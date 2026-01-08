Hiobsbotschaft für Jaouen Hadjam und den BSC Young Boys: Der algerische Nationalspieler hat sich am Afrika-Cup in Marokko in der Altjahrswoche im Gruppenspiel gegen Burkina Faso bei einem gegnerischen Foul doch viel schlimmer verletzt als zunächst angenommen. Der 22-jährige Linksverteidiger zog sich am linken Sprunggelenk eine Syndesmoseverletzung zu und muss operiert werden; es ist von einer rund dreimonatigen Wettkampfpause auszugehen. (abu)
YB mehrere Monate ohne Hadjam +++ Schweizer Biathleten enttäuschen
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
YB-Verteidiger Hadjam fällt
Belgien Halbfinalgegner der Schweiz am United Cup
Die Schweiz trifft am United Cup in Australien im Halbfinal auf Belgien, das sich in der ersten K.o.-Runde gegen Tschechien nach zwei Siegen in den Einzeln durchsetzte.
Belinda Bencic und Stan Wawrinka bekommen es am Samstag in ihren Einzelspielen in Sydney voraussichtlich mit Elise Mertens (WTA 19) und Zizou Bergs (ATP 42) zu tun. (abu/sda)
Vierter Weltcupsieg für Giacomel – Schweizer nicht in Top 20
Tommaso Giacomel hat im deutschen Oberhof den Sprint über 10 km gewonnen. Von den fünf gestarteten Schweizern vermochte sich keiner in den Top 20 zu platzieren. Sebastian Stalder, der am Schiessstand ohne Fehler blieb, wurde mit eineinhalb Minuten Rückstand 21.
Platz 2 belegte der Deutsche Philipp Nawrath (13,2 Sekunden zurück), Dritter wurde Johannes Dale-Skjevdal aus Norwegen. (abu/sda)
Olympia-Forfait von Ledeux
Die französische Freeskierin Tess Ledeux muss für die Winterspiele in Italien passen. Die Olympia-Zweite von 2022 im Big Air hat sich noch nicht ausreichend von einer im vergangenen März erlittenen Gehirnerschütterung erholt.
«Ich werde diese Saison aussetzen, um den Heilungsprozess abzuschliessen», erklärte die 24-jährige Slopestyle-Weltmeisterin von 2017 und zweifache Weltmeisterin im Big Air (2019, 2023) am Donnerstag an einer Medienkonferenz. Damit hat Mathilde Gremaud, vor vier Jahren in Peking Olympiasiegerin im Slopestyle und hinter Ledeux Dritte im Big Air, eine ernsthafte Konkurrentin weniger. (abu/sda)
Frühere Finalistin Zheng verpasst Australian Open
Das Australian Open (18. Januar bis 1. Februar) findet in diesem Jahr ohne Zheng Qinwen statt. Die Olympiasiegerin von Paris, im WTA-Ranking aktuell die Nummer 24, muss ihre Teilnahme wegen einer Ellenbogenverletzung absagen.
Aufgrund der Beschwerden hat die 23-jährige Chinesin seit Ende September keinen Match mehr bestritten. Vor zwei Jahren hatte sie in Melbourne den Final erreicht, in dem sie Aryna Sabalenka in zwei Sätzen unterlegen war. (abu/sda)
Thun vorerst ohne Topskorer Ibayi und Reichmuth
Der Wintermeister FC Thun muss vorderhand auf seinen besten Torschützen Chrisopher Ibayi und Nils Reichmuth verzichten.
Wie der überraschende Aufsteiger mitteilte, fällt Ibayi verletzungsbedingt rund drei Wochen aus und wird damit das erste Spiel nach der Winterpause am 18. Januar bei den Grasshoppers verpassen. Der kongolesische Mittelstürmer belegt mit neun Saisontoren aktuell den 3. Rang in der Torschützenliste der Super League. Rang.
Reichmuth unterzog sich kurz vor Weihnachten einer bereits länger geplanten Operation an der Hand. Der Mittelfeldspieler, der in allen 19 bisherigen Meisterschaftsspielen zum Einsatz gekommen ist, soll gemäss den Berner Oberländern im Februar wieder vollständig einsatzfähig sein. (nih/sda)
Wie der überraschende Aufsteiger mitteilte, fällt Ibayi verletzungsbedingt rund drei Wochen aus und wird damit das erste Spiel nach der Winterpause am 18. Januar bei den Grasshoppers verpassen. Der kongolesische Mittelstürmer belegt mit neun Saisontoren aktuell den 3. Rang in der Torschützenliste der Super League.
Niederlagen für Capela und Niederhäuser
Die Houston Rockets mit Clint Capela verlieren in der NBA gegen die Portland Trail Blazers 102:103. Capelas Ausbeute bei der knappen Auswärtsniederlage war bescheiden. Der Genfer brachte es bei einer Einsatzzeit von gut zwölf Minuten lediglich auf zwei Punkte und drei Rebounds.
Zu den Verlierern des Abends zählten auch die Los Angeles Clippers mit Yanic Konan Niederhäuser. Das Team mit dem Freiburger Rookie musste sich den zuvor während vier Spielen sieglosen New York Knicks auswärts 111:123 geschlagen geben. Niederhäuser stand nur gut eineinhalb Minuten auf dem Parkett und verbuchte einen Punkt und zwei Rebounds. (abu/sda)
Kevin Keegan ist an Krebs erkrankt
Das englische Fussball-Idol Kevin Keegan ist an Krebs erkrankt. Der 74-Jährige wurde einem Statement der Familie zufolge, das britische Medien und auch Vereine zitierten, kürzlich zu weiteren Untersuchungen seiner anhaltenden Bauchbeschwerden ins Spital eingeliefert. «Diese Untersuchungen ergaben die Diagnose Krebs, weshalb Kevin sich einer Behandlung unterziehen wird», hiess es in dem Statement.
Keegan spielte in seiner Karriere unter anderem für den Hamburger SV in der Bundesliga und den FC Liverpool in der Premier League. Für England bestritt er 63 Partien und war später auch Nationaltrainer der Three Lions. (riz/sda/dpa)
Podestplatz für Noé Roth in Québec
Noé Roth schafft es beim vierten Aerials-Weltcup der Saison zum zweiten Mal aufs Podest. Der Weltmeister musste sich im kanadischen Lac-Beauport nur den beiden Chinesen Sun Jiaxu und Li Tianma geschlagen geben.
Roths Teamkollege Pirmin Werner belegte im zweiten Wettkampf innerhalb von 24 Stunden im Nahe der Stadt Québec gelegenen Skigebiet den 9. Platz. Am Vortag war das Schweizer Duell mit Roth (17.) noch an Werner (5.) gegangen. (riz/sda)
Ehemaliger Servettien Martin Chivers gestorben
Der ehemalige Servette-Stürmer Martin Chivers ist im Alter von 80 Jahren gestorben, berichteten mehrere seiner früheren Klubs.
Der Engländer hatte 1976 nach acht Jahren bei Tottenham und als 24-facher Nationalspieler (13 Tore) zu Servette gewechselt. Während zwei Saisons spielte er in Genf und gewann mit dem Klub 1978 den Schweizer Cup. (riz/sda)
Kobel verlässt Dortmunds Trainingslager vorzeitig
Der Schweizer Nationalgoalie Gregor Kobel hat das Trainingslager von Borussia Dortmund im spanischen Marbella krankheitsbedingt einen Tag früher verlassen als seine Teamkollegen. Der 28-Jährige ist dementsprechend fraglich für den Start in den zweiten Saisonteil der Bundesliga am Freitag bei der Eintracht Frankfurt. (riz/sda/dpa)
