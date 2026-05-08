Der FC Aarau hat es auch nach der drittletzten Runde der Challenge League in der eigenen Hand, den direkten Aufstieg zu schaffen. Mit dem 5:1 gegen Nyon verdient er sich einen kleinen Final am Montag in Vaduz.



Weil Vaduz bei Etoile Carouge mit 2:1 ebenfalls gewann, bleiben die Liechtensteiner an der Tabellenspitze zwei Punkte vor den Aarauern klassiert und haben für die letzten beiden Runden die bessere Ausgangslage. Am Montag um 20.15 Uhr empfangen sie den FC Aarau und würden sich mit einem Sieg vorzeitig den Aufstieg in die Super League sichern.



Dass Aarau nicht schon gegen Nyon klein beigeben würde, deutete sich rasch an. Im Brügglifeld gelangen dem FCA gegen den Tabellenvorletzten schon vor der Pause alle fünf Tore. Ein Eigentor sowie Treffer von Daniel Afriyie, Leon Frokaj, Olivier Jäckle und Elias Filet sorgten für den deutlichen Unterschied. Valon Fazliu gab zu drei Toren den letzten Pass. Mit dem deutlichen Sieg verbesserte Aarau seine Tordifferenz, die jetzt noch um vier Treffer schlechter ist als jene von Vaduz.



Der FC Vaduz, der am Dienstag zum zwölften Mal in Folge den heimischen Cup gewonnen hatte, traf bei Etoile Carouge zweimal durch Dominik Schwizer und leistete die Vorarbeit für den ersten Matchball in drei Tagen im Rheinpark. Für das Team von Trainer Marc Schneider, das gegen die Genfer in der Schlussphase Captain Nicolas Hasler durch eine Gelb-Rote Karte verlor, wäre ein Sieg am Montag gleichbedeutend mit dem vierten Super-League-Aufstieg der Klubgeschichte.



Sollte Vaduz am Montag nicht gewinnen, würde es am kommenden Freitag zum Fernduell um den direkten Aufstieg kommen. Dann empfängt Aarau das drittplatzierte Yverdon, und der FC Vaduz gastiert in Wil. Jener der beiden Saisondominatoren, der nächste Woche nicht den Aufstieg feiert, bekommt mit der Barrage gegen den Vorletzten der Super League eine zweite Aufstiegschance.