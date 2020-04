Sport

Lehmann will Nachfolger von FIS-Präsident Kasper werden

Urs Lehmann hat höhere Ambitionen. Der 51-jährige Aargauer, seit Juni 2008 an der Spitze von Swiss-Ski, will die Nachfolge von Gian Franco Kasper als FIS-Präsident antreten.

Der FIS-Kongress in Thailand ist zwar wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Die Wahl von Gian Franco Kaspers Nachfolger kann somit nicht am ursprünglich geplanten Datum Ende Mai, sondern frühestens im Herbst stattfinden. Dennoch entschloss sich Urs Lehmann, seine Kandidatur für das FIS-Präsidentenamt nun öffentlich zu machen. «Die Zeit war reif, Farbe zu bekennen», so der Abfahrts-Weltmeister von 1993, der seit über einem Jahrzehnt Geschäftsführer des Arzneimittel-Herstellers Similasan ist.

Lehmann wäre der dritte FIS-Präsident in Folge aus der Schweiz nach dem Berner Marc Hodler (1951 bis 1998) und dem in Bälde abtretenden Bündner Kasper. Lehmann ist nach dem schwedisch-britischen Milliardär Johan Eliasch (58), dem Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführer von Head, der zweite Kandidat, der seine Ambitionen auf das höchste FIS-Amt offiziell kundtut.

Formel 1 prüft Rennen ohne Zuschauer

Die Formel 1 ist gerade daran, ihre Saison einigermassen zu retten. Dazu sollen offenbar auch Rennen ohne Zuschauer ein Thema sein. Der BBC zufolge wird diese Möglichkeit von den Entscheidungsträgern der Rennserie derzeit «ernsthaft geprüft». Darüber hätten sich die Teamchefs, Rechteinhaber und FIA-Präsident Jean Todt in einer Telefonkonferenz ausgetauscht.

Die Formel 1 hofft demnach, dass sich die Lage in Europa bis im Juli oder August bezüglich der Coronavirus-Krise so weit beruhigt hat, dass Rennen ohne Zuschauer möglich wären. Derzeit ruht der Rennbetrieb bis mindestens Mitte Juni. Wegen der jüngsten Entwicklungen ist jedoch auch der WM-Auftakt am 14. Juni in Montreal in Gefahr. Auch die Durchführung des zwei Wochen später geplanten Grand Prix von Frankreich in Le Castellet scheint derzeit wenig realistisch. (abu/sda)

Bild: EPA

Zwei weitere Grands Prix verschoben

Auch der Grand Prix von Italien am 31. Mai in Mugello und der Grand Prix von Katalonien am 7. Juni in Montmeló werden auf unbestimmte Zeit verschoben. Damit mussten im Zuge der Coronavirus-Krise bereits acht Rennen abgesagt oder verschoben werden. Beim Saisonauftakt in Katar am 8. März fuhren nur die Moto2- und Moto3-Klasse, das Rennen der MotoGP wurde ersatzlos gestrichen.

Laut dem Motorrad-Weltverband FIM wird «ein aktualisierter Kalender veröffentlicht, sobald er verfügbar ist». Die Saison soll zwei Wochen später als ursprünglich geplant am 29. November enden. Der nächste Renneinsatz ist am 21. Juni auf dem Sachsenring vorgesehen. (abu/sda)

Bild: EPA

Tennis-Saison könnte später als geplant enden

Die Tennis-Saison könnte aufgrund der Coronavirus-Pandemie später als geplant enden. Nach den zahlreichen Absagen von Events prüfen die ATP und die WTA derzeit neue Turnierkalender. Demnach ziehen diese in Erwägung, die Saison über das ursprünglich im November vorgesehene Ende hinaus zu verlängern.

Derzeit ruht die Tennis-Tour bis mindestens 13. Juli. Auch das prestigeträchtige Wimbledon-Turnier war aufgrund der Coronavirus-Krise erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg abgesagt worden und wird nun erst 2021 wieder ausgetragen. Der Zeitpunkt der Fortsetzung des Spielbetriebs ist auch deshalb fraglich, weil Tennis wie kaum eine andere Sportart auf weltweites Reisen angewiesen ist.

