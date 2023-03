Super League im Liveticker: Leader YB empfängt den FC Sion

Der neue Sion-Trainer David Bettoni dirigiert vergebens. Bild: keystone

4:0-Sieg – YB vermiest dem neuen Sion-Trainer Bettoni den Einstand gründlich

Young Boys – Sion 4:0

Auch mit neuem Trainer konnte der FC Sion seine Negativserie in der Super League nicht beenden. Die Walliser verlieren bei den Young Boys 0:4 und sind vorerst mit dem schlechteren Torverhältnis als Winterthur Letzter.

Der Blick in die Statistik liess kaum Hoffnungen auf einen siegreichen Start von Trainer David Bettoni zu: Seit fast 27 Jahren und 39 Partien wartet der FC Sion in Bern auf einen Meisterschaftssieg. Und in der laufenden Saison sind die Walliser seit Mitte Oktober ohne Sieg; zwei Trainern hat diese Negativserie schon den Kopf gekostet.

Bettoni dürfte also geahnt haben, dass er sein Amt im Wankdorf nicht mit einem Feuerwerk antreten würde. Doch etwas wirkungsvolleren und längeren Widerstand hätte der Franzose von seinem Team erwarten können. Schon nach 75 Sekunden führte eine viel zu passive Abwehrhaltung seiner Spieler zum 0:1 von Meschack Elia. Mitte der ersten Halbzeit kassierte Giovanni Sio für einen angetäuschten Ellenbogenschlag gegen YB-Haudegen Cedric Zesiger die Rote Karte.

Sio fliegt vom Platz Bild: keystone

Nach 25 Minuten waren damit Punkte für die Sittener schon fast ausser Reichweite. Anto Grgic und Itaitinga besassen die zwei besten Walliser Chancen. Die meiste Zeit dominierte YB aber nach Belieben und erhöhte das Skore im kontrollierten Spielmodus durch die beiden Doppeltorschützen Elia (38.) und Fabian Rieder (65. und 86.) auf 4:0. Bettoni, der frühere Assistent von Zinédine Zidane bei Real Madrid, sah wenig Erbauliches in seinen ersten 90 Minuten als Cheftrainer. Am kommenden Wochenende muss mehr kommen, dann ist der Gegner im Tourbillon das zwei Punkte voraus liegende GC.

Young Boys - Sion 4:0 (2:0)

28'052 Zuschauer. - SR Cibelli.

Tore: 2. Elia (Fassnacht) 1:0. 38. Elia (Itten) 2:0. 65. Rieder (Nsame) 3:0. 86. Rieder (Lauper) 4:0.

Young Boys: Racioppi; Blum (64. Maceiras), Lustenberger, Zesiger, Garcia (70. Rrudhani); Lauper; Fassnacht (70. Ugrinic), Rieder, Imeri; Elia (75. Monteiro), Itten (64. Nsame).

Sion: Lindner; Lavanchy, Saintini, Ziegler, Iapichino; Cyprien; Chouaref (76. Bua), Araz (58. Halabaku), Grgic (82. Poha), Itaitinga (82. Karlen); Sio.

Bemerkungen: Young Boys ohne Benito, Camara, Rüegg und von Ballmoos (alle verletzt). Sion ohne Moubandje, Nsakala (beide verletzt) und Balotelli (krank). 25. Rote Karte gegen Sio.

Verwarnungen: 21. Chouaref. 49. Blum. (abu/sda)

