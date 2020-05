Sport

Fussball

Lucien Favre beim BVB vor dem Aus? Interview lässt die Medien spekulieren



Bild: dpa

«Ich werde darüber sprechen» – Medien spekulieren nach kryptischen Aussagen über Favre-Aus

Borussia Dortmund hat am Dienstag im Kampf um die deutsche Meisterschaft einen vielleicht entscheidenden Rückschlag hinnehmen müssen. Der BVB unterlag Bayern München zuhause mit 0:1 und hat sechs Spiele vor Schluss sieben Punkte Rückstand auf den Titelverteidiger.

Damit droht dem BVB auch im zweiten Jahr unter Lucien Favre eine Saison ohne Titel in der Meisterschaft oder im Pokal. «Es wird sehr schwierig», sagte auch Favre selbst im Interview mit «Sky».

Angesprochen darauf, ob er deshalb Sorgen um eine anstehende Diskussion um seine Person habe, meinte der Romand kryptisch: «Das sagt man hier seit Monaten. Ich lese keine Zeitung, aber ich weiss, wie es geht. Ich werde darüber sprechen in ein paar Wochen.»

Matthäus heizt Spekulationen an

Diese Äusserung werden von einigen Medien als Andeutung eines Rücktritts aufgefasst. «Ich habe gleich gedacht: Favre weg, Kovac kommt. Das war mein erster Gedanke», so etwa «Sky»-Experte Lothar Matthäus gleich nach dem Interview mit Favre.

Bild: EPA/EPA

Auch die deutsche Boulevardzeitung «Bild» sieht Favres Äusserungen als Andeutung eines baldigen Abgangs aus Dortmund. «Die kryptischen Äusserungen zu seiner Job-Situation nach dem Liga-Gipfel lassen nur einen Schluss zu: Favre hat beim BVB aufgegeben!», heisst es in einem Kommentar. Der Trainer habe nicht den Mut, sich schwierigen Situationen zu stellen, wird weiter kritisiert: «Wenn es mulmig wird, zieht sich Favre lieber freiwillig zurück, als sich in den Wind zu stellen. Wie bei Hertha. Wie in Gladbach. Wie jetzt in Dortmund?»

Zudem bemängelt Verfasser Michael Makus fehlendes Feuer beim Schweizer Trainer: «Favre ist kein Titel-Trainer! Der Taktik-Experte scheint sich selbst im Weg zu stehen: zu scheu, zu unsicher, zu emotions- und mutlos. Zu viel Analyse, zu wenig Attacke!» Auch Favres Wahl, Shootingstar Jadon Sancho zu Beginn nur auf der Bank zu lassen, sei fragwürdig gewesen.

Konkret über einen möglichen Abschied aus Dortmund wird sich Favre vor dem Ende der Saison wohl nicht äussern. Sein Vertrag beim BVB dauert eigentlich noch bis im Sommer 2021. (dab)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Top-Fussball ohne Fans – die Bundesliga in Corona-Zeiten Ein wahrer Kommentator eskaliert auch ohne Fussball Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter