Souverän in der 3. Runde: Belinda Bencic. Bild: keystone

Bencic am French Open erstmals seit 2022 in der 3. Runde ++ Auch Golubic siegt souverän

Starke Schweizerinnen am French Open: Sowohl Belinda Bencic als auch Viktorija Golubic gewinnen in der 2. Runde souverän.

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Bencic siegt souverän

Belinda Bencic erreicht am French Open in Paris erstmals seit vier Jahren die 3. Runde. Die Weltranglisten-Elfte gewinnt gegen die Amerikanerin Caty McNally (WTA 63) 6:4, 6:0.

In der ersten Direktbegegnung mit McNally, die Ende April in Madrid auf Sand die kanadische Top-10-Spielerin Victoria Mboko bezwungen hatte und in die Achtelfinals vorgestossen war, bekundete Bencic nur anfänglich Mühe. Das entscheidende Break zum Gewinn des ersten Satzes gelang der 29-jährigen Ostschweizerin zum 5:4.

In der Folge brachte die Amerikanerin unter der grossen Pariser Hitze kaum mehr ein Bein vor das andere. Im zweiten Durchgang, der nur eine halbe Stunde dauerte, gewann McNally nur sechs von 30 gespielten Punkten. Nach knapp eineinhalb Stunden verwertete Bencic bei eigenem Service gleich den ersten Matchball.

Die nächste Gegnerin der Ostschweizerin heisst Peyton Stearns (WTA 78). Die 24-jährige Amerikanerin gewann im Februar 2026 das WTA-250-Turnier in Austin, Texas.

Golubic im Schnellzugstempo

Viktoria Golubic besiegte die Amerikanerin Alycia Parks 6:2, 6:2. Ein Sieg in der nächsten Runde gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk (WTA 15) oder die Amerikanerin Katie Volynets würde ihr die beste Platzierung bei einem der vier Grand-Slam-Turniere einbringen. Die 33-Jährige hat es seit dem Australian Open 2024 nie mehr in eine 3. Runde geschafft.

Die Schweizerin, aktuell die Nummer 82 im Ranking, lag im ersten Satz gegen die praktisch gleich stark klassierte US-Spielerin 5:0 in Führung, ehe sie noch zwei Games abgab. Auch im zweiten Satz trat die Schweizerin ähnlich dominant auf. Gegen eine Spielerin, die 43 unerzwungene Fehler beging, hatte sie leichtes Spiel. (nih/sda)