Die Organisatoren des Australian Open in Melbourne bereiten sich unterdessen bereits für den Fall vor, dass auch im Januar 2021 die Normalität auf der Tennis-Tour noch nicht eingekehrt ist. Wie Turnierchef Craig Tiley gegenüber australischen Medien sagte, wird das Szenario eines Grand-Slam-Turniers ohne Zuschauer geprüft. Auch auf die Möglichkeit, dass die Spieler vor dem Turnier in Quarantäne müssen, wolle sich das Turnier vorbereiten. (abu/sda/dpa/ap)

Bild: EPA

North Dakota als NHL-Brennpunkt?

Die NHL treibt offenbar seine Planspiele für die Fortsetzung der seit dem 12. März unterbrochenen Saison voran. Medienberichten zufolge erwägt die Liga und die Spielergewerkschaft NHLPA, den Rest der Qualifikation und die Playoff-Spiele im Bundesstaat North Dakota auszutragen. Schauplatz der Spiele soll die Ralph-Engelstad-Arena in Grand Forks sein. Dort fand 2005 die U20- und 2016 die U18-WM statt.

Damit dieses Szenario umgesetzt werden könnte, müsste die Stadt bereit sein, den gesamten NHL-Tross zu beherbergen. North Dakota ist einer der Bundesstaaten mit einer der kleinsten Bevölkerungen in den USA. Sämtliche Partien würden ohne Publikum ausgetragen werden.

Die NHL ist angeblich nicht die einzige Profiliga in den USA, die ein solches Szenario in Betracht zieht. Laut dem Magazin «Sports Illustrated» spielt die NBA mit dem Gedanken, ihre gesamten Playoffs in der Stadt Las Vegas auszutragen. Adam Silver, der Chef der stärksten Basketball-Liga der Welt, sagte, dass man erst im Mai entscheiden will, ob die Saison fortgesetzt oder abgebrochen wird. (abu/sda)

Bild: AP

Trainerlegende Antic ist tot

Der serbische Trainer Radomir Antic ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Das teilte sein früherer Verein Atlético Madrid mit. Antic hatte den Klub von 1995 bis 2000 betreut und 1995/96 das Double aus Meisterschaft und Cup gewonnen.

Antic war auch Trainer von Real Madrid (1991 bis 1992) und vom FC Barcelona (2003). Er ist damit bislang der einzige Coach, der diese drei Vereine trainiert hat. (ram/sda/dpa)

La familia atlética está de luto por el fallecimiento de uno de nuestros entrenadores legendarios: Radomir Antic. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz. ➡ https://t.co/lnE5FL0lWt pic.twitter.com/50mgGMf51p — Atlético de Madrid (@Atleti) April 6, 2020

FIFA bereitet Weg für längere Saison vor

Die FIFA ebnet den Weg für eine mögliche Verlängerung der Fussball-Saison über den 30. Juni hinaus. Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, sollen Spieler trotz auslaufenden Vertrags weiter für ihren Verein auflaufen können, wenn die Meisterschaft bis dann noch nicht beendet ist. In vielen Topligen endet die Saison offiziell Ende Juni, daran gekoppelt laufen Verträge von Profis meist bis zu diesem Datum.

Ausserdem will die FIFA gemäss der französischen Agentur AFP offenbar den Beginn der Transferperiode verschieben. Das Transferfester soll erst dann öffnen, wenn die unterbrochene Saison beendet ist.

«Wir müssen nach globalen Lösungen suchen, um diese globalen Problemen im Sinne von Kooperation und Solidarität anzugehen», sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino zuletzt. «Jeder hat verschiedene Interessen, aber wir müssen reden und müssen Themen auf den Tisch bringen, die wir vielleicht in der Vergangenheit nicht diskutiert haben. Ich bin überzeugt, dass wir Lösungen für den internationalen Spielkalender finden werden.» (ram/sda)

Bild: AP

Liverpool krebst zurück

Der FC Liverpool hat sich nach einem Shitstorm umentschieden. Der Champions-League-Sieger verzichtet darauf, auf das Notfallprogramm der britischen Regierung zurückzugreifen. «Wir glauben, dass wir vergangene Woche eine falsche Entscheidung getroffen haben», heisst es in einem Schreiben von Liverpools CEO Peter Moore. «Wir möchten uns dafür entschuldigen.»

