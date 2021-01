Sport

Sport-News: 4 Corona-Fälle beim FC Luzern



4 Coronafälle beim FC Luzern +++ Laaksonen schafft Australian-Open-Qualifikation

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Laaksonen zum zweiten Mal am Australian Open

Henri Laaksonen wird im Februar zum zweiten Mal nach 2019 das Australian Open bestreiten können. In der 3. Runde der Qualifikation siegte er gegen den Kroaten Borna Gojo 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (10:7). Im dritten Satz lag der 28-jährige Schaffhauser mit einem Break 4:5 und 0:30 zurück, ehe ihm im Tiebreak - gespielt wurde auf zehn Punkte - die vollständige Wende gelang. Die Männer trugen das Australian-Open-Qualifikationsturnier in Doha aus.

Laaksonen erreichte bei seinem Auftritt im Haupttableau des Australian Open in Melbourne 2019 die 2. Runde. Bislang hat er sechs Grand-Slam-Turniere bestritten. (abu/sda)

Vier Coronavirus-Fälle beim FC Luzern

Der FC Luzern hat nach eigenen Angaben vier Coronavirus-Fälle zu beklagen. Betroffen sind die Spieler Lucas Alves, Stefan Knezevic, Silvan Sidler und Louis Schaub. Verteidiger Lucas Alves klagte am Montagabend über leichte Krankheitssymptome und begab sich umgehend in Isolation. Der am Dienstag durchgeführte Test fiel positiv aus.

Aufgrund dieses positiven Resultates veranlasste der Klub am Dienstagnachmittag eine zusätzliche Testserie bei allen Mitgliedern des Trainerstaffs sowie den Spielern der 1. Mannschaft. Der Trainingsbetrieb kann regulär fortgeführt werden. Das für den Mittwoch vorgesehene Testspiel gegen die Grasshoppers wurde abgesagt. (abu/sda)

Vier positive Coronafälle in der 1. Mannschaft. Die vier Spieler befinden sich nun in zehntägiger Isolation. Zudem ist das Testspiel von heute Nachmittag abgesagt! Alles dazu ➡️https://t.co/jjz53LPrmA.#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/YnX6enDlJy — FC Luzern (@FCL_1901) January 13, 2021

Milan siegt im Penaltyschiessen

Die AC Milan hat das Aus in den Achtelfinals des italienischen Cups in extremis abgewendet. Der Leader der Serie A setzte sich zuhause gegen den Ligakonkurrenten FC Torino 5:4 im Penaltyschiessen durch. Aus dem Spiel heraus waren 120 Minuten lang keine Tore gefallen. Vom Penaltypunkt scheiterte einzig Torinos vierter Schütze Tomas Rincon. (ram/sda)

Bild: keystone

Kloten gewinnt Spitzenkampf

Aufstiegsaspirant Kloten setzte im Spitzenkampf auswärts gegen Langenthal mit dem 4:0-Sieg ein Ausrufezeichen und führt die Tabelle der Swiss League nun mit sechs Punkten Vorsprung an. Schon nach dem ersten Drittel lagen die Klotener dank Treffern von Juraj Simek und Fabian Ganz 2:0 in Führung, bereits kurz nach Spielmitte und dem zweiten Powerplay-Treffer durch Ramon Knellwolf war die Partie entschieden.

Heimsiege feierten Visp (5:3 gegen die EVZ Academy) und La Chaux-de-Fonds (4:1 gegen Olten). Das Spiel im Neuenburger Jura begann wegen der starken Schneefälle erst um 21 Uhr. Die Biasca Ticino Rockets setzten sich in Winterthur 2:1 durch. (ram/sda)

Leverkusen wirft Frankfurt aus Pokal

Zehn Tage nach dem 2:1-Erfolg gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga musste Eintracht Frankfurt im Pokal die Revanche hinnehmen. Nach einer halben Stunde glich Lucas Alario per Handspenalty den frühen Rückstand durch Amin Younes aus, in der zweiten Halbzeit trafen Edmond Tapsoba und zweimal Moussa Diaby zum 4:1-Sieg der «Werkself».

Bei den Frankfurtern fiel Djibril Sow wegen der bevorstehenden Geburt seines Kindes kurzfristig aus. Steven Zuber wurde nach 29 Minuten für den verletzten Younes eingewechselt. In den Achtelfinal muss Leverkusen Anfang Februar zum Regionalligisten Rot-Weiss Essen. (ram/sda)

Bild: keystone

Schweiz an der Handball-WM

Die Schweizer Handball-Nationalmannschaft schafft es über Umwege doch noch an die WM (13. bis 31. Januar) in Ägypten. Nach dem Rückzug des US-Teams, das wegen zahlreicher Coronavirus-Fälle Forfait geben musste, kommt die Schweiz im Teilnehmerfeld der 32 Mannschaften zum Handkuss.

