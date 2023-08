Julie Derron klassiert sich beim Triathlon in Paris im guten 8. Rang. Die einzige Schweizerin am Start sichert sich damit die Teilnahme an den Olympischen Spielen in einem Jahr. Das Rennen im olympischen Format, bestehend aus 1500 m Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen, fand auf der Olympia-Strecke von 2024 statt.



Beim Wechsel von der Rad- auf die Laufstrecke war Derron noch in der Spitzengruppe vertreten. Am Ende verlor die 26-jährige Europameisterin von 2021 47 Sekunden auf Siegerin Beth Potter. Die Britin setzte sich im Schlussspurt gegen die Französin Cassandre Beaugrand mit sechs Sekunden Vorsprung durch. Dritte wurde die Deutsche Laura Lindemann mit 20 Sekunden Rückstand. (sda)

Bild: keystone