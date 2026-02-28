Thun zittert sich zum zehnten Sieg in Serie + St.Gallen gewinnt glücklich gegen Winti

Mehr «Sport»

Thun – Luzern 2:1

Thun nimmt dank eines 2:1-Siegs gegen Luzern einen weiteren Schritt Richtung Meistertitel. Kastriot Imeri und Elmin Rastoder lassen die Berner Oberländer jubeln.

Elmin Rastoder mit dem 2:0. Video: SRF

Wer soll diesen FC Thun aufhalten, dürfte sich in den letzten Wochen der eine oder die andere gefragt haben. Spielverschiebungen wie in Winterthur bremsten die Thuner zumindest kurzfristig. Doch auf dem Platz, da scheint derzeit niemand der Mannschaft von Mauro Lustrinelli das Wasser reichen können. Am ehesten, so dachten es einige Beobachter, so vielleicht der FC Luzern, der nach drei Siegen in Folge plötzlich auf dem Vormarsch scheint.

Insofern war es ein mit Spannung erwartetes Duell der beiden formstärksten Mannschaften. Und am Ende jubeln doch wieder die Thuner. Dank Kaltblütigkeit und Luzerner Nachlässigkeiten. Kastriot Imeri verwertete in der 24. Minute eine Vorlage von Valmir Matoshi. Und nur fünf Minuten später erlief Elmin Rastoder einen katastrophalen Rückpass in die Luzerner Defensive und liess Pascal Loretz im Tor der Luzerner keine Abwehrchance.

Die Luzerner steckten nicht auf und kamen durch Oscar Kabwit kurz vor der Pause zum Anschluss. Kein Spieler der Super League war in diesem Jahr an mehr Treffern beteiligt als der Kongolese (6 Tore, 3 Vorlagen). Doch die Formstärke sollte nicht reichen, die Thuner auf ihrer historischen Mission aufzuhalten.

Der Ausgleichstreffer von Oscar Kabwit. Video: SRF

Thun - Luzern 2:1 (2:1)

10'014 Zuschauer. - SR Gianforte.

Tore: 24. Imeri (Matoshi) 1:0. 29. Rastoder 2:0. 43. Kabwit 2:1.

Thun: Steffen; Fehr, Bamert, Bürki, Heule (62. Montolio); Imeri (61. Roth), Bertone, Käit, Matoshi (71. Meichtry); Labeau (71. Dursun), Rastoder (85. Dähler).

Luzern: Loretz; Dorn, Freimann, Bajrami, Fernandes; Owusu, Abe (74. Karweina), Di Giusto; Lucas Ferreira (59. Winkler); Villiger (59. von Moos), Kabwit (87. Vasovic).

Verwarnungen: 83. Freimann, 86. Steffen, 90. Vasovic.

St.Gallen – Winterthur 2:1

St. Gallen gewinnt gegen Winterthur spät nach einem Rückstand und verpasst dem Schlusslicht den nächsten Nackenschlag.

Es sah lange danach aus, als ob Winterthur endlich wieder ein Erfolgserlebnis würde feiern können. Pajtim Kasami brachte die Winterthurer nach 21 Minuten in Führung, und als Carlo Boukhalfa vor der Pause mit einem Penalty an Stefanos Kapino scheiterte, schien Fortuna doch endlich wieder einmal Winterthurerin zu sein an diesem Samstag.

Doch ganz der Floskel entsprechend dauert ein Spiel 90 Minuten und ist erst fertig, wenn der Schiedsrichter pfeift. Alessandro Vogt liess die St. Galler nach 77 und 92 Minuten jubeln. Bei seinem zweiten Treffer war der beste St. Galler Torschütze vom Punkt erfolgreich.

Alessandro Vogt verwandelt den Elfmeter. Video: SRF

Wie lange er indes noch das Shirt der St. Galler tragen wird, ist offen. Er wird mit einem Wechsel im Sommer zur TSG Hoffenheim in Verbindung gebracht.

St.Gallen - Winterthur 2:1 (0:1)

17'586 Zuschauer. - SR Blanco.

Tore: 21. Kasami (Citherlet) 0:1. 76. Vogt 1:1. 94. Vogt (Penalty) 2:1.

St.Gallen: Zigi; Gaal, Stanic, Okoroji; Vandermersch, Görtler, Daschner (95. Kleine-Bekel), Boukhalfa, Witzig (81. Weibel); Vogt, Balde (66. Besio).

Winterthur: Kapino; Kryeziu, Citherlet, Mühl; Stéphane Cueni; Ulrich (62. Rohner), Schneider (81. Hunziker), Kasami (81. Zuffi), Sidler (73. Smith); Golliard (62. Burkart), Buess.

Bemerkungen: 39. Kapino hält Penalty von Boukhalfa. Verwarnungen: 20. Stanic, 28. Kapino, 38. Mühl, 39. Sidler, 45. Kasami, 50. Ulrich, 68. Rohner.(riz/sda)

Servette – Sion 0:0* (Liveticker)

Hier gelangst du zum Liveticker.

Die Tabelle

Standings provided by Sofascore

Die Torschützenliste