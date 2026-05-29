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Public Viewings an der Hockey-WM 2026: Hier siehst du die Nati live

KEYPIX - Fans beim Empfang der Schweizer Eishockey Nationalmannschaft nach dem Gewinn der Silbermedaille an der Eishockey-Weltmeisterschaft in Stockholm, am Montag, 26. Mai 2025 in der SwissArena in K ...
An der Hockey-WM geht es in die entscheidende Phase.Bild: keystone

Hier kannst du mit der Schweizer Nati an der Hockey-WM im Public Viewing mitfiebern

29.05.2026, 10:3729.05.2026, 10:37

Die Schweiz schlägt souverän Schweden und steht an der Heim-WM im Halbfinal. Reicht es dieses Mal für den Titel?

Hier findest du eine (nicht abschliessende) Liste, wo du an Public Viewings live mit der Schweizer Nati mitfiebern kannst.

Inhaltsverzeichnis
ZürichFribourgBernAargauLuzern

Zürich

Offizielle Fanzone

So sieht die offizielle Fanzone bei der Vulkanstrasse in Zürich aus.
So sieht die offizielle Fanzone bei der Vulkanstrasse in Zürich aus.

Bei der grossen Fanzone in der Stadt Zürich an der Vulkanstrasse finden Fans alles, was man braucht: Public Viewings, Essens- und Getränkestände sowie verschiedenen Unterhaltungsmöglichkeiten.

«Chnebel Eggä» in Urdorf

In Urdorf wird es im «Chnebel Eggä» ein grosses Public Viewing geben, der Eintritt ist frei.

«Chesselhuus» in Pfäffikon

Auch im «Chesselhuus» in Pfäffikon werden ausgewählte Spiele der Hockey-WM gezeigt. Der Eintritt ist gratis.

Dazu zeigen verschiedene Pubs und Bars die Spiele live im TV.

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Fribourg

Offizielle Fanzone

Auch in Fribourg wird es eine offizielle Fanzone gleich neben der BFC Arena geben. Neben einem grossen Public Viewing wird es auch zahlreiche Essens- und Getränkestände sowie Unterhaltungsmöglichkeiten geben.

Dazu zeigen verschiedene Pubs und Bars die Spiele live im TV.

Bern

Sportbar Bern

Auf zwölf Bildschirmen und einer Grossleinwand kannst du in der Sportbar Bern mit der Schweizer Nati mitfiebern.

Divino Bern

Auch im Divino wird die Spiele der Schweizer Nati übertragen, zudem können auf Anfrage auch andere Spiele der WM live mitverfolgt werden.

Dazu zeigen verschiedene Pubs und Bars die Spiele live im TV.

Cooly, the mascot of the upcoming 2026 IIHF World Championship Zurich - Fribourg hockey tournament gestures, during its official presentation at the IIHF 2025 World Championship in the fans zone at th ...
Wird an der WM für Stimmung sorgen: Das Maskottchen Cooly. Bild: KEYSTONE

Aargau

Musigburg in Aarburg

Die Musigburg in Aarburg wird während der WM die Spiele der Schweizer Nati live übertragen. Zudem werden weitere ausgwählte Spiele übertragen. Das Zelt öffnet jeweils eine Stunde vor Spielbeginn, der Eintritt ist frei.

Dazu zeigen verschiedene Pubs und Bars die Spiele live im TV.

Luzern

Minigolf Lido

Im Biergarten beim Minigolf Lido werden die Spiele der Schweizer Nati live auf der Grossleinwand gezeigt.

Bahnhöfli Sursee

Im Bahnhöfli in Sursee werden die Spiele auf zwei grossen Screens übertragen.

Dazu zeigen verschiedene Pubs und Bars die Spiele live im TV.

Hast du sonst noch einen Tipp, wo man die Hockey-WM live mitverfolgen kann? Dann schreib ihn uns in die Kommentarspalte!

Mehr zur Eishockey-WM 2026 in der Schweiz:

NHL-Stars um Josi verstärken die Nati – Siegenthaler verpasst die Heim-WM
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