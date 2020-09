Sport

Sportnews: Salzburg wieder in der Champions-League-Gruppenphase



Sport-News

Salzburg erneut in der CL-Gruppenphase +++ Behrami mit Coronavirus infiziert

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Real siegt dank Vinicius

Titelverteidiger Real Madrid hat auch seinen zweiten Saisonsieg in der spanischen Primera Division nur mit Mühe eingefahren. Im Heimspiel gegen Real Valladolid sorgte erst ein Tor des eingewechselten Vinicius Junior in der 65. Minute für den mühevoll erkämpften 1:0-Sieg. Mit sieben Punkten aus drei Spielen liegt Real zumindest in der Tabelle auf Kurs. Schon zum Auftakt bei Real Sociedad San Sebastian (0:0) und auch bei Betis Sevilla (3:2) hatten die Königlichen aber nicht überzeugen können.

Real Madrid - Valladolid 1:0 (0:0)

Tor: 65. Junior Vinicius 1:0. (pre/sda)

Salzburg erneut in der CL-Gruppenphase

Mit einem 3:1-Heimsieg gegen Maccabi Tel Aviv gelingt dem FC Salzburg erneut der Sprung in die Königsklasse. Nach dem 2:1-Auswärtssieg in Israel reicht den Österreichern zuhause ein hart erkämpfter 3:1-Erfolg. Neben Salzburg überstehen auch YB-Besieger Midtjylland und der russische Vertreter FK Krasnodar die Playoffs. (pre)

Salzburg vs. Maccabi Tel Aviv(ISR) 3:1 (1:1)

Gesamtergebnis mit Hinspiel: 5:1

vs. Maccabi Tel Aviv(ISR) 3:1 (1:1) Gesamtergebnis mit Hinspiel: 5:1 PAOK Salonik vs. FK Krasnodar 1:2 (0:0)

Gesamtergebnis mit Hinspiel: 2:4



1:2 (0:0) Gesamtergebnis mit Hinspiel: 2:4 Midtjylland vs. Slavia Prag 4:1 (0:1)

Gesamtergebnis mit Hinspiel: 4:1



ES IST VOLLBRACHT! WIR SIND IN DER UEFA CHAMPIONS LEAGUE GRUPPENPHASE! #SALMTV #neverstop pic.twitter.com/rw9efxftBW — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 30, 2020

Behrami mit Coronavirus infiziert

Zu den Spielern des Serie-A-Klubs Genoa, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, gehört auch der Schweizer Valon Behrami. Am Montag hatte der Verein aus Ligurien 14 Covid-19-Fälle - zehn Spieler und vier Betreuer - bekannt gegeben. Da gehörte Behrami noch nicht dazu, doch am Mittwoch setzten sie den Ex-Internationalen auf die Liste.

Am Sonntag war Genoa bei Napoli 0:6 unter die Räder geraten, nachdem es wegen eines ersten Corona-Falls erst am Matchtag nach Neapel gereist war. Die vielen Fälle haben in Italien eine Diskussion darüber ausgelöst, ob die Meisterschaft allenfalls unterbrochen werden sollte. Genoa sollte am Freitag gegen Torino spielen. (pre/sda)

Bild: keystone

Inter kantert Benevento nieder

Inter Mailand siegt in einem Nachtragsspiel der 1. Runde in der Serie A bei Aufsteiger Benevento 5:2. Im Heimspiel gegen Fiorentina hatten sich die Interisti mit zwei Toren in den letzten zehn Minuten 4:3 durchgesetzt. Bei Benevento, das zum Auftakt bei Sampdoria Genua gewonnen hatte, liessen sie von Anfang an keine Spekulationen über den Ausgang zu. Romelu Lukaku traf schon in der 1. Minute und noch in der ersten halben Stunde zum 3:0. Achraf Hakimi erzielte bei seinem Startelf-Debüt sein erstes Tor im Inter-Trikot.

Atalanta Bergamo mit Remo Freuler, der die ganze Partie absolvierte, hat in seinem zweiten Spiel einen wertvollen Sieg errungen. Die Bergamasken gewannen auswärts gegen Lazio Rom 4:1. Atalanta und Lazio hatten die letzte Meisterschaft punktgleich beendet. Dank der besseren Bilanz in den direkten Duellen wurde Atalanta Dritter vor den Laziali.

Benevento - Inter Mailand 2:5 (1:4)

Tore: 1. Lukaku 0:1. 25. Gagliardini 0:2. 28. Lukaku 0:3. 34. Caprari 1:3. 42. Hakimi 1:4. 71. Martinez 1:5. 76. Caprari 2:5.

Lazio Rom - Atalanta Bergamo 1:4 (0:3)

Tore: 10. Gosens 0:1. 32. Hateboer 0:2. 41. Gomez 0:3. 58. Caicedo 1:3. 61. Gomez 1:4.

Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler. (pre/sda)

Neymar hat Steuerschulden in Spanien

Der brasilianische Stürmerstar Neymar schuldet dem spanischen Fiskus Steuern in Höhe von 34,6 Millionen Euro. Dies geht aus einer am Mittwoch von der Steuerbehörde veröffentlichten Schwarzen Liste mit den Namen von tausenden Steuerschuldnern hervor, auf der Neymar ganz oben steht. Er hatte von 2013 und 2017 für den FC Barcelona gespielt und war dann für die Rekordablösesumme von 222 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain gewechselt.

Spanische Medien hatten schon im vergangenen Jahr berichtet, die spanische Steuerbehörde gehe dem Verdacht nach, dass Neymar während seiner Zeit beim FC Barcelona Steuern hinterzogen habe. Die Schwarze Liste mit den Namen der Steuerschuldner ist nun erste offizielle Bestätigung. Steuerschuldner müssen mehrere Kriterien erfüllen, um auf die Schwarze Liste gesetzt zu werden. Unter anderem müssen sie die letzte Frist zur Zahlung ihrer Schulden ans Finanzamt verpasst haben. (pre/sda)

Bild: keystone

Amstel Gold Race kann nicht stattfinden

Das für den 10. Oktober geplante Amstel Gold Race kann nicht stattfinden. Die Organisatoren mussten den eigentlichen Schlusspunkt der Ardennen-Klassiker aufgrund der verschärften Corona-Regeln in den Niederlanden absagen. Zuletzt wurde in Erwägung gezogen, das ursprünglich auf den 19. April angesetzte World-Tour-Rennen nur noch auf einem 17 km langen Rundkurs auszutragen. Nach dem kurzfristigen Entscheid der niederländischen Regierung, Sportanlässe ab Mittwoch nur noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen zu lassen, sah sich die Renndirektion zur Absage gezwungen.

Das Amstel Gold Race wäre für Michael Albasini der Schlusspunkt seiner Aktivkarriere gewesen. Die Derniere des bald 40-jährigen Thurgauers, der seine Laufbahn ursprünglich an der Tour de Suisse im Juni hätte beenden wollen, könnte damit bereits am kommenden Sonntag mit dem Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich über die Bühne gehen. (pre/sda)

Amstel Gold Race en Amstel Gold Race Ladies Edition geannuleerd. Naar aanleiding van de nieuw aangekondigde landelijke maatregelen, waarbij geldt dat er geen publiek aanwezig mag zijn bij sportwedstrijden, is geconcludeerd dat het organiseren van de wedstrijd niet haalbaar is. pic.twitter.com/ZakAKSIDL7 — Amstel Gold Race (@Amstelgoldrace) September 30, 2020

Nadal im Eiltempo in die 3. Runde

Rafael Nadal marschiert am French Open in die 3. Runde. Der spanische Rekordsieger fegt den Amerikaner Mackenzie McDonald mit einem 6:1, 6:0, 6:3 vom Platz. Nadal benötigte gegen die 25-jährige Weltnummer 236 für seine Verhältnisse kurze 1:40 Stunden. Sein nächster Gegner ist der Italiener Stefano Travaglia. Dem zwölffachen Roland-Garros-Sieger fehlt noch ein Grand-Slam-Titel, um mit Rekordhalter Roger Federer (20) gleichzuziehen.

Dominic Thiem hatte gegen den Amerikaner Jack Sock etwas mehr zu kämpfen. Auch der US-Open-Sieger von 2020 und Roland-Garros-Finalist der letzten beiden Jahre blieb beim 6:1, 6:3, 7:6 (8:6) in 2:22 Stunden aber ohne Satzverlust. Thiem, der im Tiebreak des dritten Satzes ein 3:6 ausbügelte, könnte im Achtelfinal auf Stan Wawrinka treffen. Zuvor muss er sich aber noch gegen den Norweger Casper Ruud oder den Amerikaner Tommy Paul behaupten. Ruud gewann auf Sand in diesem Jahr bislang 17 Partien (von 20), so viele wie kein anderer. (pre/sda)

95th RG victory

44-0 as No. 2 seed

25th consecutive win in Paris



That’s @RafaelNadal 👏#RolandGarros pic.twitter.com/ZUwm9MdAy5 — Roland-Garros (@rolandgarros) September 30, 2020

Kabak für Spuckattacke vier Spiele gesperrt

Ozan Kabak von Schalke wurde für seine Spuckattacke vom DFB für vier Spiele gesperrt und mit einer Geldbusse von 15'000 Euro bestraft. Das Sportgericht bestrafte den 20-Jährigen für sein Benehmen in der Bundesligapartie vom letzten Samstag gegen Werder Bremen «wegen eines krass sportwidrigen Verhaltens in der Form einer versuchten Tätlichkeit gegen den Gegner». (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Frisches Geld für den FCSG

Die FC St.Gallen Event AG darf sich über eine Kapitalerhöhung freuen. Aktionäre haben neue Mittel im Umfang von 3,69 Millionen Franken bereitgestellt. Es gehe darum, in schwierigen Zeiten das Zeichen zu setzen, dass man Vertrauen in die Klubführung habe und man mit grosser Freude hinter dem FCSG stehe, so ein Vertreter der Aktionäre.

