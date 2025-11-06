Nebel
Lionel Messi zu Galatasaray Istanbul: Ein verrücktes Transfergerücht

epa12480047 Inter Miami CF Forward Lionel Messi celebrates his goal during the MLS soccer match between Inter Miami CF and Nashville SC at Chase Stadium in Fort Lauderdale, Florida, USA, 24 October 20 ...
Erst gerade verlängerte Lionel Messi bei Inter Miami – womöglich spielt er im nächsten Frühling aber ganz woanders.Bild: keystone

Und nun: Das verrückteste Transfer-Gerücht um Lionel Messi, das du je gehört hast

06.11.2025, 08:3006.11.2025, 08:30

Das wäre wohl das Verrückteste, was auf dem Transfermarkt in den letzten Jahren passiert ist: Galatasaray Istanbul träumt gemäss türkischen Medienberichten davon, Lionel Messi während der MLS-Pause vor der WM 2026 für vier Monate auszuleihen. Gemäss dem Journalisten Zeki Uzundurukan stehe Galatasaray bereits in direktem Kontakt mit dem 38-jährigen Argentinier.

Die US-Liga, wo Messi bei Inter Miami unter Vertrag steht, ziehe angeblich einen Wechsel hin zu einem Saisonbeginn im August statt im Februar in Betracht. Bisher wurde in der MLS von Anfang bis Ende Jahr gespielt. Im Falle einer Veränderung würden im nächsten Frühling aber keine Ligaspiele stattfinden, da die diesjährige Saison im Dezember endet. Mit Blick auf die Weltmeisterschaft im Sommer wäre eine halbjährige Wettkampfpause für Messi und Co. wohl suboptimal.

Da kommt Galatasaray ins Spiel. Der türkische Topklub, der am gestrigen Mittwochabend in der Champions League den dritten Sieg im vierten Spiel einfuhr, sei angeblich bereit, Messis Gehalt in Höhe von zehn Millionen Euro zu übernehmen. Dies berichtet «Fotomac»-Chefredakteur Uzundurukan mit Verweis auf Klubvertreter.

Sollte Galatasaray den Weltmeister von 2022 und achtfachen Weltfussballer tatsächlich an den Bosporus locken, wäre es trotz Verpflichtungen von Stars wie Victor Osimhen und Leroy Sané der grösste Coup in der Geschichte des türkischen Fussballs. Trotz seines hohen Sportleralters ist Messi noch immer in hervorragender Verfassung. In der MLS erzielte er in diesem Jahr in 28 Partien 29 Tore und bereitete 16 weitere vor. (nih)

Yamal schon in den Top Ten – das sind die Fussballer, die am meisten verdienen
