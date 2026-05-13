Diebeimbringt einen neuen Leader hervor. Der Einheimischeübernimmt die. Das Teilstück zwischen Catanzaro und Cosenza gewinnt. Jan Christen startete anderthalb Kilometer vor dem Ziel einen Angriff und konnte eine Weile lang vom doppelten Coup träumen: Etappensieg und Maglia Rosa. Einen guten Kilometer lang fuhr der junge Aargauer, der in der Schlussphase der Etappe virtuell mit drei Konkurrenten Gesamtleader war, vor dem Feld her, ehe er noch gestellt wurde.Die Führung in der Gesamtwertung ging an den 31-jährigen, der hinter dem Venezolaner Orluis Aular den 3. Etappenplatz belegte, und dank der Bonifikationen Jan Christen um vier Sekunden distanzieren konnte. Zeitgleich mit Christen sind der Deutsche Florian Stork vom Schweizer Team Tudor und der Kolumbianer Egan Bernal. (riz/sda)