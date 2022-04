Giorgio Chiellini kündigte den Rücktritt aus der italienischen Nationalmannschaft an. Der Captain wird wegen der verpassten WM-Qualifikation seine Derniere bereits im Juni im Länderspiel in London gegen Argentinien geben.



«Ich werde mich von der Nationalmannschaft im Wembley-Stadion verabschieden, weil ich dort mit dem Gewinn der Europameisterschaft den Höhepunkt meiner Karriere erlebt habe», sagte der 37-jährige Verteidiger beim Streaming-Dienst DAZN. Wie es mit Juventus Turin weitergeht, ist noch offen. Den Entscheid will Chiellini nach dem Cup-Final am 11. Mai gegen Inter Mailand treffen. Der Vertrag läuft noch bis 2023. (abu/sda)

Bild: keystone