Moore erklärte, Liverpool werde nun nach Alternativen suchen, um die Coronavirus-Krise zu überstehen. Allerdings warnte er auch vor «nie da gewesenen» Verlusten für den klaren Leader der Premier League. «Auch wenn wir vor dieser Krise in einer gesunden Position waren – unsere Einnahmen sind weggefallen, während unsere Ausgaben bleiben», betonte er. Man werde sich deshalb auf verschiedene Szenarien vorbereiten. (ram/sda)

#LFC chief executive officer Peter Moore has issued the following letter to supporters. https://t.co/QB30hZJX9T — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 6, 2020

Serie-A-Profi sollen auf Teil des Lohns verzichten

Die Fussballspieler der italienischen Serie A sollen in der Corona-Krise auf einen Drittel ihres Lohnes verzichten, falls die Saison komplett ausfällt. Darauf hätten sich die Klubs einstimmig geeinigt, teilte die Lega Serie A am Montag mit. Der Deal gilt auch für Trainer, die Vereine würden den Plan eigenständig umsetzen. Bei einer Fortsetzung des Spielbetriebs sollen die Einkommen um zwei Monatslöhne reduziert werden.

Die Serie A war am 9. März mit zwölf verbleibenden Runden unterbrochen worden. Nachdem die italienische Regierung vergangene Woche die Anti-Corona-Massnahmen wie Ausgangsverbote bis zum 13. April verlängert hatte, wiederholte der italienische Fussballverband FIGC seine Hoffnung, Ende Mai wieder zu starten. Mehrere Spieler der Serie A wurden positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet. (ram/sda/dpa)

Bild: AP

Mutter von Pep Guardiola verstorben

Pep Guardiola trauert um seine Mutter. Die 82-jährige Dolors Sala Carrió starb in Manresa, Barcelona, nachdem sie sich mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Das gab Manchester City über Twitter bekannt. «Jeder schickt sein herzlichstes Beileid in dieser schmerzlichen Zeit an Pep, seine Familie und all ihre Freunde», heisst es in der Mitteilung des Klubs. (zap)

Everyone associated with the club sends their most heartfelt sympathy at this most distressing time to Pep, his family and all their friends. — Manchester City (@ManCity) April 6, 2020

In Österreich keine Sportevents vor Publikum bis Ende Juni

Österreichs Regierung hat am Montag schon mal festgelegt, was unter anderen Ländern auch der Schweiz bevorstehen dürfte. Profisport vor Zuschauern wird in Österreich wegen der Corona-Pandemie bis Ende Juni nicht stattfinden.

Ob es Geisterspiele in Österreichs Fussball-Bundesliga geben kann, hänge wiederum davon ab, wie die Marschrichtung bei einer möglichen Lockerung der Corona-Massnahmen im Bereich Sport aussehe, erklärte ein Sprecher des Sportministeriums auf Nachfrage der Nachrichtenagentur APA. Zunächst werde es Ausnahmeregelungen wie etwa Trainingsmöglichkeiten für Profisportler geben. Diese habe der Sportminister Werner Kogler «in den nächsten Wochen» in Aussicht gestellt. (dab/sda/apa)

Bild: EPA

Nick Kyrgios hilft als Essenskurier

Nick Kyrgios zeigt in der Corona-Krise sein gutes Herz. Auf Instagram veröffentlichte der australische Tennis-Badboy einen Post, in dem er Leuten, die in der aktuellen Krise keine Arbeit oder kein Einkommen haben und sich kein Essen leisten können, seine Hilfe anbietet.

