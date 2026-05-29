Teichmann wirft Muchova raus und steht im Achtelfinal +++ Golubic scheitert
Teichmann steht im Achtelfinal
Jil Teichmann steht zum zweiten Mal im Achtelfinal des French Open in Paris. In der 3. Runde bezwingt die Schweizer Tennisspielerin die Weltnummer 10 Karolina Muchova 6:1, 7:5.
Wow.— José Morgado (@josemorgado) May 29, 2026
Jil Teichmann comes back from 1-5 down in the 2nd set to beat 2023 runner up Karolina Muchova 6-1, 7-5 and reach the last 16 at #RolandGarros for the second time, after 2022.
2nd GS second week for her as well.
Muchova far from her best, but can't lose that set from 5-1. pic.twitter.com/sRCHpW374w
Teichmann, nach einer längeren Auszeit nur noch die Nummer 170 der Welt, steht erst zum zweiten Mal überhaupt im Achtelfinal eines Grand-Slam-Turniers - nach Paris vor vier Jahren. Dort trifft sie am Sonntag auf die Weltranglisten-Achte Mirra Andrejewa aus Russland.
Kostjuk zu stark für Golubic
Viktoria Golubic verpasst beim French Open den Einzug in die Achtelfinals. Die Zürcherin verliert gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk (WTA 15) 4:6, 3:6.
Die Schweizerin stand mit 33 Jahren und bei ihrer neunten Teilnahme zum ersten Mal in ihrer Karriere in der dritten Runde des French Open. Viktoria Golubic hat seit 2021 keine Top-15-Spielerin mehr in einem ausgespielten Match bezwungen und dies bei einem Major-Turnier noch nie geschafft. Dies änderte sich auch am Freitagmittag nicht. Und gegen Marta Kostjuk liegt sie nun in den Direktbegegnungen 0:3 im Hintertreffen.
15 - Marta Kostyuk is the fifth player this Century to win her first 15 clay court matches of the season after Venus Williams (2004), Justine Henin (2005), Serena Williams (2012 and 2013) and Iga Swiatek (2022). Sailing. #RolandGarros | @rolandgarros @WTA pic.twitter.com/JmvuTONK3n— OptaAce (@OptaAce) May 29, 2026
Die Zürcherin hielt nur in der Startphase mit, als in den ersten sechs Games vier Breaks zustande kamen. Danach übernahm die Osteuropäerin die Kontrolle.
Marta Kostjuk hatte sich beim Australian Open verletzt und musste pausieren. Ihre Situation hat sich beim zweiten Major-Turnier des Jahres aber komplett verändert: Die Ukrainerin baute gegen die Schweizerin ihre Siegesserie auf 14 Matches aus. Sie fand auf europäischem Sand zu ihrer Form zurück und holte sich nacheinander die Titel in Rouen und Madrid. (abu/sda)