Dieliegen in Malmö in dergegenmehrheitlich in Führung, am Ende resultiert jedoch ein. Damit können sie die Halbfinals nicht mehr erreichen.Hatten die Schweizer in den ersten fünf Partien an dieser EM abgesehen vom 43:26-Kantersieg gegen Montenegro immer wieder, teils tiefe, Dellen in ihrem Spiel, hielten sie diesmal das Level während 60 Minuten hoch. Sie drehten ein 21:22 (34.) in ein 24:22 (36.) und gingen beim 26:23 (39.) wieder mit drei Treffern in Front. Beim 33:30 (50.) betrug der Vorsprung immer noch drei Tore, aber die starken Isländer kämpften sich zurück und glichen in der 59. Minute zum 38:38 aus.Obwohl nur wenig zum ersten Sieg in einer EM-Hauptrunde fehlte, ist das Unentschieden hoch einzuschätzen. Die Isländer wurden vor dem Turnier als «Geheimfavorit» bezeichnet und unterstrichen insbesondere beim 35:27 am Sonntag gegen Gastgeber Schweden, warum. Die Schweden sind am Mittwoch um 20.30 Uhr der letzte Gegner der Schweizer in der Hauptrunde. (riz/sda)