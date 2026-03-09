Dieverlieren in der EM-Qualifikation auch das zweite Spiel gegen die- diesmal auswärts 22:25.Die Schweizerinnen hielten ingegen dem WM-Vierten deutlich besser mit als vor drei Tagen bei der 21:39-Niederlage in Kriens. Zur Pause lag das Team von Nationaltrainerlediglich mit einem Treffer im Rückstand.Der Start in die zweite Halbzeit missriet hingegen komplett. Es dauerte fünfeinhalb Minuten bis zum ersten Schweizer Tor, es schlichen sichein, zu viele gute Chancen wurden vergeben. So konnte man die Niederländerinnen nicht bis zum Ende fordern, auch wenn diese nicht mehr mit letzter Konsequenz agierten. Näher als auf zwei Treffer Rückstand kamen die Schweizer Equipe nie mehr heran.Die Niederlage ist für Schweizerinnen auf demin fünf verschiedenen Ländern kein Beinbruch. Sie haben die ersten beiden Spieleklar gewonnen, bleiben sie auch in den «Rückspielen» im April gegen diese beiden Gegner erfolgreich, verteidigen sie den 2. Platz in der Gruppe, der sicher zur Qualifikation reicht. (pre/sda)