«Bitte geh nicht mit leerem Magen schlafen. Hab keine Angst oder schäm dich nicht, mir eine private Nachricht zu schreiben», schreibt Kyrgios auf seiner Instagram-Seite. «Es würde mich sehr glücklich machen, alles was ich habe, mit dir zu teilen. Auch wenn es nur eine Packung Nudeln ist, ein Laib Brot oder Milch. Ich werde das Essen vor deine Haustür bringen - und keine Fragen stellen!»

Schon bei den Buschbränden in Australien hatte sich Kyrgios Anfang Jahr solidarisch gezeigt. Mit seiner Ankündigung, für jedes seines Asse am Australian Open 200 Dollar zu spenden, löste er unter den Spielern eine Spenden-Welle aus. (abu/sda)

St.Gallen reicht Bewerbung für das ESAF 2025 ein

Der Verein ESAF 2025 St.Gallen reicht die Bewerbung für die Organisation des Eidgenössischen Schwingfests 2025 ein. St.Gallen war zuletzt 1980 Schauplatz des Grossanlasses. Als zweite Kandidatur aus dem Nordostschweizer Verband steht «ESAF Glarnerland+» mit Durchführungsort Mollis im Raum. Die Glarner arbeiten ebenfalls an einer Kandidatur.

Die Entscheid über die Vergabe wird an der Delegiertenversammlung des Eidgenössischen Verbandes am 7. März 2021 in Chur fallen. (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

Skisprung-Methusalem Kasai will bis 2022 weitermachen

Japans Skisprung-Methusalem Noriaki Kasai denkt auch mit 47 Jahren nicht ans Aufhören. Er plant vielmehr seine nächste Olympia-Teilnahme 2022 in Peking, wie er einem japanischen News-Portal sagte.

«Ich will meine Leistungsfähigkeit zeigen und in den Weltcup zurückkehren im Hinblick auf die Teilnahme an meinen neunten Olympischen Spielen», sagte der Routinier, der noch rund neun Jahre älter ist als Simon Ammann. Kasai war im japanischen Team zuletzt nicht mehr konkurrenzfähig. Er verpasste letzten Winter zum ersten Mal in diesem Jahrtausend auch eine Teilnahme an der Vierschanzentournee. (dab/sda/dpa)

Bild: AP/AP

Formel-1-Teams streiten um weitere Kostensenkungen

Die Formel-1-Teams wollen wegen der Coronavirus-Pandemie die bereits beschlossene Ausgabengrenze offenbar weiter senken. Strittig sei unter den Rennställen aber noch die Höhe der Reduzierung, sagte McLaren-Geschäftsführer Zak Brown der BBC. Alle seien für eine Kostengrenze von 150 Millionen Dollar, und eine grosse Mehrheit einschliesslich eines der Top-Teams sei bereit, noch deutlich unter 150 Millionen Dollar zu gehen, sagte der Amerikaner. Das Budgetlimit soll von der nächsten Saison an greifen und für mehr Wettbewerb sorgen. Bislang waren 175 Millionen Dollar als jährliches Kostenlimit für jedes Team vereinbart.

Brown sagte, die Formel 1 sei wegen der Corona-Krise in einem «sehr zerbrechlichen Zustand». Alle WM-Läufe bis mindestens Juni sind abgesagt oder verschoben. Die Teams sind derzeit in vorgezogenen Ferien. «Ich könnte mir vorstellen, dass vier Teams verschwinden, wenn dies nicht richtig gehandhabt wird», sagte Brown. (abu/sda/dpa)

Bild: EPA/AAP

Klubarzt von Stade Reims aus dem Leben geschieden

Bernard Gonzalez, der 60-jährige Klubarzt des Ligue-1-Klubs Stade Reims, hat sich das Leben genommen. Dies bestätigte der Klub mit einer emotionalen Mitteilung sowie einer Hommage des Klubpräsidenten via Twitter. Gonzalez hatte über 20 Jahre bei Stade Reims gewirkt.

