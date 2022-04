Dominique Aegerter trumpft auch im Jahr 2022 in der Supersport-WM gross auf. In Assen gewann der Titelverteidiger am Wochenende die Rennen 3 und 4 und steht bereits bei drei Siegen in dieser Saison.



Der 31-jährige Berner hielt am Sonntag den Yamaha-Markenkollegen Lorenzo Baldassarri um 2,6 Sekunden auf Distanz. Der Italiener liegt in der WM-Wertung bereits 30 Punkte im Hintertreffen. (abu/sda)

Bild: keystone