Russen rücken in Pokrowsk weiter vor
2
Weltrekord: Malinin steht sechs Vierfach-Sprünge +++ OKC dominiert schon wieder die NBA
3
We ❤️ Latour: «Das isch nid normau, Herr Meier! Dä grännet jedes Mau!»
4
Trump: Ohne Zölle fährt US-Wirtschaft «zur Hölle» +++ Kein Krieg gegen Venezuela erwartet
5
QDH: Halloween-Huber hat nie Angst. Nur vor der fiesen Geografiefrage
Vallotto schiesst Wolfsburg spät zum Sieg – Xhemaili weiterhin in absoluter Topform
Nach der Nati-Pause zeigen die Schweizerinnen in den nationalen Meisterschaften starke Leistungen. Der Überblick über das Fussball-Wochenende der Frauen.
Seit ihrem Wechsel im Sommer von Hammarby nach Wolfsburg hat Smilla Vallotto bei den Wölfinnen noch keine grossen Stricke zerrissen. Gerade einmal 74 Minuten stand die Genferin in fünf Einsätzen für den VfL auf dem Feld, fehlte zwischenzeitlich krank.
Zur Story