Vor den Amerikanern hatte bereits das tschechische Nationalteam wegen Coronavirus-Infektionen seinen Rückzug bekannt gegeben und das Feld den ebenfalls nachrückenden Nordmazedoniern überlassen. Das Schweizer Team von Nationalcoach Michael Suter wird in Gruppe E auf Norwegen, Österreich und Frankreich treffen. (ram/sda)

Bild: keystone

Ex-Kloten-Boss Bircher muss ins Gefängnis

Nach jahrelangen Untersuchungen wird am Mittwoch vor dem Zürcher Bezirksgericht der Fall Jürg Bircher verhandelt. Gegen den früheren Präsidenten der Kloten Flyers war wegen Vermögensdelikten ermittelt worden.

Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, ist Bircher geständig, er habe sich mit der Staatsanwaltschaft auf eine Anklage im abgekürzten Verfahren geeinigt. Er kassiert eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten teilbedingt, sechs davon werden vollzogen. Innert kürzester Zeit hatte Bircher den Klub an die Wand gefahren, 2012 war ein Schaden von 11 Millionen Franken festgestellt worden. (ram)

Bild: KEYSTONE

Zogg knapp am Podest vorbei

Julie Zogg hat in Bad Gastein den ersten Parallel-Slalom der Weltcup-Saison als Vierte beendet. Im kleinen Final fehlten der Weltmeisterin gegen die Deutsche Selina Jörg 14 Hundertstel zum Podestplatz. Mit Ladina Jenny (8.) und Olympiasiegerin Patrizia Kummer (7.) kämpften sich zwei weitere Schweizerinnen bis in die Viertelfinals vor.

Bei den Männern klassierte sich Dario Caviezel beim dritten Weltcup-Sieg des Russen Dimitri Loginow als bester Schweizer im 16. Rang. Der 25-jährige Bündner, der sich in der Qualifikation den letzten Finalplatz gesichert hatte, scheiterte in der ersten K.o.-Runde an Loginows Landsmann Andrej Sobolew. Nevin Galmarini verpasste in seiner schwächeren Disziplin die Finalläufe der Top 16. (ram/sda)

Bild: keystone

Nashville Predators holen Sbisa

Der Schweizer Verteidiger Luca Sbisa wechselt innerhalb der NHL von den Winnipeg Jets zu den Nashville Predators. Der 30-jährige Zuger war von den Jets auf die Waiver-Liste gesetzt worden.

Sbisas Vertrag läuft bis Ende dieser Saison. Ob er es ins Team für die Saisoneröffnung der Predators gegen Columbus am Donnerstag schafft, ist aber offen. Nashville ist bereits die siebte Station von Sbisa in der NHL nach Philadelphia, Anaheim, Vancouver, Las Vegas, mit dem er den Final erreichte, den New York Islanders und Winnipeg. (ram/sda)

Bild: www.imago-images.de

Lauberhorn-Abfahrt 2020 erneut mit Top-Einschaltquote

Für einmal sorgte 2020 nicht eine Sportübertragung für die höchste Einschaltquote bei Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), sondern Mitte März eine Hauptausgabe der Tagesschau. Die Lauberhorn-Abfahrt nimmt in der Jahreshitliste als meistgesehene Sportsendung «nur» Position 5 ein, wie die am Dienstag veröffentlichten Jahreszahlen des SRF belegen.

Durchschnittlich 929'000 Zuschauer verfolgten vor einem Jahr das legendäre Skirennen in Wengen, das am kommenden Wochenende wegen der hohen Coronazahlen abgesagt werden musste. Das ist – seit der Umstellung der Messmethode vor acht Jahren – der zweitbeste Wert für die Lauberhorn-Abfahrt nach 2015 (988'000 Zuschauer). Bereits 2019 hatte das Rennen im Berner Oberland für den Topwert des Jahres (880'000 Zuschauer) gesorgt.

Die Spitzenposition in der Hitliste nimmt mit 1,6 Millionen Zuschauern das WM-Spiel der Schweizer Fussballer im Jahr 2018 gegen Brasilien ein. Zum Vergleich: Das meistgesehene Fussballspiel 2020 war mit 487'000 Zuschauern der Cupfinal zwischen den Young Boys und Basel am 30. August. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Zwei weitere SCB-Spiele verschoben

Infolge der Coronavirus-Pandemie müssen zwei weitere Spiele des SC Bern in der National League verschoben werden, wie die Liga mitteilt. Es sind dies die Partien gegen Biel am Dienstag, 19. Januar, und gegen Lugano am Freitag, 22. Januar.