«Hätte es noch einen Beweis gebraucht, dass der FC St.Gallen in einzigartiger Weise auch wirtschaftlich regional verankert ist, dann ist er mit dem grossen Engagement unserer Hauptaktionäre erbracht», freut sich Präsident Matthias Hüppi. Die Ostschweizer, in der Vorsaison überraschend Zweite, führen die Super League nach zwei Siegen derzeit als einziges verlustpunktloses Team an. (ram)

Die Besitzer des FC St.Gallen: übersicht: fcsg

Weirather wird SRF-Expertin

Beim Schweizer Fernsehen SRF erhält das Kommentatoren-Team im Ski alpin Verstärkung. Tina Weirather wird ab dem kommenden Winter als Expertin bei den Frauen-Rennen im Einsatz sein. Die im Frühjahr zurückgetretene 31-jährige Liechtensteinerin wird erstmals Mitte Oktober während des Weltcup-Riesenslaloms in Sölden zu hören sein. Weiterhin unterstützen auch Marc Berthod, Didier Plaschy und Tamara Wolf die Kommentatoren von SRF. (ram/sda)

Bild: APA

Serena Williams erklärt Forfait

Serena Williams zieht sich aus dem French Open zurück. Die 39-jährige 23-fache Grand-Slam-Siegerin erklärte vor ihrem Zweitrunden-Spiel gegen die Bulgarin Tsvetana Pironkova Forfait. Die Amerikanerin hatte sich am US Open an der Achillessehne verletzt. (sda)

Bild: keystone

Dynamo Kiew qualifiziert sich mit 3:0

Das sind die Resultate der «UEFA Champions League»-Rückspiele vom Dienstag, die folgenden Teams haben sich für die Gruppenphase qualifiziert:

Dynamo Kiew vs. Gent (BEL): 3:0 (2:0)

Gesamtergebnis mit Hinspiel: 5:1



vs. Gent (BEL): 3:0 (2:0) Gesamtergebnis mit Hinspiel: 5:1 Ferencvaros Budapest vs. Molde (NOR): 0:0

Gesamtergebnis mit Hinspiel: 3:3

vs. Molde (NOR): 0:0 Gesamtergebnis mit Hinspiel: 3:3 Omonia Nikosia vs. Olympiakos Piräus: 0:0

Gesamtergebnis mit Hinspiel: 0:2



Bild: keystone

Tsitsipas gewinnt gegen Munar

Andrej Rublew und Stefanos Tsitsipas, die sich am Sonntag in Hamburg noch im Final gegenübergestanden hatten, holten beide einen 0:2-Satzrückstand auf: der Russe gegen den Amerikaner Sam Querrey (ATP 48), der Grieche gegen den Spanier Jaume Munar (ATP 109). (sda)

Stefanos Tsitsipas vs. Jaume Munar: 4:6, 2:6, 6:1, 6:4, 6:4

Andrej Rublew vs. Sam Querrey: 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3

Bild: keystone

Lohnverzicht beim SCB

Wegen der Corona-Krise verzichten Spieler und Angestellte des SC Bern auf einen Teil ihres Gehalts. Wie der SCB mitteilt, verzichten die Mannschaft und alle Angestellten mit einem Lohn über 100'000 Franken auf 20 Prozent des Lohns. Alle übrigen Angestellten verzichten auf 10 Prozent. «Diese Beiträge sind für das Überleben des SCB dringend notwendig», betont CEO Marc Lüthi. «Dennoch ist die Bereitschaft aller Angestellten, auf Lohn zu verzichten, nicht selbstverständlich. Entsprechend dankbar sind wir dafür.» (ram)

Bild: keystone

Mick Schumacher fährt erstmals ein Formel-1-Training

Der Deutsche Mick Schumacher macht den nächsten Schritt auf dem Weg in die Formel 1. Der 21-jährige Sohn von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher wird am übernächsten Wochenende beim Grand Prix auf dem Nürburgring im ersten Freien Training an den Start gehen. Schumacher übernimmt dafür beim Zürcher Rennstall Alfa Romeo-Ferrari das Cockpit von Antonio Giovinazzi. (pre/sda)

Bild: AP/AP

