Edoardo Mortara zeigte im ersten von zwei Formel-E-Rennen in Berlin eine glänzende Vorstellung und gewann zum zweiten Mal in dieser Saison.



Die Grundlage zu seinem vierten Triumph in der elektrischen Rennserie legte der Westschweizer im Qualifying, wo er sich erstmals überhaupt die Pole-Position sicherte. Mit einem Top-Start behauptete sich der 35-Jährige an der Spitze. Diese behauptete er über weite Strecken des Rennens. «Was für ein Tag», so Mortara. Er verbesserte sich im Gesamtklassement um eine Position in den 4. Rang.



Weiter nicht richtig in die Gänge kommt Sébastien Buemi, der nur 14. wurde und ohne Punkte blieb. Am Sonntagnachmittag findet auf dem Areal des stillgelegten Berliner Flughafens Tempelhof das zweite Rennen statt. (ram/sda)

Bild: keystone