Die französische Zeitung Le Parisien hatte online zuerst über die Tragödie berichtet. Demnach soll Gonzalez infolge einer Coronavirus-Erkrankung aus dem Leben geschieden sein. (dab/sda)

Serie-A-Saison laut Verbands-Chef bis Oktober möglich

Die italienische Fussball-Serie A könnte bis in den Oktober dauern. Diese Meinung vertrat am Sonntag mit Gabriele Gravina der Präsident des nationalen Verbandes (FIGC) in einem Interview in der TV-Sendung 'Domenica Sportiva' auf dem italienischen Staatsender Rai. Sollte die Saison hingegen wegen der Coronavirus-Pandemie nicht beendet werden (können), könnte das eine Reihe von Rechtskonflikten nach sich ziehen. Die Serie A pausiert wegen der Krise seit dem 9. März.

Einige Klub-Präsidenten haben angesichts der Zahlen von bisher rund 129'000 positiven Coronavirus-Fällen sowie an die 12'500 mit oder an einer Coronavirus-Erkrankung Verstorbenen bereits gemeint, dass die Saison abgebrochen werden sollte. «Die einzige ernsthafte Variante ist,», meinte Gravina hingegen, «dass die Saison 2019/20 beendet wird. Wir arbeiten an einer ganzen Reihe von möglichen Lösungen, um die Situation in bester Weise zu lösen.»

Den rechtlichen Weg bei Abbruch der Meisterschaft könnten nach Gravinas Meinung die Absteiger oder solche Teams einschlagen, die den Europacup verpassen. «Wir würden riskieren, dass die Meisterschaft im Gerichtssaal stattfindet.» Gravina fügte hinzu, dass der 17. Mai das Datum der Wiederaufnahme des Spielbetriebs sein könnte, erklärte aber auch, dass dies nur eine Hypothese sei. (sda/apa/ans)

Bild: EPA

Spieler kritisieren die Befürwortung der Liga zur Kurzarbeit

Die Fussballer Spaniens haben die Profi-Liga des Landes wegen der Befürwortung von Kurzarbeit in den Vereinen aufgrund der Corona-Krise kritisiert. Es sei «merkwürdig», dass LaLiga solche Massnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie unterstütze, wo sie doch immer die gute finanzielle Situation der Klubs hervorgehoben habe, heisst es in einer Medienmitteilung der Profis der 1. und 2. Liga, die von der Spielergewerkschaft AFE veröffentlicht wurde.

Die Meisterschaften seien nur ausgesetzt und nicht abgesagt worden, wird betont. Man werde alles tun, um die Arbeitsrechte aller Spieler zu garantieren. In ihrer Mitteilung betonten die Profis auch, dass sie den Wettkampf nicht wieder aufnehmen würden, so lange es keinen diesbezüglichen «ausdrücklichen Entscheid der Behörden» gebe.

Die Antwort des LaLiga-Chefs liess nicht lange auf sich warten. «Die Spieler und andere wissen, dass die wirtschaftliche Kontrolle der LaLiga mit den wirtschaftlichen Auswirkungen des Corona-Virus nichts zu tun hat», schrieb Javier Tebas auf Twitter. (bal/sda/dpa)

Premier-League-Spieler lehnen Lohnkürzung ab

Die Fussballprofis der englischen Premier League lehnen einen Lohnverzicht wegen der Coronavirus-Krise in Höhe von 30 Prozent ab.

Die Spielergewerkschaft PFA begründete die Haltung damit, dass der englischen Regierung mit einem solchen Schritt rund 200 Millionen Pfund (rund 240 Millionen Franken) über einen Zeitraum von zwölf Monaten an Steuergeldern verloren gingen. «Das würde auf Kosten unseres nationalen Gesundheitsdienstes NHS oder anderen staatlich-unterstützten Diensten gehen», teilte die PFA mit.

