Der Norweger Casper Ruud gewinnt das ATP-500-Turnier von Barcelona und holt seinen bislang grössten Titel. Ruud gewann den Final gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 7:5, 6:3. Vor einer Woche in Monte Carlo hatte Ruud gegen Tsitsipas den Final noch verloren.



Überhaupt verlor Ruud bis am Sonntag alle Finals an grossen Turnieren. Zum ersten Mal überhaupt gewann er ein Turnier oberhalb der 250er-Formel. «Dieser Sieg», so Ruud, «war überfällig. Viele dieser Finalniederlagen an grossen Turnieren stellten für mich Enttäuschungen dar – selbst wenn man berücksichtigt, dass eine Turnierwoche, die erst im Final endet, stets eine gute Woche ist. Speziell ist auch, dass mir der Durchbruch an ATP-500-Turnieren in Barcelona auf der Pista Rafa Nadal gelang.» (abu/sda)

Bild: keystone