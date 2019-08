Sport

Super League, 3. Runde Sion – Zürich 3:1 (1:1) Thun – Basel 2:3 (1:1)

Bild: KEYSTONE

Der FCZ verliert auch gegen Sion – Basel feiert späten Sieg in Thun

Thun – Basel 2:3

Sieben Wechsel gegen St.Gallen waren zu viel, doch mit deren fünf kann der FC Basel noch gewinnen. Obwohl Marcel Koller wieder stark rotiert, feiern die Bebbi in Thun einen 3:2-Auswärtssieg.

Nach dem Triumph in der Champions-League-Qualifikation gegen Eindhoven verschläft der FCB den Start in Thun. Nach acht Minuten und Kopfball von Simone Rapp schlägt es bereits ein hinter Jonas Omlin. Auch in Folge kontrollieren die Berner Oberländer das Spiel, besonders das Trio Miguel Castroman, Simone Rapp und Nias Hefti stellen Basel vor Probleme.

Doch kurz vor der Pause ist das Team von Marcel Koller plötzlich wieder im Spiel: Thun-Goalie Guillaume Faivre verschätzt sich bei einer Hereingabe und Silvan Widmer kann unbedrängt zum Ausgleich einköpfen. Nach der Pause gehört die Spielkontrolle aber dem Gast. In der 56. Minute schiesst Fabian Frei den FCB per Kopf in Führung.

Doch danach lässt die Intensität im Spiel der «Bebbi» wieder nach. Und völlig überraschend kommt Basil Stillhart in der 71. Minute zum Ausgleich. Er profitiert dabei von einem Abstauber nach einem Pfostenschuss. Doch das ist noch nicht der Schlusspunkt der Partie: Joker Valentin Stocker schiesst die Gäste kurz vor dem Ende doch noch zum Sieg.

Bild: KEYSTONE

Sion – Zürich 3:1

Der FC Zürich kann in der Super League nicht gewinnen. Auswärts in Sion gelingt dem Team von Ludovic Magnin zwar das erste Tor der Saison. Dennoch setzt es eine Niederlage ab.

Dem FCZ missling der Start im Tourbillon gründlich. Zuerst lässt Toni Domgjoni Ermir Lenjani zu viel Platz und dann wird dessen Flanke auch länger und länger und erwischt Goalie Yanick Brecher in der weiten Ecke. In der 20. Minute dürfen aber die Anhänger der Gäste jubeln: Neuzugang Mimoun Mahi erzielt den ersten Zürcher Treffer in dieser Saison.

In der 71. Minute müsste das Team von Ludovic Magnin zum ersten Mal in Führung geben. Doch Benjamin Kololli trifft vom Elfmeterpunkt (Abdellaoui holte Schönbächler klar von den Beinen) nur den Pfosten. Stattdessen übernimmt Sion wieder das Zepter und in der 82. und der 83. Minute schiesst Pajtim Kasami die Gastgeber mit einem Doppelschlag zum Sieg.

Bild: KEYSTONE

Die Tabelle

Bild: screenshot srf

Die Telegramme

Sion - Zürich 3:1 (1:1)

9800 Zuschauer. - SR Hänni.

Tore: 7. Lenjani (Itaitinga) 1:0. 20. Mahi (Marchesano) 1:1. 81. Kasami 2:1. 83. Kasami (Grgic) 3:1.

Sion: Fickentscher; Kouassi, Andersson, Abdellaoui; Maçeiras, Behrami, Zock, Lenjani; Toma; Fortune (76. Uldrikis), Itaitinga.

Zürich: Brecher; Britto, Bangura (84. Ceesay), Mirlind Kryeziu, Charabadse; Domgjoni, Popovic; Schönbächler (83. Khelifi), Marchesano, Mahi; Kramer.

Bemerkungen: Sion ohne Ndoye, Raphael, Ruiz und Luan (alle verletzt). Behrami verletzt ausgeschieden. Zürich ohne Nathan, Rüegg, Winter und Hekuran Kryeziu (alle verletzt). 70. Kololli schiesst Foulpenalty an die Aussenseite des Pfostens. 72. Gelb-rote Karte gegen Abdellaoui (Unsportlichkeit).

Verwarnungen: 43. Abdellaoui (Foul), 59. Toma (Foul), 78. Kramer (Foul).

Thun - Basel 2:3 (1:1)

6266 Zuschauer. - SR Klossner.

Tore: 8. Rapp (Castroman) 1:0. 43. Widmer (Frei) 1:1. 58. Frei (Okafor) 1:2. 70. Stillhart 2:2. 86. Stocker (Widmer) 2:3.

Thun: Faivre; Glarner, Sutter, Gelmi, Hefti; Castroman, Fatkic (45. Bigler), Stillhart; Salanovic (66. Munsy), Rapp, Vasic (64. Kablan).

Basel: Omlin; Widmer, Cömert, Dimitriou, Riveros; Frei, Zuffi (61. Balanta); Okafor (81. Pululu), Campo, Bua (74. Stocker); Van Wolfswinkel.

Bemerkungen: Thun ohne Hediger, Tosetti, Karlen, Chihadeh, Hunziker, Ziswiler (alle verletzt), Righetti und Wanner (beide krank). Fatkic verletzt ausgeschieden. Basel ohne Ademi und Kuzmanovic (beide verletzt).

Verwarnungen: 29. Hefti, 42. Fatkic (Foul), 45. Kablan (auf der Bank/Reklamieren), 62. Bigler (Foul), 90. Balanta (Foul), 93. Schneider (Trainer Thun/Reklamieren). (abu/sda)