Die 20 Klubs der Premier League haben sich zuvor darauf verständigt, die Spieler um einen Lohnverzicht von 30 Prozent zu bitten. Sollte die Saison nicht beendet werden können, müsste die Liga womöglich 762 Millionen Pfund (913 Millionen Franken) an die Fernseh-Rechteinhaber zurückzahlen. (bal/sda/dpa)

PFA Statement on behalf of Premier League players: https://t.co/LFR3Vmg972 — Professional Footballers' Association (@PFA) April 4, 2020

Drei Monate Hausarrest für Prijovic

Der frühere Schweizer Nachwuchs-Internationale Aleksandar Prijovic ist laut serbischen Medienberichten wegen des Verstosses gegen die Ausgangssperre während der Coronavirus-Pandemie in Belgrad zu drei Monaten Hausarrest verurteilt worden. Der 29-jährige Serbe, der in der Ostschweiz aufgewachsen ist und derzeit bei Al Ittihad in Saudi-Arabien unter Vertrag steht, wurde am Freitag verhaftet, nachdem er sich mit 19 anderen Menschen entgegen der Bestimmungen in einem Hotel getroffen hatte.

Vor wenigen Wochen hatte sich schon Prijovics Nationalmannschaftskollege Luka Jovic von Real Madrid um das Ausgangsverbot foutiert. (bal/sda)

Bild: EPA/EPA

Kobe Bryant posthum in die Hall of Fame aufgenommen

Die Ende Januar tödlich verunglückte Basketball-Legende Kobe Bryant ist in die Hall of Fame aufgenommen worden. Dies wurde am Samstag bekanntgegeben. Neben Bryant gehörten weitere NBA-Grössen wie Tim Duncan oder Kevin Garnett zu den neun auserwählten Persönlichkeiten im Basketball.

Bryant war Ende Januar mit seiner 13-jährigen Tochter Gianna und sieben weiteren Menschen beim Absturz eines Helikopters nahe Los Angeles ums Leben gekommen. Der Superstar spielte von 1996 bis 2016 für die Los Angeles Lakers und führte den Klub zu fünf Meistertiteln. Auch Duncan feierte fünf Mal den NBA-Titel, Garnett war einmal erfolgreich.

Ebenfalls in diesem Jahr in die Hall of Fame aufgenommen wurde der ehemalige FIBA-Generalsekretär Patrick Baumann. Der Basler wurde vom internationalen Komitee als Direktwahl ausgewählt. Baumann erlag 2018 überraschend mit 51 Jahren einem Herzinfarkt. (sda/dpa)

What a journey it's been. Welcome to the Hall of Fame, Kobe. pic.twitter.com/4tLIttRyaW — Los Angeles Lakers (@Lakers) April 4, 2020

NLA-Trikotnummern, die nicht mehr vergeben werden:

UEFA bespricht Saison-Fahrplan am Mittwoch

Die UEFA wird am Mittwoch den möglichen internationalen Fahrplan wegen der Coronavirus-Krise besprechen. Der Dachverband lud die Generalsekretäre der 55 Mitgliedsverbände für Mittwochmittag zu einer Videokonferenz ein. Bei der Diskussion gehe es um die Wettkämpfe für Nationalmannschaften und Klubs auf europäischer Ebene sowie Angelegenheiten wie Spielerverträge und das Transfersystem. Zwei eingesetzte Arbeitsgruppen prüfen derzeit unter anderem mögliche Optionen, um die Wettkämpfe zum Abschluss zu bringen. Die UEFA hatte bereits die Europameisterschaft um ein Jahr in den Sommer 2021 verlegt.

Wegen der Coronavirus-Krise sind alle europäischen Klub-Wettbewerbe ausgesetzt. In der Champions League stehen noch vier Achtelfinal-Rückspiele aus, in der Europa League konnten nur sechs von acht Achtelfinal-Hinspielen stattfinden. (pre/sda)

UEFA has invited the General Secretaries of its 55 associations to a video-conference on Wednesday to share an update on the progress made by the two working groups created two weeks ago and to discuss options with the potential rescheduling of matches.



