An der Junioren-WM in Narvik hat die Schweiz die zweite Medaille gewonnen. Im Mixed-Team-Parallel-Wettbewerb gab es Bronze.
Im kleinen Final setzte sich das Quartett Dania Allenbach (Bild), Giuliano Fux, Sue Piller und Jack Spencer knapp gegen Österreich durch. Bei jeweils zwei gewonnenen Läufen gab am Ende die in der Addition bessere Zeit den Ausschlag zugunsten der Schweizer. Im Halbfinal musste sich das Quartett von Swiss-Ski knapp dem späteren Junioren-Weltmeister Schweden beugen. (ram/sda)
