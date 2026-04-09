Das Formel-1-Team von Max Verstappen, Red Bull Racing, verliert weiteres Spitzenpersonal. Der langjährige Renningenieur Gianpiero Lambiase schliesst sich McLaren an. Er soll spätestens mit Ablauf seines derzeitigen Vertrags 2028 als Rennleiter zum aktuellen Konstrukteurs-Weltmeister wechseln, wie McLaren bekannt gab.
Der Abgang des 45-Jährigen befeuert auch die Frage nach der weiteren Zukunft von Verstappen selbst. Der 28-Jährige hat zwar bei Red Bull noch einen Vertrag bis Ende 2028, ist mit dem aktuellen Technikreglement in der Motorsport-Königsklasse jedoch unzufrieden.
Lambiase und Verstappen arbeiten bei Red Bull seit 2016 zusammen, als der Niederländer vom damaligen Schwesterteam Toro Rosso befördert wurde. Zusammen gewannen sie vier Fahrertitel. (hkl/sda/dpa)
Der Abgang des 45-Jährigen befeuert auch die Frage nach der weiteren Zukunft von Verstappen selbst. Der 28-Jährige hat zwar bei Red Bull noch einen Vertrag bis Ende 2028, ist mit dem aktuellen Technikreglement in der Motorsport-Königsklasse jedoch unzufrieden.
Lambiase und Verstappen arbeiten bei Red Bull seit 2016 zusammen, als der Niederländer vom damaligen Schwesterteam Toro Rosso befördert wurde. Zusammen gewannen sie vier Fahrertitel. (hkl/sda/dpa)