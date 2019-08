Sport

Sport-News: 15 Millionen Dollar! Rekord-Preisgeld für Rory McIlroy



15 Millionen Dollar! Rekord-Preisgeld für Rory McIlroy +++ Quintana gewinnt an der Vuelta

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

15 Millionen Dollar! Rekord-Preisgeld für Rory McIlroy

Rory McIlroy gewinnt die Tour Championship der US PGA Tour in Atlanta und sichert sich gleichzeitig den grössten Check der Geschichte. 15 Millionen Dollar strich McIlroy ein, weil er neben dem Turnier auch noch die FedEx-Cup-Gesamtwertung für sich entschied. Zum zweiten Mal nach 2016 konnte sich der Nordire diese hochdotierte Meisterschaft der Besten sichern.

In Atlanta waren nur die besten 30 Golfer am Start. McIlroy dominierte den letzten von vier Tagen mit eine 66er Runde (4 unter Paar) deutlich. Er überholte noch den Amerikaner Xander Schauffele im Rennen um den Turniersieg und dessen Landsmann Brooks Koepka, die Nummer 1 der Weltrangliste, in der FedEx-Wertung. Neben McIlroy konnte nur Tiger Woods (2007 und 2009) den FedEx Cup zweimal gewinnen. (zap/sda)

Bild: EPA

Roche löst Lopez als Leader ab - Tagessieg an Quintana

In der 2. Etappe der Vuelta kam es zu einem Leaderwechsel. Der Ire Nicolas Roche löste an der Spitze des Gesamtklassements den Kolumbianer Miguel Angel Lopez ab, der nach dem Sieg seines Astana-Teams am Samstag zum Auftakt der 74. Spanien-Rundfahrt im Mannschaftszeitfahren das rote Leadertrikot erobert hatte.

Roche beendete das klassikerähnliche und fast 200 km lange Teilstück von Benidorm nach Calp als Zweiter. Den Tagessieg an der Costa Blanca sicherte sich mit einem Vorsprung von fünf Sekunden der Kolumbianer Nairo Quintana. Der Mitfavorit auf den Gesamtsieg hatte kurz vor Schluss aus einer sechsköpfigen Spitzengruppe attackiert. (abu/sda)

Bild: EPA

Lüthi in Silverstone nur Achter - WM-Leader Alex Marquez gestürzt

Obwohl er in Silverstone nur Achter wird, kam Tom Lüthi im Kampf um den Moto2-Titel etwas näher an Alex Marquez heran. Der WM-Leader aus Spanien blieb in England nach einem selbstverschuldeten Sturz ohne Punkte. Doch bei sieben verbleibenden Saisonrennen beträgt Lüthis Rückstand auf Marquez immer noch 35 Punkte (146:181).

Der Sieg im GP von Grossbritannien ging an den Spanier Augusto Fernandez, der sich knapp gegen seinen Landsmann Jorge Navarro und den Südafrikaner Brad Binder durchsetzte. Lüthis Rückstand im Ziel betrug mehr als neun Sekunden. Dominique Aegerter blieb als 18. ohne WM-Punkte. (abu/sda)

Bild: EPA

Martin Fuchs holt EM-Gold

Der Springreiter Martin Fuchs gewann an den Europameisterschaften in Rotterdam die Goldmedaille. Der 27-jährige Zürcher fing mit 4,46 Strafpunkten im fünften und letzten Umgang den Briten Ben Maher im Sattel von Explosion noch ab. Bronze ging an den Belgier Jos Verlooy auf Igor. (abu/sda)

Bild: EPA

Rins schnappt sich Marc Marquez in der Schlusskurve

Alex Rins überholt im GP von Grossbritannien in der Schlusskurve den MotoGP-Dominator Marc Marquez und feiert seinen 14. GP-Sieg.

Der Kampf um den MotoGP-Sieg im britischen Silverstone war eine rein spanische Angelegenheit. Alex Rins (Suzuki) setzte sich nach packendem Finish und einem Überholmanöver in der letzten Kurve gegen den von der Pole-Position gestarteten Marc Marquez durch. Dritter wurde Maverick Viñales.

