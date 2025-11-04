Nebel
DE | FR
burger
Schweiz
Digital

Schweiz laut Studie erstmals führend bei digitaler Wettbewerbsfähigkeit

Schweiz laut Studie erstmals weltweit führend bei digitaler Wettbewerbsfähigkeit

Die Schweiz führt erstmals die Rangliste der digital wettbewerbsfähigsten Staaten an. Wegen der Handelskonflikte könnte die Schweiz aber genauso schnell wieder zurückfallen.
04.11.2025, 05:5104.11.2025, 05:51

Damit hat die Schweiz im jährlichen World Digital Competitiveness Ranking (WDCR) des Institute for Management Development (IMD) aus Lausanne den bisherigen Platzhirsch Singapur abgelöst. Dieser ist auf den dritten Platz zurückgefallen – noch hinter die USA.

ARCHIV
Unter anderem wegen der Annahme der E-ID durch die Bevölkerung sieht die Studie die Schweiz digital wettbewerbsfähig.Bild: keystone

Punkten kann die Schweiz laut der am Dienstag veröffentlichten Studie vor allem mit ihrer Zustimmung zur digitalen E-ID. Hinzu kämen Agilität und Fähigkeit, internationale Talente anzuziehen.

Zudem hebt die Studie hervor, dass die Schweiz aufgrund attraktive Rahmenbedingungen und hoher Innovationskraft besonders gut abgeschnitten habe. Die aktuell positiven Entwicklungen hätten im Vergleich zu stagnierenden oder rückläufigen Trends in den USA und Singapur den Ausschlag gegeben, heisst es weiter.

Nur ein Strohfeuer?

Der Jubel könnte aber nur kurz währen, warnt das IMD. Eine Welt voller Handelskonflikte beeinflusse auch die digitale Welt stark, und die Schweiz könnte deshalb genauso schnell wieder zurückfallen. Die digitale Welt sei nicht vor Geopolitik geschützt.

Die Studie bewertet den Angaben nach die digitalen Rahmenbedingungen von 69 Volkswirtschaften und basiert auf der Befragung von über 6000 Führungskräften sowie der Analyse von 40 Datensätzen. (sda/awp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
2
«Die Biden-Regierung wollte nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt»
3
Die Halloween-Outfits der Stars – eines davon wird kontrovers diskutiert
4
27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻
5
Neuer Tiktok-Trend in Russland bringt Teenager ins Krankenhaus
Meistkommentiert
1
«Wieso will mir jeder sagen, wie lange ich mein Kind stillen soll?!»
2
Die schleichende Enteignung der Schweizer – Renditefirmen besitzen immer mehr Wohnraum
3
«Das ist Ausbeutung»: Nach watson-Umfrage werden Konsequenzen für Uber gefordert
4
MAGA entdeckt den Antisemitismus
5
Shaqiri-Foul sorgt für Diskussionen – FCB-Star kommt mit Gelb davon
Meistgeteilt
1
Roboter Neo könnte deinen Haushalt schmeissen – für 16'000 Franken
2
Selenskyj spricht Russen Erfolg in Pokrowsk ab ++ Tote bei russischen Angriffen in Ukraine
3
Trump: Ohne Zölle fährt US-Wirtschaft «zur Hölle» +++ Kein Krieg gegen Venezuela erwartet
4
Wawrinka gewinnt in Athen +++ Freuler fällt mit Schlüsselbeinfraktur aus
5
We ❤️ Latour: «Das isch nid normau, Herr Meier! Dä grännet jedes Mau!»
Ein Schweizer hat im Lotto 300'000 Franken gewonnen – und scheint das nicht zu wissen
Die Loterie Romande ist auf der Suche nach einer Person, die in einem mit EuroMillions verbundenen Glücksspiel 300'000 Franken gewonnen hat. Der Gewinn erfolgte Anfang Oktober – beansprucht hat ihn noch niemand.
Eine Schweizerin oder ein Schweizer sitzt derzeit wohl auf einem kleinen Vermögen, ohne es zu wissen. Die Loterie Romande sucht derzeit intensiv nach der Person, die am 8. Oktober 2025 beim Sonderziehungsspiel «EuroMillions mit Swiss Win Cash» 300'000 Franken gewonnen hat.
Zur Story