Stan Wawrinka trifft in der 1. Runde des Masters-1000-Turniers in Cincinnati auf einen alten Bekannten. Für den Waadtländer, in der Weltrangliste auf Position 322 abgerutscht, wird es zur 22. Begegnung mit Andy Murray (ATP 48) kommen.



Wawrinka liegt gegen den Schotten mit 9:12 Siegen im Rückstand. Das letzte Duell ging allerdings – 2020 in der 1. Runde des French Open – klar in drei Sätzen an Wawrinka. (ram/sda)

Bild: EPA