Die Mannschaft des SC Bern erhielt nach insgesamt 14 positiven Covid-Fällen eine Quarantäne-Anordnung bis und mit Sonntag, 17. Januar. Aufgrund der Anzahl positiver Fälle und der Return-to-play-Empfehlungen der medizinischen Kommission von Swiss Ice Hockey wird der SCB gemäss dem Communiqué nach dem offiziellen Quarantäne-Ende noch nicht einsatzbereit sein. (pre/sda)

Weitere Spiele verschoben - Die vom Kantonsarztamt verordnete dritte Quarantäne des SCB dauert noch bis und mit 17. Januar. Der SCB wird jedoch am nächstfolgenden Spieltermin vom 19. Januar noch nicht wieder einsatzbereit sein. https://t.co/wo5DRI1UdI — SC Bern (@scbern_news) January 12, 2021

Denifl zu zwei Jahren Haft verurteilt

Der 33-jährige ehemalige österreichische Radprofi Stefan Denifl ist am Landesgericht Innsbruck wegen gewerbsmässigen schweren Sportbetrugs zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Davon werden 16 Monate bedingt erlassen.

Denifl soll laut Anklage zwischen 2014 und 2018 Blutdoping betrieben haben. Er hatte beim ersten Verhandlungstermin im Februar 2020 zugegeben, mit Hilfe des deutschen Sportarztes Marks S. Blutdoping betrieben zu haben. Er hatte jedoch bestritten, jemanden betrogen zu haben. Er habe immer alle Verträge erfüllt.

Die Staatsanwaltschaft legte dem ehemaligen Radprofi auch zur Last, vor der Verhandlung Geld beiseite geschafft zu haben. In diesem Anklagepunkt wurde Denifl freigesprochen. (zap/sda/apa)

Bild: EPA/EFE

Laaksonen fehlt noch ein Sieg

In der in Doha und Dubai ausgetragenen Qualifikation für das Australian Open hat Henri Laaksonen die dritte und letzte Runde erreicht. Der 28-jährige Schaffhauser bezwang den Kanadier Steven Diez 2:6, 6:4, 6:2. Im Match um den Einzug ins Haupttableau von Melbourne trifft Laaksonen auf den 22-jährigen Kroaten Borna Gojo, die Nummer 223 der Weltrangliste. Laaksonen ist um 90 Positionen besser klassiert.

Marc-Andrea Hüsler schied derweil in der 2. Qualifikationsrunde aus. Der Zürcher gewann gegen den Schweden Elias Ymer der Startsatz 6:1, bevor er die weiteren Sätze 3:6 und 2:6 verlor. Die 2. Runde bedeutete auch für die letzte Schweizerin Viktorija Golubic das Aus. Die 28-jährige Zürcherin scheiterte an der Russin Kamilla Rachimowa (WTA 155) nach 73 Minuten 2:6, 3:6. (pre/sda)

#AusOpen qualies: Henri #Laaksonen through to the final rd, plays B. Gojo (ATP 223) for a spot in the MD 💪🏻✊🏻 Out, however, for Marc-Andrea #Huesler vs E. Ymer #SupportTheSwiss pic.twitter.com/OpSs5CuMnn — Swiss Tennis (@swiss_tennis) January 12, 2021

Philadelphia trennt sich von Super-Bowl-Trainer Pederson

Die Philadelphia Eagles haben sich nach fünf Jahren von Cheftrainer Doug Pederson getrennt. Pederson führte Philadelphia in den fünf Saisons in der National Football League dreimal in die Playoffs und 2018 zum einzigen Super-Bowl-Sieg der Klubgeschichte.

In dieser Saison enttäuschten die Eagles in der schwächsten Division, der NFC East, mit nur 4 Siegen in 16 Spielen. (zap/sda)

Bild: keystone

NHL-Saison mit Openair-Spielen am Lake Tahoe

Die NHL wird in der am Mittwoch beginnenden Saison nun doch Freiluftspiele abhalten. Die Liga gab bekannt, dass im Februar zwei Spiele auf dem Edgewood Golf Course am Südufer des Lake Tahoe an der Grenze von Nevada und Kalifornien stattfinden wird.

Dabei sollen am 20. Februar die Colorado Avalanche auf die Vegas Golden Knights treffen, am Tag darauf die Boston Bruins auf die Philadelphia Flyers. Beide Spiele werden ohne Zuschauer stattfinden. (sda/dpa)

Binggeli gibt Präsidium bei Xamax ab

Am Ende der laufenden Saison wird Christian Binggeli als Präsident des Challenge-League-Klubs Neuchâtel Xamax zurücktreten, wie die regionale Neuenburger Zeitung «Arcinfo» berichtet.

Binggeli, der das Präsidium 2012 nach der Misswirtschaft des tschetschenischen Hauptaktionärs Bulat Tschagajew übernahm, kandidiert im März dieses Jahres für die Exekutive seiner Waadtländer Wohngemeinde Echandens. Er werde die Leitung von Xamax jedoch auch dann abgeben, wenn er nicht in der Gemeinderat gewählt werden sollte. (zap/sda)

Bild: keystone

