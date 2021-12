Der New York City FC gewinnt acht Jahre nach seiner Gründung erstmals die Major League Soccer. Der US-Ableger der City Football Group aus Abu Dhabi, Besitzer des englischen Topteams Manchester City, bezwang Gastgeber Portland Timbers im Final mit 4:2 im Penaltyschiessen.



Nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Der Argentinier Valentin Castellanos (41.) brachte New York in Führung, Felipe Mora rettete die Timbers in der 94. Minute in die Verlängerung, die keine Entscheidung brachte. New Yorks Torhüter Sean Johnson avancierte mit zwei stark abgewehrten Penaltys zum Matchwinner. (ram/sda)