Victor Wembanyama bringt die San Antonio Spurs in den NBA-Playoffs auf Halbfinal-Kurs. Die Spurs gewinnen Spiel 3 der Best-of-7-Viertelfinalserie gegen die Minnesota Timberwolves auswärts mit 115:108 und holen sich mit dem zweiten Sieg den Heimvorteil zurück.
Wembanyama, der mit 22 Jahren seine ersten Playoffs bestreitet, war mit 39 Punkten, 15 Rebounds und 5 Blocks der herausragende Akteur auf dem Parkett. Mindestens 35 Punkte, 15 Rebounds und 5 Blocks waren vor dem baumlangen Franzosen erst Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon und Shaquille O'Neal geglückt.
Im Osten holten die New York Knicks mit einem 108:94-Sieg bei den Philadelphia 76ers den dritten Punkt. Das Team um Spielmacher Jalen Brunson (33 Punkte) besitzt somit vier Matchbälle, um zum zweiten Mal in Folge den Final der Eastern Conference einzuziehen. Ein 0:3 hat in der Geschichte der NBA-Playoffs noch keine Franchise aufgeholt. (hkl/sda)
Wembanyama, der mit 22 Jahren seine ersten Playoffs bestreitet, war mit 39 Punkten, 15 Rebounds und 5 Blocks der herausragende Akteur auf dem Parkett. Mindestens 35 Punkte, 15 Rebounds und 5 Blocks waren vor dem baumlangen Franzosen erst Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon und Shaquille O'Neal geglückt.
Im Osten holten die New York Knicks mit einem 108:94-Sieg bei den Philadelphia 76ers den dritten Punkt. Das Team um Spielmacher Jalen Brunson (33 Punkte) besitzt somit vier Matchbälle, um zum zweiten Mal in Folge den Final der Eastern Conference einzuziehen. Ein 0:3 hat in der Geschichte der NBA-Playoffs noch keine Franchise aufgeholt. (hkl/sda)