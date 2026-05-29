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Jil Teichmann wirft Muchova raus und steht im Roland-Garros-Achtelfinal

epa13002355 Jil Teichmann of Switzerland during her Women&#039;s 3rd round match against Karolina Muchova of the Czech Republic at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Pari ...
Teichmann schafft in Paris einen nächsten Exploit.Bild: keystone

Teichmann wirft Muchova raus und steht im Achtelfinal +++ Golubic scheitert

29.05.2026, 16:2729.05.2026, 16:27
Inhaltsverzeichnis
Teichmann steht im AchtelfinalKostjuk zu stark für Golubic

Teichmann steht im Achtelfinal

Jil Teichmann steht zum zweiten Mal im Achtelfinal des French Open in Paris. In der 3. Runde bezwingt die Schweizer Tennisspielerin die Weltnummer 10 Karolina Muchova 6:1, 7:5.

Teichmann, nach einer längeren Auszeit nur noch die Nummer 170 der Welt, steht erst zum zweiten Mal überhaupt im Achtelfinal eines Grand-Slam-Turniers - nach Paris vor vier Jahren. Dort trifft sie am Sonntag auf die Weltranglisten-Achte Mirra Andrejewa aus Russland.

Kostjuk zu stark für Golubic

Viktoria Golubic verpasst beim French Open den Einzug in die Achtelfinals. Die Zürcherin verliert gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk (WTA 15) 4:6, 3:6.

Die Schweizerin stand mit 33 Jahren und bei ihrer neunten Teilnahme zum ersten Mal in ihrer Karriere in der dritten Runde des French Open. Viktoria Golubic hat seit 2021 keine Top-15-Spielerin mehr in einem ausgespielten Match bezwungen und dies bei einem Major-Turnier noch nie geschafft. Dies änderte sich auch am Freitagmittag nicht. Und gegen Marta Kostjuk liegt sie nun in den Direktbegegnungen 0:3 im Hintertreffen.

Die Zürcherin hielt nur in der Startphase mit, als in den ersten sechs Games vier Breaks zustande kamen. Danach übernahm die Osteuropäerin die Kontrolle.

Marta Kostjuk hatte sich beim Australian Open verletzt und musste pausieren. Ihre Situation hat sich beim zweiten Major-Turnier des Jahres aber komplett verändert: Die Ukrainerin baute gegen die Schweizerin ihre Siegesserie auf 14 Matches aus. Sie fand auf europäischem Sand zu ihrer Form zurück und holte sich nacheinander die Titel in Rouen und Madrid. (abu/sda)

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