Wilde Aufholjagd in Basel – GC verliert auch zweites Heimspiel gegen Lugano

Basel – St.Gallen 2:2

Der FC Basel rettet in der 24. Runde der Super League nach einem Zweitore-Pausenrückstand noch ein 2:2 daheim gegen den FC St. Gallen. Durch das Remis wächst der Basler Rückstand gegenüber dem FC Zürich auf 15 Punkte an.

Durch Tore von Kwadwo Duah und Jérémy Guillemenot gingen die formstarken St. Galler in Basel mit 2:0 in Führung. Die ersten zwei Treffer des Russen Fedor Tschalow in der Super League brachten Basel noch einen Punkt ein.

Lugano gewann bei den Grasshoppers mit 2:1. Der Slowene Zan Celar traf zweimal für die Tessiner, die nur noch zwei Punkte hinter dem drittplatzierten FC Basel und damit hinter den Europacup-Plätzen liegen.

Die hart umkämpfte Partie endet unentschieden. Bild: keystone

Basel - St. Gallen 2:2 (0:2)

19'572 Zuschauer. - SR San.

Tore: 20. Guillemenot (Duah) 0:1. 22. Duah (Guillemenot) 0:2. 56. Tschalow (Ndoye) 1:2. 83. Tschalow (Lang) 2:2.

Basel: Lindner; Lopez (80. Lang), Frei, Pavlovic (26. Burger), Katterbach; Palacios, Xhaka (46. Kasami); Ndoye (80. Fernandes), Esposito (57. Szalai), Millar; Tschalow.

St. Gallen: Zigi; Cabral, Stergiou, Maglica, Schmidt (83. Sutter); Fazliji; Toma (60. Jankewitz), Ruiz (72. Stillhart); von Moos (60. Besio), Duah, Guillemenot (72. Lungoyi).

Bemerkungen: Basel ohne Stocker (Privates/Geburt von Zwillingen), Pelmard, Males (beide krank), Essiam und Petretta (beide verletzt). St. Gallen ohne Quintillà (gesperrt), Görtler, Babic, Kempter, Lüchinger, Münst und Kräuchi (verletzt). Verwarnungen: 32. Cabral (Foul). 36. Guillemenot (Unsportlichkeit). 36. Xhaka (Unsportlichkeit). 41. Frei (Foul). 45. Ruiz (Foul). 94. Besio (Foul). 94. Jankewitz (Unsportlichkeit). (sda)



GC – Lugano 1:2

Die Grasshoppers verlieren auch ihr zweites Heimspiel gegen Lugano nach dem Wiederaufstieg, diesmal mit 1:2. Zan Celar erzielt beide Tore der Tessiner.

Mehr als den halben Anteil frühen 1:0 hatte Mattia Bottani. Er eroberte den Ball im Aufbau, lief gegen das Tor, schaffte Platz und bediente Celar so, dass dieser gegen die ausgespielte Zürcher Defensive nur noch einzuschieben brauchte.

Die Grasshoppers benötigten fast eine halbe Stunde, um ins Spiel zu finden. In der Startphase präsentierten sich nur die Luganesi. Das Führungstor nach 17 Minute war insofern logisch. Das 2:0 fiel in der zweiten Halbzeit in einer Phase, in der GC nahe am Ausgleich zu sein schien. Kurz darauf gab Kaly Sène mit seinem neunten Saisontor in der Super League die Hoffnung auf einen Punktgewinn zurück. Aber eine reelle Chance für das 2:2 hatten die Zürcher nicht mehr.

In der Mannschaft von Trainer Giorgio Contini scheint die Euphorie nicht mehr so gross zu sein wie noch im Herbst. Auch auf die Fans hat sich die Begeisterung nicht übertragen. Den Match gegen Lugano verfolgten 3000 Zuschauer vor Ort. Vier der letzten acht Spiele gingen verloren. Den einzigen Sieg in dieser Zeit fuhr GC bei Lausanne-Sport, dem mittlerweile distanzierten Schlusslicht, ein.

Celar glänzte mit einem Doppelpack (Archivbild, 26.02.22). Bild: keystone

Grasshoppers - Lugano 1:2

3039 Zuschauer. - SR Wolfensberger.

Tore: 17. Celar (Bottani) 0:1. 71. Celar (Lovric) 0:2. 77. Sène (Lenjani) 1:2.

Grasshoppers: Moreira; Arigoni, Margreitter, Li; Jordão (46. Lenjani); Bolla (75. Da Silva), Kawabe (75. Morandi), Herc (86. Kacuri), Schmid; Bonatini (46. Momoh), Sène.

Lugano: Saipi; Daprelà, Maric, Ziegler; Lovric (82. Rüegg); Lavanchy, Custodio, Sabbatini, Facchinetti (86. Hajrizi); Celar, Bottani (73. Haile-Selassie).

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Abrashi (gesperrt) und Pusic (krank). Lugano ohne Amoura und Guidotti (beide verletzt). Verwarnungen: 56. Lenjani (Foul), 90. Maric (Spielverzögerung), 94. Celar (Spielverzögerung).

(jaw/sda)