Ryf gewinnt WM-Generalprobe

Daniela Ryf gewinnt zwei Wochen vor ihrer Titelverteidigung an der 70.3-Ironman-WM in Nizza die Generalprobe beim anspruchsvollen Trans-Vorarlberg-Triathlon.Die je vierfache 70.3- und Ironman-Weltmeisterin siegte in 4:01:47 Stunden unangefochten und erreichte overall den 16. Rang.

Der Triathlon führte ab Bregenz über 1,2 km Schwimmen im Bodensee, 93 Radkilometer sowie einen zwölf Kilometer langen Geländelauf in Lech Zürs am Arlberg. «Es war ein enorm anspruchsvoller, aber auch atemberaubend schöner Triathlon», sagte Ryf, die den mit zahlreichen Höhenmetern bespickten Wettkampf mitten aus ihrem traditionellen Sommer-Trainingslager St. Moritz heraus bestritt. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Colts-QB Luck tritt zurück

Quarterback Andrew Luck von den Indianapolis Colts hat seine Karriere nur zwei Wochen vor dem Saisonstart der National Football League (NFL) wegen anhaltenden Verletzungsbeschwerden für beendet erklärt.

Der Vertrag des erst 29-Jährigen bei den Colts wäre noch drei Jahre gültig gewesen. Luck gilt als einer der besten Quarterbacks ohne Super-Bowl-Titel. Durch das früher Karriereende verzichtet der vier Mal in die Pro Bowl gewählte Luck auf rund 58 Millionen Dollar. (pre/sda)

Andrew Luck announces his retirement from the @NFL. https://t.co/PK9ADYBuOX — Indianapolis Colts (@Colts) August 25, 2019

Anderson gibt Forfait für US Open

Der frühere Finalist Kevin Anderson muss seine Teilnahme am US Open wegen einer Knieverletzung absagen. Der Südafrikaner war in New York als Nummer 16 gesetzt und wäre damit ein potenzieller Sechzehntelfinal-Gegner von Stan Wawrinka gewesen. Anderson hat seit seiner Drittrunden-Niederlage Anfang Juli in Wimbledon kein Spiel mehr auf der Profi-Tour bestritten. 2017 hatte Anderson den US-Open-Final erreicht. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Hurkacz gewinnt Generalprobe für das US Open

Der Pole Hubert Hurkacz (ATP 41) gewann die Generalprobe für das US Open. Der 22-Jährige setzte sich am ATP-Turnier in Winston-Salem im Final gegen den topgesetzten Franzosen Benoit Paire mit 6:3, 3:6, 6:3 durch und feierte den ersten ATP-Titelgewinn seiner Karriere. Hurkacz ist der erste Pole seit Wojtek Fibak 1982, der ein Turnier auf der ATP-Tour gewinnen konnte. (pre/sda)

Hubert Hurkacz takes home the title in Winston-Salem! 🏆



The 🇵🇱 survives a three-set battle to defeat Benoit Paire 6-3, 3-6, 6-3.@HubertHurkacz | #USOpenSeries pic.twitter.com/jEQ96TeZLr — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2019

Benito mit Supertopf

Loris Benito hatte in der 3. Runde der Ligue 1 grossen Anteil am ersten Saisonsieg von Girondins Bordeaux. Der 27-jährige Schweizer erzielte beim 2:0-Auswärtssieg seines neuen Klubs in Dijon den zweiten Treffer. Im Anschluss an einen Corner zwei Minuten nach der Pause war Benito aus der Drehung mittels Direktabnahme erfolgreich.

Im dritten Spiel für Bordeaux war es der erste Treffer des Aargauers. Der gelernte Verteidiger ist in seiner Karriere bislang nur selten als Skorer aufgefallen. In 136 Super-League-Partien für Aarau, den FC Zürich und die Young Boys erzielte Benito nur zwei Tore. (ram/sda)

