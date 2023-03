Die Schweizer Staffeln laufen am Biathlon-Weltcup in Östersund auf Platz 7 bei den Männern und 8 bei den Frauen. Während drei Ablösungen durften die Schweizer Männer von einem Podestplatz träumen. Nach dem fünften von acht Schiessen und der hervorragenden Vorarbeit Sebastian Stalders und Niklas Hartwegs lag Serafin Wiestner sensationell an der Spitze. Noch immer an 3. Stelle übergab der Bündner an den Schlussläufer Dajan Danuser.



Dass der 27-Jährige aus dem Sarganserland, der erst seine zweite Saison als Biathlet bestreitet, diese Position nicht halten konnte, durfte nicht überraschen. Er war nur dank der krankheitsbedingten Absenz von Jeremy Finello und Joscha Burkhalter in die Staffel gerückt und schlug sich achtbar. Stehend musste Danuser trotz drei Nachladern zweimal in die Strafrunde, sicherte aber einen guten 7. Platz ab. (abu/sda)