Full statement: 👇 — UEFA (@UEFA) March 30, 2020

Leichtathletik-WM erst 2022

World Athletics begrüsste die Verschiebung der Olympischen Spiele von Tokio in den Sommer 2021 und kündete zugleich an, dass die Leichtathletik-Weltmeisterschaften von Eugene auf das Jahr 2022 verlegt werden. «Dies gibt unseren Athleten die Zeit, die sie brauchen, um wieder ins Trainings- und Wettkampf-Geschehen zu finden. Jeder muss flexibel und kompromissbereit sein, und zu diesem Zweck arbeiten wir jetzt mit den Organisatoren der Leichtathletik-WM in Oregon an neuen Terminen im Jahr 2022.» Die Titelkämpfe in Eugene sollten ursprünglich vom 6. bis 15. August 2021 stattfinden.

Lobende Worte für den Entscheid des IOC fand auch der Weltverband der Schwimmer. Die FINA ist vom IOC-Beschluss direkt betroffen, denn die vom 16. Juli bis 1. August 2021 in Fukuoka geplanten Weltmeisterschaften fallen in die neu festgelegten Olympia-Wochen. «Die FINA wird sich nun mit dem OK der Schwimm-WM, mit Interessenvertretern wie Athleten, Trainern, nationalen Verbänden, Fernsehpartnern und Sponsoren beraten, um die geeignetste Lösung zu finden», schrieb die FINA in einem Communiqué. (pre/sda)

Bild: AP/The Register-Guard

Barcelona-Spieler verzichten auf 70% des Gehalts

Die Spieler des FC Barcelona haben sich darauf entschieden, während der Coronavirus-Krise und der deshalb entstandenen Fussball-Pause auf 70% ihres Lohnes zu verzichten. Dies gab Superstar Lionel Messi auf Instagram bekannt.

«Der Wille war bei uns immer da, den Lohn zu kürzen, wir verstehen, dass es sich um einen Ausnahmezustand handelt», so Messi. Zudem rief er seine Follower dazu auf, die Hoffnung trotz der schwierigen Situation nicht zu verlieren: «Wir werden bald aus dieser Situation rauskommen, wir werden es gemeinsam schaffen.»

Bereits zuvor hatten die Katalanen im Kampf gegen das Coronavirus ihre Vereinsanlagen den Behörden zur Verfügung gestellt und der katalanischen Regierung 30'000 Schutzmasken geliefert. Messi selbst spendete eine Million Euro für ein Spital in Barcelona und eines in seiner Heimat Argentinien. (dab/sda/apa)

Bild: AP

Sommerspiele werden am 23. Juli 2021 eröffnet

Die wegen der Coronavirus-Pandemie verschobenen Olympischen Spiele in Tokio werden am 23. Juli kommenden Jahres eröffnet und enden am 8. August. Auf diesen Termin einigten sich das Internationale Olympische Komitee, die Stadt Tokio und der japanische Staat an einer Exekutivsitzung des Organisationskomitees.

Die Sommerspiele sollten eigentlich vom 24. Juli bis 9. August dieses Jahres stattfinden, die Eröffnung der Paralympics war für 25. August geplant gewesen. Der Grossanlass war vor einer Woche wegen der grassierenden Coronavirus-Pandemie ins 2021 verlegt worden. Die zentralen Fragen rund um die beispiellose Verschiebung des grössten Sportereignisses der Welt soll eine Krisengruppe beantworten. (dab/sda/dpa)

Bild: AP

Fussballer verlieren deutlich an Wert

Laut dem Internationale Zentrum für Sportstudien in Neuenburg (CIES), das von der FIFA unterstützt wird, zieht die Coronavirus-Krise für Klubs und Spieler eine beträchtliche Wertminderung nach sich. So wird der globale Transferwert der Spieler um 28 Prozent zurückgestuft. Das heisst von aktuell 32,7 Milliarden Euro auf 23,4 Milliarden Euro.

Als krasses Beispiel verringert sich den Berechnungen zufolge der Transferwert von Paul Pogba, dem französischen Weltmeister in den Reihen von Manchester United, von 65 auf 35 Millionen Euro. Allerdings fliessen in diese Bewertung neben der Coronavirus-Krise auch die Vertragsdauer sowie die zuletzt gezeigten Leistungen ein. (pre/sda)

Bild: AP/AP

