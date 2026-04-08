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Mähne ist ab, doch verrückter Sierre-Fan kündigt schon nächste Wette an

Tyler Higgins (HCS) coupe les cheveux d&#039;un supporter apres le titre de champion Swiss League lors de lacte 5 de la finale des Play-off de Swiss League de hockey sur glace entre le HC Sierre, (HC ...
Tyler Higgins rasiert Jonas Julen den Kopf.Bild: keystone

Kaum ist die Mähne ab, kündigt der verrückte Sierre-Fan schon die nächste Wette an

Der HC Sierre feiert den Meistertitel in der Swiss League – und mittendrin ist sein Superfan. Jonas Julen wird noch auf dem Eis der Kopf rasiert. Der Walliser sagt, wie lange er die Haare nun wieder spriessen lässt.
08.04.2026, 11:3308.04.2026, 11:33
Ralf Meile
Ralf Meile

Ausdauer hat er – und nun bloss noch raspelkurzes Haupthaar. Jonas Julen hat seine Wette eingehalten und die Haare so lange wachsen lassen, bis der HC Sierre den Meistertitel gewonnen hat.

Am 183. Tag seiner persönlichen Challenge war es am Dienstagabend so weit, Sierre triumphierte in der Swiss League. Nach einem halben Jahr Wildwuchs griff Verteidiger Tyler Higgins zum Rasierer und stutzte die Haare des Fans auf wenige Millimeter.

Tägliches Video

In die Kamera des Lokalsenders «Radio Rottu» gerichtet, kündigte der 31-Jährige schon seine nächste Wette an: «Ich lasse meine Haare wachsen, bis die Valais Arena steht!» Ob er dies mit dem gleichen Eifer durchzieht? Das neue Stadion soll schliesslich erst in über vier Jahren, im Herbst 2030, bezugsbereit sein. Erst dann, mit einer neuen Arena, darf Sierre in die National League aufsteigen.

Julen kommt aus Zermatt und veröffentlichte während sechs Monaten täglich ein Video, in dem er sich, sein wachsendes Haar und seine Wette präsentierte. Er brachte es in der Schweizer Eishockey-Szene auf eine beachtliche Bekanntheit, mehr als 3000 Menschen folgen ihm auf Instagram.

Einst unterstützte er den Rivalen

Eingebrockt hat er sich die Sache wegen eines guten Freunds. «Er hat mich in die Scheisse geritten», sagte der Fan unlängst der Walliser Zeitung «Le Nouvelliste». «Aber ich stehe dazu. Man lebt nur einmal … und ein bisschen Verrücktheit tut in dieser Welt gut.»

Ungewöhnlich ist auch Jonas Julens Werdegang zum Sierre-Anhänger. Denn bevor er das war, unterstützte er ausgerechnet dessen Erzrivalen EHC Visp. Er wolle nicht zu sehr in die Details gehen, sagt er zum Wechsel des Lagers, er sei vom Fanklub ausgeschlossen worden. «Ich habe aber die richtige Wahl getroffen, mir gefällt die Atmosphäre im Graben besser.» Dass Hin- und Rückfahrt jeweils eine halbe Stunde länger dauern, sei es ihm wert.

Julens Wette erinnert natürlich an jene von Manchester-United-Fan Frank Ilett. Der lässt sich die Haare spriessen, bis das Team fünf Mal am Stück gewonnen hat.

Ilett ist mittlerweile bei Tag 550 angekommen. Zieht Jonas Julen sein neues Versprechen tatsächlich durch, werden es rund 1600 Tage sein, bis das neue Stadion steht.

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