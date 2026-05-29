Hier kannst du mit der Schweizer Nati an der Hockey-WM im Public Viewing mitfiebern
Die Schweiz schlägt souverän Schweden und steht an der Heim-WM im Halbfinal. Reicht es dieses Mal für den Titel?
Hier findest du eine (nicht abschliessende) Liste, wo du an Public Viewings live mit der Schweizer Nati mitfiebern kannst.
Zürich
Offizielle Fanzone
Bei der grossen Fanzone in der Stadt Zürich an der Vulkanstrasse finden Fans alles, was man braucht: Public Viewings, Essens- und Getränkestände sowie verschiedenen Unterhaltungsmöglichkeiten.
«Chnebel Eggä» in Urdorf
In Urdorf wird es im «Chnebel Eggä» ein grosses Public Viewing geben, der Eintritt ist frei.
«Chesselhuus» in Pfäffikon
Auch im «Chesselhuus» in Pfäffikon werden ausgewählte Spiele der Hockey-WM gezeigt. Der Eintritt ist gratis.
Dazu zeigen verschiedene Pubs und Bars die Spiele live im TV.
Fribourg
Offizielle Fanzone
Auch in Fribourg wird es eine offizielle Fanzone gleich neben der BFC Arena geben. Neben einem grossen Public Viewing wird es auch zahlreiche Essens- und Getränkestände sowie Unterhaltungsmöglichkeiten geben.
Dazu zeigen verschiedene Pubs und Bars die Spiele live im TV.
Bern
Sportbar Bern
Auf zwölf Bildschirmen und einer Grossleinwand kannst du in der Sportbar Bern mit der Schweizer Nati mitfiebern.
Divino Bern
Auch im Divino wird die Spiele der Schweizer Nati übertragen, zudem können auf Anfrage auch andere Spiele der WM live mitverfolgt werden.
Dazu zeigen verschiedene Pubs und Bars die Spiele live im TV.
Aargau
Musigburg in Aarburg
Die Musigburg in Aarburg wird während der WM die Spiele der Schweizer Nati live übertragen. Zudem werden weitere ausgwählte Spiele übertragen. Das Zelt öffnet jeweils eine Stunde vor Spielbeginn, der Eintritt ist frei.
Dazu zeigen verschiedene Pubs und Bars die Spiele live im TV.
Luzern
Minigolf Lido
Im Biergarten beim Minigolf Lido werden die Spiele der Schweizer Nati live auf der Grossleinwand gezeigt.
Bahnhöfli Sursee
Im Bahnhöfli in Sursee werden die Spiele auf zwei grossen Screens übertragen.
Dazu zeigen verschiedene Pubs und Bars die Spiele live im TV.
Hast du sonst noch einen Tipp, wo man die Hockey-WM live mitverfolgen kann? Dann schreib ihn uns in die Kommentarspalte!