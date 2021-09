Jil Teichmann hat ihre erste Aufgabe im WTA-Turnier in Chicago erfolgreich gelöst. Die Seeländerin schlug die Estin Kaia Kanepi 7:6, 7:5. Im ersten Satz geriet Teichmann nach einer 5:0-Führung völlig aus dem Konzept und musste ihre Gegnerin noch einmal aufschliessen lassen. In diesen fünf verlorenen Games entschied die Linkshänderin lediglich drei Ballwechsel für sich.



In der zweiten Runde bekommt es Teichmann, die als Nummer 38 im Ranking so gut klassiert ist wie noch nie, mit Magda Linette zu tun. Gegen die Polin, die Nummer 54 der Welt, hat sie noch nie gespielt. (ram/sda)

Bild: keystone

Viktorija Golubic dagegen scheiterte an der Amerikanerin Amanda Anisimova. Die Zürcherin fand im ersten Satz überhaupt keine Mittel gegen die 20-Jährige, schaffte aber dank einer Willensleistung den Satzausgleich, um am Ende mit 0:6, 7:5, 4:6 doch den Kürzeren zu ziehen. Die Niederlage steht am Ende einer Serie von Enttäuschungen, die Golubic seit den Olympischen Spielen in Tokio hinnehmen musste: In fünf Turnieren gewann sie eine einzige Partie. (ram/sda)