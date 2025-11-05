Stan Wawrinka verpasst in der 2. Runde des ATP-Turniers in Athen gegen den Weltranglisten-Neunten Lorenzo Musetti den Exploit knapp. Dem 40-jährigen Waadtländer fehlten gegen den Italiener beim 6:4, 6:7 (5:7), 4:6 nur zwei Punkte zum Sieg.
Wawrinka führte im Tiebreak des zweiten Satzes 5:4. Der Lausanner hätte bei eigenem Service den Match für sich entscheiden und als zweitältester Spieler in den letzten gut 50 Jahren einen Top-10-Kontrahenten schlagen können. Aber Musetti, der sich mit einem Turniersieg in Athen noch das Ticket für die ATP Finals sichern kann, realisierte zwei Mini-Breaks und rettete sich in den dritten Satz. Dort nahm er dem 17 Jahre älteren Schweizer gleich zu Beginn zum einigen Mal den Service ab. (riz/sda)
