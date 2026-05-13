Die San Antonio Spurs gewinnen gegen die Minnesota Timberwolves deutlich mit 126:97. In der Best-of-7-Serie der Playoff-Viertelfinals führen die Spurs damit 3:2.
Die meisten Punkte auf Seiten der Spurs sammelte einmal mehr Victor Wembanyama. Der Franzose, der im vierten Spiel vor zwei Tagen aufgrund eines Ellbogenschlages früh vom Feld gestellt wurde, kam um eine zusätzliche Sperre herum und erzielte 27 Punkte.
Am Freitagabend Ortszeit können sich die Spurs in Minnesota mit einem Sieg den Einzug in die nächste Runde sichern. In dieser wäre Oklahoma City Thunder der Gegner. Der amtierende Meister gewann in der Playoff-Serie gegen die Los Angeles Lakers 4:0. (nih/sda)
Die meisten Punkte auf Seiten der Spurs sammelte einmal mehr Victor Wembanyama. Der Franzose, der im vierten Spiel vor zwei Tagen aufgrund eines Ellbogenschlages früh vom Feld gestellt wurde, kam um eine zusätzliche Sperre herum und erzielte 27 Punkte.
Am Freitagabend Ortszeit können sich die Spurs in Minnesota mit einem Sieg den Einzug in die nächste Runde sichern. In dieser wäre Oklahoma City Thunder der Gegner. Der amtierende Meister gewann in der Playoff-Serie gegen die Los Angeles Lakers 4:0. (nih/sda)